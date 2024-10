video suggerito

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 30 ottobre: le regioni a rischio Per la giornata di domani, 30 ottobre, è stata diramata dalla Protezione Civile un'allerta meteo arancione e gialla per rischio idraulico. Ecco le regioni a rischio.

A cura di Biagio Chiariello

Il maltempo sta pian piano lasciando spazio al bel tempo su tutta Italia. Tuttavia per alcune regioni, specialmente quelle del Centro Nord, permane ancora un po' di instabilità atmosferica. Per questo motivo anche per la giornata di domani, 30 ottobre, sono previste alcune allerte meteo. Il dipartimento della Protezione civile infatti ha lanciato un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse e valutato un'allerta arancione per rischio idraulico per una piccola zona dell'Emilia-Romagna e un'allerta meteo gialla per lo stesso motivo per tre regioni.

In ogni caso, dopo settimane di piogge molto intense nel nostro Paese, inizia una nuova fase caratterizzata da una generale stabilità meteorologica, grazie all'arrivo dell'alta pressione, che ci accompagnerà almeno fino al weekend e durante il ponte di Ognissanti.

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla domani 30 ottobre: le regioni a rischio

Per la giornata di domani, mercoledì 30 ottobre 2024, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo:

Moderata criticità per rischio idraulico / allerta arancione:

Emilia Romagna: Costa ferrarese

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Emilia Romagna: Pianura reggiana di Po, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese

Lombardia: Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale

Veneto: Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

Meteo, le previsioni per domani mercoledì 30 ottobre

Per la giornata di domani, 30 ottobre, previsto tempo soleggiato su tutte le regioni, con cielo in prevalenza sereno. Possibile nuvolosità in Sardegna e anche su Sicilia, Calabria e Puglia meridionale. Previsti banchi di nebbia in pianura padana e in molte valli del Centro col rischio di scarsa visibilità.

Temperature stabili senza significative variazioni. Venti moderati di Scirocco sul canale di Sicilia, mare e canale di Sardegna; vento moderato da nord in Adriatico e Ionio. In queste zone il mare sarà mosso. Negli altri settori, i venti saranno deboli e i mari tranquilli o poco mossi.