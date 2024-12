video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 14 dicembre: le regioni a rischio Allerta gialla meteo per domani sabato 14 dicembre su Molise, Campania, Calabria, Lazio, Basilicata, Umbria e Puglia: il bollettino della Protezione Civile.

A cura di Biagio Chiariello

Quella che sta per iniziare sarà un weekend di maltempo soprattutto per le regioni meridionali. Per questo il dipartimento di Protezione civile ha diramato per domani, sabato 14 dicembre, una allerta meteo per rischio temporali e per rischio idrogeologico. Sono interessati settori di sette regioni: Molise, Campania, Calabria, Lazio, Basilicata, Umbria e Puglia.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Come ogni giorno, sul sito della Protezione civile troviamo il bollettino di criticità per la giornata di domani, sabato 14 dicembre. È prevista una allerta meteo gialla per temporali e rischio idrogeologico su settori di sette regioni.

Questa la situazione nel dettaglio:

Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Le previsioni meteo per domani, sabato 14 dicembre

La nuova perturbazione atlantica è ancora in transito sul nostro Paese e nel weekend porterà qualche strascico di maltempo, soprattutto nelle regioni meridionali, mentre le temperature continueranno a oscillare attorno a valori normali per il periodo: si farà sentire quindi un po’ di freddo, che però non sarà forte.

Per la giornata di domani, 14 dicembre, il tempo sarà nuvoloso su gran parte d’Italia. Precipitazioni isolate su Romagna, Marche, Umbria, Toscana, Lazio, Campania, Calabria, Salento e Sardegna; qualche debole nevicata sulle Alpi Occidentali oltre 800-900 metri. Le temperature saranno generalmente in aumento, soprattutto al Centro-Sud. I venti saranno presenti su tutti i mari, che risulteranno per lo più mossi o molto mossi.