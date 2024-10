video suggerito

Il maltempo flagella la Toscana: esondano i fiumi, 15 persone salvate a Pisa. Nubifragio a Cecina Un vero e proprio diluvio nella notte si è abbattuto sulle province di Pisa e Livorno. Cecina allagata, esondato affluente del Fine alle Badie. Duramente colpiti i comuni di Riparbella, Castellina Marittima, Santa Luce, Montescudaio e Terricciola. "Mai visto nulla del genere" dice un sindaco.

A cura di Biagio Chiariello

Non si arresta il maltempo in Italia, specialmente in Toscana, dove nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 ottobre un nubifragio ha messo in ginocchio le province di Pisa e Livorno.

La pioggia si è abbattuta sui comuni di Riparbella, Castellina Marittima, Santa Luce e Terricciola, dove il fiume Cascina è esondato in località La Fraschetta: qui è stata evacuata una famiglia con figli piccoli, mentre via della Cascina è stata chiusa e poi riaperta, poiché il fosso esondato ‘è tornato nei livelli di guardia e la strada è adesso pienamente percorribile'. Sono state segnalate anche alcune frane.

La situazione più grave, però, è a Cecina, in provincia di Livorno, che è finita sott’acqua per l’esondazione del torrente Fine. Una quindicina di persone – stando a quanto riferito dai vigili del fuoco – è stata salvata mentre si trovava sopra i tetti delle automobili trascinate via dall’acqua esondata dai canali.

La situazione a Cecina (Facebook)

Allagamenti si sono registrati anche a Rosignano e Montescudaio, ‘duramente colpito dalle forti piogge delle ultime ore', come riferito dal Comune. Qui risulta allagata la frazione di Fiorino, mentre la zona di Casagiustri e la strada provinciale sono piene di detriti. ‘Si invita a fare la massima attenzione ed evitare gli spostamenti se non strettamente necessari'.

‘A Riparbella, nelle ultime tre ore, sono venuti giù 120 mm di pioggia, una cosa mai vista‘, ha scritto su Facebook Salvatore Neri, sindaco di Riparbella, uno dei comuni colpiti durante il forte temporale notturno. ‘Il Botra è esondato – scrive Neri in un post -. Il ponte a Sorbugnano è divelto. Ci sono frane anche sulla 68. Abbiamo aperto il Centro Operativo Comunale per monitorare la situazione complessiva. Per segnalazioni di emergenza potete chiamare il numero 0586 697305'.

Si tratta, spiega il governatore toscano Eugenio Giani, di un dato ‘superiore alla media di un intero mese'. Nell’area della provincia di Pisa colpita hanno operato complessivamente 5 squadre ordinarie dei vigili del fuoco e 3 squadre specializzate in soccorso alluvionale."