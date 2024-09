video suggerito

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani giovedì 12 settembre: le regioni a rischio Nelle prossime ore il tempo sull’Italia peggiorerà a causa del passaggio di una nuova perturbazione. Attesi forti temporali, raffiche di vento e un brusco calo termico, con temperature sotto la media. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per domani, giovedì 12 settembre, un’allerta arancione in Lombardia, mentre è stata disposta allerta gialla in 15 regioni. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nelle prossime ore il tempo sull'Italia peggiorerà a causa del passaggio di una nuova perturbazione di origine nord atlantica. Sono attesi forti temporali, raffiche di vento e un brusco calo termico, con temperature di diversi gradi sotto la media.

Per questo il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso e pubblicato sul proprio sito un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse per la giornata di domani, giovedì 12 settembre. Il bollettino riporta unìallerta arancione in Lombardia, mentre è stata disposta allerta gialla in 15 regioni. Di seguito tutti i dettagli

Allerta arancione in Lombardia per giovedì 12 settembre

Domani è prevista allerta arancione su alcuni settori della Lombardia per rischio idrogeologico e idrico. Ecco le zone che saranno principalmente interessate dai fenomeni:

Moderata criticità per rischio idraulico/allerta arancione

Lombardia: Nodo Idraulico di Milano

Lombardia: Nodo Idraulico di Milano Moderata criticità per rischio idrogeologico/allerta arancione

Lombardia: Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi orientali, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Immagine Protezione Civile

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso anche un'allerta gialla su 15 regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, zone della Lombardia, Molise, Puglia, Sardegna, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Veneto. Seguono le informazioni riportate dal bollettino:

Ordinaria criticità per rischio idraulico/allerta gialla

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Friuli Venezia Giulia: Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi orientali, Orobie bergamasche

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale Friuli Venezia Giulia: Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi orientali, Orobie bergamasche Ordinaria criticità per rischio temporali/allerta gialla

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Montagna bolognese, Collina bolognese, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese

Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene

Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Levante

Lombardia: Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Sub-Appennino Dauno

Sardegna: Gallura, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Campidano, Iglesiente, Logudoro, Bacino del Tirso

Toscana: Serchio-Garfagnana-Lima, Lunigiana, Reno

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-D, Basi-C Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Montagna bolognese, Collina bolognese, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Levante Lombardia: Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Sub-Appennino Dauno Sardegna: Gallura, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Campidano, Iglesiente, Logudoro, Bacino del Tirso Toscana: Serchio-Garfagnana-Lima, Lunigiana, Reno Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna Ordinaria criticità per rischio idrogeologico/allerta gialla

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale

Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene

Lombardia: Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Valcamonica, Lario e Prealpi occidentali, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Alta Valtellina

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Sub-Appennino Dauno

Sardegna: Gallura, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Campidano, Iglesiente, Logudoro, Bacino del Tirso

Toscana: Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano

Umbria: Nera – Corno, Chiascio – Topino, Alto Tevere

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna

Meteo, le previsioni per domani giovedì 12 settembre

Nella giornata di domani, giovedì 12 settembre, avremo tempo in peggioramento al Centro-Nord, con piogge e temporali sparsi e localmente intensi su Lombardia orientale, Nord-Est, Levante ligure, regioni tirreniche e Sardegna. Nel pomeriggio i fenomeni si estenderanno al medio Adriatico. Nevicate oltre 1700-1900 metri sulle Alpi orientali.

Alla sera il meteo peggiorerà anche al Sud a partire dal basso Tirreno. Le temperature massime saranno in deciso calo al Nord, sulle regioni tirreniche e in Sardegna. Attese punte intorno o poco sopra i 30 gradi invece su medio Adriatico e regioni meridionali.