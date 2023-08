Maltempo, allerta meteo gialla giovedì 17 agosto per temporali: le regioni a rischio L’anticiclone africano si stabilizzerà sull’Italia portando una nuova ondata di caldo, ma non risparmierà alcune regioni dal maltempo: la Protezione civile ha infatti valutato per domani, giovedì 17 agosto, una allerta meteo gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico su quattro regioni.

A cura di Biagio Chiariello

In un contesto in un cui l'alta pressione sta consolidando la sua presenza sull’Italia, favorendo un’ulteriore intensificazione del caldo, domani non mancherà la residua instabilità specialmente nelle regioni settentrionali.

Per questo la protezione civile ha valutato per la giornata di giovedì 17 agosto una allerta meteo gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico su quattro regioni dell'area settentrionale

Maltempo, allerta meteo gialla lunedì: le regioni a rischio

In base ai fenomeni in atto e alle previsioni meteo, la Protezione civile ha diramato per la giornata di lunedì 14 agosto una allerta gialla per rischio temporali su alcuni settori dell'Emilia Romagna, della Lombardia, del Piemonte e della Valle d'Aosta.

Dovrebbero esser comunque gli ultimi temporali della settimana col caldo che raggiungerà l’apice nel fine settimana, quando sarà intenso proprio al Centro-Nord, dove sono attesi diversi picchi di 37-38 gradi.

Ecco nel dettaglio il bollettino con tutte le allerte meteo per il 17 agosto 2023:

Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Pianura centrale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura occidentale, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano

Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Toce, Valle Tanaro, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Pianura settentrionale

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Pianura centrale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura occidentale, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Toce, Valle Tanaro, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Pianura settentrionale Ordinaria criticità per rischio idrogeologico/ allerta gialla:

Valle d'Aosta: Dorsale settentrionale e nord-occidentale, Valgrisenche e Valdigne, Valle di Cogne, Valsavarenche e Valle di Rhêmes

Meteo, le previsioni per il 17 agosto

La giornata di domani si apre con un'alternanza tra sole e nuvole al Nordovest, con qualche rovescio e temporale su Alpi e Prealpi; sereno sul resto dello Stivale.

Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità anche sul resto del Nord e zone interne del Centro-Sud: rovesci e temporali sparsi su Alpi, Piemonte, Lombardia, Appennino Settentrionale nonchè rilievi di Molise e Campania. Temperature massime in leggero calo al Nord; stazionarie o in lieve crescita altrove.