Maltempo, allerta meteo gialla domani 7 settembre per temporali: le regioni a rischio Il maltempo non lascia il sud dell’Italia e la Protezione civile ha valutato per domani 7 settembre una allerta meteo gialla per rischio temporali su tre regioni.

A cura di Antonio Palma

Il vortice ciclonico che ha interessato anche l'Italia farà sentire i suoi effetti ancora nelle prossime ore, portando maltempo su diversi settori meridionali del nostro Paese. Anche per domani 7 settembre è allerta meteo gialla per rischio temporali su tre regioni del sud come valutato dalla Protezione civile. Tutta colpa di un’area di bassa pressione che dalla Grecia si è spostata verso il Mar Ionio meridionale, interessando anche le nostre coste anche se fortunatamente in maniera limitata.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

In attesa delle correnti settentrionali più calde, spinte dall'area di alta pressione presente sull’Europa del nord, per domani 7 settembre previste ancora piogge e temporali al sud, localmente intensi sulle coste ioniche. Per questo, In base ai fenomeni in atto e alle previsioni disponibili, la Protezione civile ha valutato per la giornata di giovedì 7 settembre una allerta gialla per rischio temporali su alcuni settori di Basilicata, Calabria e Sicilia. Le zone più interessate dal maltempo saranno i settori ionici dove persisteranno venti forti con mareggiate lungo le coste esposte. Ecco nel dettaglio il bollettino con tutte le allerte meteo idrogeologiche per giovedì 7 settembre:

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Meteo, le previsioni per domani 7 settembre

Le previsioni meteo per giovedì 7 settembre indicano cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte del centro nord, a parte banchi nubi basse su aree alpine e prealpine centro-occidentali al mattino e qualche nuvola su aree appenniniche interne nel pomeriggio. Al sud invece atteso tempo molto nuvoloso su Calabria, Basilicata e Sicilia centro-orientale con piogge e temporali intensi sulle coste ioniche. Nuvolosità irregolare ma a tratti intensa anche sulle restanti aree tirreniche e appenniniche con piogge e isolati temporali. Fenomeni che però saranno in attenuazione dal pomeriggio con successivo cielo sereno in serata.