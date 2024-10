video suggerito

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 27 ottobre: le regioni a rischio Proseguirà anche domani, domenica 27 ottobre, l’intensa fase di maltempo che sta interessando l’Italia da alcuni giorni. Per questo il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso per condizioni meteo avverse. Disposta allerta arancione in Emilia Romagna, Piemonte e Liguria; gialla in 8 regioni. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Proseguirà anche domani, domenica 27 ottobre, l'intensa fase di maltempo che sta interessando l'Italia da alcuni giorni. Condizioni di maggiore criticità sono attese, in particolare, sul Nord Ovest e sulla Sardegna.

Per questo il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso e pubblicato sul proprio sito un nuovo avviso di condizioni meteo avverse. Domani, 27 ottobre, è stata disposta allerta arancione su settori di Emilia Romagna, Piemonte e Liguria; gialla in 8 regioni.

Allerta meteo arancione in Emilia Romagna, Liguria e Piemonte per domenica 27 ottobre

Come si legge nel bollettino della Protezione Civile, per la giornata di domenica è stata emessa un'allerta arancione per temporali, rischio idraulico e idrogeologico in diversi settori di Emilia Romagna, Liguria e Piemonte. Di seguito il dettaglio delle zone interessate dall'avviso:

Moderata criticità per rischio idraulico/allerta arancione:

Emilia Romagna: Costa ferrarese

Piemonte: Belbo e Bormida, Valle Tanaro, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Scrivia

Emilia Romagna: Costa ferrarese Piemonte: Belbo e Bormida, Valle Tanaro, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Scrivia Moderata criticità per rischio temporali/allerta arancione:

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Padani di Ponente

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Padani di Ponente Moderata criticità per rischio idrogeologico/allerta arancione:

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Padani di Ponente

Piemonte: Belbo e Bormida, Valle Tanaro, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Scrivia

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Domenica 27 ottobre è prevista anche un'allerta meteo gialla in 8 regioni: Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sardegna, Toscana, Valle d'Aosta e Veneto. Ecco quali saranno i settori coinvolti:

Ordinaria criticità per rischio idraulico/allerta gialla:

Emilia Romagna: Pianura reggiana, Pianura modenese, Pianura reggiana di Po, Pianura bolognese, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese

Lombardia: Bassa pianura occidentale

Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Toce, Valli Varaita, Maira e Stura, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Pianura settentrionale

Veneto: Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

Emilia Romagna: Pianura reggiana, Pianura modenese, Pianura reggiana di Po, Pianura bolognese, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese Lombardia: Bassa pianura occidentale Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Toce, Valli Varaita, Maira e Stura, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Pianura settentrionale Veneto: Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige Ordinaria criticità per rischio temporali/allerta gialla:

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante

Sardegna: Bacini Flumendosa – Flumineddu, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Campidano, Iglesiente, Logudoro, Bacino del Tirso

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante Sardegna: Bacini Flumendosa – Flumineddu, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Campidano, Iglesiente, Logudoro, Bacino del Tirso Ordinaria criticità per rischio idrogeologico/allerta gialla:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Montagna bolognese

Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano

Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Toce, Valli Varaita, Maira e Stura, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Pianura settentrionale

Sardegna: Campidano, Iglesiente

Toscana: Etruria, Valdelsa-Valdera, Etruria-Costa Nord

Valle d'Aosta: Valle d’Aosta centrale, Valle del Gran San Bernardo da Aosta a Valpelline,Valle di Saint-Barthélemy e Valtournenche, Bassa Valle d’Aosta, dalla Gola di Montjovet a Pont-Saint-Martin, Valle del torrente Chalamy, Valle d’Ayas, Valle di Champorcher e Valle di Gressoney, Valle di Cogne, Valsavarenche e Valle di Rhêmes

Foto Protezione Civile

Meteo, le previsioni per domani 27 ottobre

Domani, domenica 27 ottobre, attese piogge diffuse e intense tra Liguria di ponente, Piemonte e Valle d’Aosta che, con il passare delle ore, subiranno una graduale attenuazione (per poi cessare quasi del tutto in serata).

Previste piogge sparse e locali temporali anche in Sardegna, maggiormente insistenti nel Sudest. Nel resto del Paese nuvolosità irregolare alternata a schiarite anche ampie, con solo qualche piovasco sui settori occidentali di Toscana ed Emilia. Temperature massime oltre le medie ma in lieve calo.