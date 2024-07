Maltempo, allerta meteo gialla in Veneto per rischio idraulico domani lunedì 15 luglio

video suggerito

Per la giornata di domani, lunedì 15 luglio, il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un allerta gialla su alcuni settori del Veneto per rischio idraulico. SI tratta di Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige: tutti i dettagli.

A cura di Ida Artiaco

Mentre gran parte dell'Italia centro-meridionale resta nella morsa del caldo africano, al Nord c'è ancora qualche residuo di maltempo dopo i temporali dei giorni scorsi. Per questo la Protezione civile ha diramato per domani, lunedì 15 luglio, un avviso di allerta meteo gialla per rischio idraulico su alcuni settori del Veneto. Lo ha comunicato tramite il proprio sito ufficiale.

Allerta meteo gialla in Veneto: i settori a rischio lunedì 15 luglio

Stando a quanto comunicato dalla Protezione Civile, i settori che sono interessati dall'allerta meteo gialla per rischio idraulico per la giornata di domani, lunedì 15 luglio, sono i seguenti: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige. La conferma anche dalla Protezione civile regionale.

Le previsioni meteo di domani lunedì 15 luglio

Stando alle ultime previsioni meteo, quello che accadrà in Veneto sarà un evento isolato dal momento che sul resto dell'Italia è previsto un nuovo rinforzo dell'anticiclone africano che porterà una forte ondata di caldo con temperature che sfioreranno ancora i 40 gradi centigradi al Centro-Sud. Al Nord, invece, la coda di una perturbazione atlantica in transito sull’Europa centrale lambirà la regione alpina dove ci potranno essere rovesci. Un aumento della nuvolosità è previsto nel pomeriggio e in serata su Alpi occidentali, Valle d’Aosta, Ossola e Alto Adige, associata ad alcuni rovesci o isolati temporali più diffusi tra Piemonte e Valle d'Aosta. Nel resto del Settentrione i termometri potranno raggiungere la soglia dei 36/37 gradi.