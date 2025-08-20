Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani giovedì 21 agosto: le regioni a rischio

Giovedì 21 agosto è previsto il passaggio di una perturbazione atlantica che porterà maltempo su gran parte delle regioni del Nord e del Centro. La Protezione Civile ha disposto l’allerta arancione su Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria e Toscana e l’allerta gialla su altre 7 regioni.

La perturbazione atlantica che sta facendo sentire i suoi effetti sull'Italia domani, giovedì 21 agosto, determinerà una fase di maltempo su gran parte delle regioni del Nord e del Centro. Tale situazione favorirà fenomeni meteo anche di forte intensità.

Sono 12 le regioni per le quali la Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla e arancione a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Attesi rovesci, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Come reso noto nell'ultimo bollettino pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento, è stata dichiarata allerta meteo arancione su parte di Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria e Toscana.

Valutata anche allerta meteo gialla su parte di Friuli-Venezia Giulia, Molise, Campania, sui restanti settori di Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e sull'intero territorio di Piemonte, Marche, Umbria e Lazio.

Le zone interessate dall’allerta meteo della Protezione Civile.

Maltempo, allerta meteo arancione: le regioni a rischio

Per quanto l'allerta arancione di domani, giovedì 21 agosto, per temporali, rischio idraulico e idrogeologico i settori più a rischio sono:

Moderata criticità per rischio idraulico (allerta arancione):

Emilia-Romagna: Pianura reggiana, Pianura reggiana di Po, Pianura bolognese, Montagna bolognese, Collina bolognese.

Pianura reggiana, Pianura reggiana di Po, Pianura bolognese, Montagna bolognese, Collina bolognese. Moderata criticità per rischio temporali (allerta arancione):

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente;

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano;

Toscana: Etruria, Valdarno Inf., Ombrone Gr-Costa, Serchio-Costa, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Serchio-Lucca, Versilia, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio;

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna;

Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente; Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano; Etruria, Valdarno Inf., Ombrone Gr-Costa, Serchio-Costa, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Serchio-Lucca, Versilia, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio; Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna; Moderata criticità per rischio idrogeologico (allerta arancione):

Emilia-Romagna: Montagna bolognese, Collina bolognese;

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Levante;

Toscana: Etruria, Valdarno Inf., Ombrone Gr-Costa, Serchio-Costa, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Serchio-Lucca, Versilia, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio;

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna.

Allerta meteo gialla 21 agosto: l'elenco delle regioni

La Protezione Civile ha disposto anche l'allerta gialla. Di seguito, tutti i dettagli:

Ordinaria criticità per rischio idraulico (allerta gialla):

Emilia-Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Collina emiliana centrale, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense;

Montagna emiliana centrale, Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Collina emiliana centrale, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense; Ordinaria criticità per rischio temporali (allerta gialla):

Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento;

Emilia-Romagna : Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese

Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene;

Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene;

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Ponente;

Lombardia: Laghi e Prealpi orientali, Orobie bergamasche;

Marche: Marc-5, Marc-6, Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4;

Molise: Alto Volturno – Medio Sangro;

Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Toce, Belbo e Bormida, Valle Tanaro, Valli Varaita, Maira e Stura, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Scrivia, Pianura settentrionale;

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Bisenzio e Ombrone Pt, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Valtiberina, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto;

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere;

Veneto: Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano;

Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento; : Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene; Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene; Bacini Liguri Marittimi di Ponente; Laghi e Prealpi orientali, Orobie bergamasche; Marc-5, Marc-6, Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4; Alto Volturno – Medio Sangro; Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Toce, Belbo e Bormida, Valle Tanaro, Valli Varaita, Maira e Stura, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Scrivia, Pianura settentrionale; Ombrone Gr-Medio, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Bisenzio e Ombrone Pt, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Valtiberina, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto; Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere; Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano; Ordinaria criticità per rischio idrogeologico (allerta gialla):

Emilia-Romagna: Montagna emiliana centrale, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Collina emiliana centrale, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola;

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Padani di Ponente;

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano;

Piemonte: Belbo e Bormida, Valle Tanaro, Scrivia;

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Bisenzio e Ombrone Pt, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Valtiberina, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto;

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere;

Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone.

Meteo, le previsioni per domani giovedì 21 agosto

Domani, giovedì 21 agosto, bel tempo in gran parte del Sud al mattino. Nuvole sul resto d’Italia, con rovesci e temporali al Nordest, Lombardia e regioni centrali tirreniche.

Nel pomeriggio fenomeni temporaleschi su Alpi, pianura lombardo-veneta, Emilia, Bassa Toscana, Umbria, Marche e zone interne dell’Abruzzo. Temperature massime in calo al Nordest, Centro e Sardegna, salgono invece all’estremo Sud con caldo intenso, soprattutto in Sicilia, e punte vicine ai 40 gradi.