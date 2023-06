Maltempo, allerta meteo gialla domani 13 giugno per temporali: le regioni a rischio Ancora tempo instabile e allerta meteo domani martedì 13 giugno su dieci regioni da nord a sud per rischio temporali. Il bollettino nazionale delle allerte meteo-idro della Protezione civile.

A cura di Biagio Chiariello

L'instabilità la farà da padrone sull'Italia anche domani, martedì 13 giugno: una perturbazione atlantica proveniente dal Mediterraneo occidentale porterà piogge e temporali da Nord a Sud.

Anche le temperature resteranno, al momento, su valori nella norma o ancora leggermente al di sotto, soprattutto nelle aree maggiormente interessate dalle nuvole e dalle precipitazioni.

Per questo motivo la Protezione Civile ha disposto una nuova allerta meteo per rischio idraulico, temporali e rischio idrogeologico su settori di dieci regioni. Si tratta di Lombardia, Umbria, Emilia Romagna, Abruzzo, Basilicata, Molise, Marche, Piemonte, Toscana e Lazio.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Per la giornata di domani 13 giugno il dipartimento di Protezione civile ha diramato una allerta meteo gialla per rischio idraulico, temporali e rischio idrogeologico su settori di dieci regioni. L’elenco:

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Emilia Romagna: Bassa collina e pianura romagnola, Collina bolognese, Alta collina romagnola

Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Basilicata: Basi-A1, Basi-B

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese

Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche

Marche: Marc-5, Marc-1, Marc-3

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Toce, Belbo e Bormida, Valle Tanaro, Valli Varaita, Maira e Stura, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Pianura settentrionale

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Emilia Romagna: Bassa collina e pianura romagnola, Collina bolognese, Alta collina romagnola

Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Toce, Belbo e Bormida, Valle Tanaro, Valli Varaita, Maira e Stura, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Pianura settentrionale

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio.

Meteo, le previsioni per martedì 13 giugno

La mattinata di domani 13 giugno sarà molto nuvolosa nella zona di Nord-Ovest con piogge localmente anche moderate e qualche rovescio o temporale nel settore ligure. Nuvolosità irregolare nel resto d’Italia, più diffusa dal pomeriggio e associata allo sviluppo di rovesci o temporali sparsi su Alpi orientali, Toscana, Lazio, Umbria, Abruzzo e Appennino centro-settentrionale, in forma più isolata nelle zone interne del Sud e nel nordest della Sardegna.

Temperature in calo al Nord e regioni centrali tirreniche con valori anche leggermente sotto le medie stagionali. Venti ovunque deboli, salvo temporanee raffiche di vento nelle aree interessate dai temporali. Mari per lo più poco mossi.