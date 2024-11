video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla domani 1 dicembre per temporali: le regioni a rischio Sicilia e Calabria: per la giornata di domani, domenica 1 dicembre, la Protezione civile ha diramato una allerta meteo gialla per rischio temporali, rischio idraulico e rischio idrogeologico in alcuni settori delle due regioni.

A cura di Susanna Picone

Per la giornata di domani, domenica 1 dicembre 2024, la mappa della Protezione civile che indica i settori dove si prevede allerta meteo è quasi interamente verde, ovvero senza fenomeni significativi, a differenza però di alcuni settori del Sud-Italia, dove è attesa una allerta meteo gialla. In particolare, la Protezione civile indica una allerta per rischio idraulico per alcune zone della Sicilia, rischio temporali anche in Calabria e, infine, è prevista allerta gialla per rischio idrogeologico in settori di entrambe le regioni.

Allerta meteo gialla domani in Sicilia e Calabria

Sul sito della Protezione civile troviamo il bollettino di criticità con le allerte meteo: di seguito la mappa della giornata di domani, domenica 1 dicembre.

Ordinaria criticità per rischio idraulico:

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico

Ordinaria criticità per rischio temporali:

Calabria : Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico:

Calabria : Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Previsioni meteo domani, domenica 1 dicembre

Ancora freddo, neve e ultime precipitazioni domani, domenica 1 dicembre: attese in particolare piogge e ancora qualche nevicata sui rilievi. Al mattino possibili piogge su tratti dell'Abruzzo e del Molise dove non è escluso anche qualche fiocco di neve in montagna. Tempo più instabile sulle regioni del Sud con piogge più diffuse a carico di Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e i distretti Nord-orientali della Sicilia.