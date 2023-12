Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 15 dicembre: le regioni a rischio La Protezione civile ha valutato per domani 15 dicembre una allerta meteo gialla su quattro regioni del centro sud per rischio temporali e rischio idrogeologico. Tutta colpa della coda della perturbazione che sta attraversando l’Italia e che anche domani riverserà piogge e temporali su alcune regioni.

Il maltempo continua a interessare parte dell’Italia e anche per la giornata di domani, venerdì 15 dicembre, la Protezione civile ha valutato una allerta meteo gialla su quattro regioni del centro sud per rischio temporali e rischio idrogeologico. Tutta colpa della coda della perturbazione che sta attraversando l’Italia e che anche domani riverserà piogge e temporali su alcune zone del centro, in particolare sui settori adriatici, e al sud e sulla Sicilia.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Sulla base delle previsioni meteo disponibili e dei fenomeni in atto, il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato per domani venerdì 15 dicembre, una allerta gialla per temporali su Abruzzo, Molise, Calabria e Sicilia. Sull’Isola inoltre è allerta gialla anche per rischio idraulico e rischio idrogeologico. Ecco nel dettaglio il bollettino nazionale di criticità e di allerta meteo per domani 14 dicembre:

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Meteo, le previsioni per domani 15 dicembre

Le previsioni meteo per domani, venerdì 15 dicembre, indicano bel tempo prevalente al nord con qualche addensamento nuvoloso solo sui rilievi alpini lombardi ed altoatesini. Sulle regioni centrali nubi diffuse su Umbria orientale e regioni adriatiche dove avremo piogge e rovesci sparsi, anche a carattere di temporali, in particolare sulle coste abruzzesi. Al sud tempo molto più nuvoloso con associate piogge e locali temporali, più frequenti e diffusi sul settore tirrenico della Sicilia e il sud della Calabria. Temperature ancora di diminuzione su gran parte dell’Italia.