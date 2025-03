video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla in Emilia Romagna per rischio idrogeologico domani 9 marzo Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani, domenica 9 marzo 2025, un'allerta gialla per rischio idrogeologico su alcuni settori dell'Emilia Romagna. Di seguito tutti i dettagli.

A cura di Ida Artiaco

Torna il maltempo sull'Emilia Romagna, dove la Protezione civile ha diramato per domani, domenica 9 marzo, un avviso di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico. Come si legge nell'ultimo bollettino aggiornato pubblicato sul sito del Dipartimento, sono alcuni i settori per i quali è stata dichiarata allerta meteo, in particolare "per le zone montane centro-occidentali, dove saranno possibili frane, ruscellamenti lungo i versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nel reticolo minore". Le precipitazioni potranno generare innalzamenti dei livelli idrometrici prossimi alla soglia 1 nei bacini montani dei fiumi emiliani.

Allerta meteo gialla in Emilia Romagna: i settori a rischio domani

Secondo quanto comunicato dalla Protezione civile, è stato diramato un avviso di allerta meteo gialla su alcuni settori dell'Emilia Romagna per la giornata di domani, domenica 9 marzo. Ecco, di seguito, quali sono nelle specifico: Montagna emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense, Montagna bolognese. In queste aree le precipitazioni potranno generare innalzamenti dei livelli idrometrici prossimi alla soglia 1 nei bacini montani dei fiumi emiliani. Prevista infatti per domani la pioggia e, sopra i 1.800 metri, anche la neve.

Meteo, le previsioni di domani domenica 9 marzo

Secondo le ultime previsioni meteo, a partire da domani, domenica 9 marzo, il tempo primaverile dei giorni scorsi lascerà lo spazio ad una fase piovosa che durerà per tutta la prossima settimana su tutta Italia. Già dal pomeriggio ci saranno precipitazioni su Piemonte, Liguria e alta Toscana, dove potrebbero cadere oltre 150/200 mm di pioggia in poco tempo. Visto il calo delle temperature, causato dall'ingresso di aria fredda in quota, ci aspettiamo nevicate abbondanti su tutte le alpi occidentali sopra i 1000/1200 metri. Poi toccherà anche alle altre regioni dalla serata, a partire proprio dall'Emilia Romagna.