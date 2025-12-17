Maltempo, allerta meteo gialla per rischio idrogeologico domani 18 dicembre in Toscana

La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo per la Toscana per domani, giovedì 18 dicembre, a causa del rischio idrogeologico. La perturbazione numero 4 del mese si sta allontanando dall’Italia e il tempo torna stabile su gran parte del Paese, con foschie e nebbie in pianura padana e temperature ancora superiori alla media, nonostante l’attenuazione dei venti di Scirocco.

Per la Toscana, tuttavia, permane il rischio di locali criticità idrogeologiche, legate soprattutto a fenomeni residui e al drenaggio dei terreni già bagnati. Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Ombrone Gr-Costa, Etruria-Costa Sud, sono le aree interessate dall'allerta meteo gialla.

Guardando al fine settimana, sono previste altre perturbazioni: una intensa perturbazione nordafricana transiterà tra venerdì 19 e sabato 20 sulla Sicilia e l’estremo Sud, mentre per quella in arrivo domenica 21 dall’Atlantico i modelli non consentono ancora previsioni dettagliate su tempi e aree interessate.

Maltempo, allerta meteo gialla domani in Toscana

Per la giornata di domani giovedì 18 dicembre 2025 la Protezione Civile ha diramato dunque un bollettino di allerta meteo gialla che riguarda una sola regione:

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla:

Toscana: Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Ombrone Gr-Costa, Etruria-Costa Sud.

Meteo, le previsioni per domani giovedì 18 dicembre

Domani, giovedì 18 dicembre, il tempo in Italia si presenterà generalmente stabile, con cielo grigio a tratti per strati di nubi basse, foschie e nebbie in pianura Padana e lungo le coste dell’alto Adriatico durante la notte e le ore mattutine. Poco nuvoloso su Alpi occidentali, Ponente Ligure, medio Adriatico e basso versante tirrenico, mentre altrove la nuvolosità sarà più compatta, con qualche pioggia isolata in Toscana e nella Sardegna meridionale.

Nel corso del pomeriggio le nubi tenderanno a diradarsi su Alpi centro-orientali, Piemonte, Umbria e Lazio. Le temperature resteranno stazionarie e ancora superiori alla media stagionale su gran parte del Paese. Venti di Scirocco moderati interesseranno le Isole, con mari generalmente mossi.