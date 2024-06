video suggerito

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 24 giugno: le regioni a rischio la Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani un bollettino di allerta meteo arancione e gialla. Ecco le regioni a rischio.

A cura di Davide Falcioni

L'estate si prende una pausa. Una nuova perturbazione sta infatti transitando sull’Italia ed è la causa di un sensibile aumento dell’instabilità al Centro-Nord. Il suo arrivo, inoltre, sta dando origine a unvortice di bassa pressione che insisterà sul nostro Paese anche all’inizio della settimana che sta per cominciare. Ci aspettano, dunque, ancora piogge e temporali, a carattere sparso ma anche di forte intensità, potenzialmente capaci di portare nubifragi e forti grandinate. Per questa ragione la Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani un bollettino di allerta meteo arancione e gialla.

Maltempo, allerta meteo arancione domani: le regioni a rischio

Per la giornata di domani, lunedì 24 giugno 2024:

Moderata criticità per rischio idraulico/ Allerta arancione:

Emilia Romagna: Montagna bolognese, Collina bolognese

Moderata criticità per rischio temporali/ Allerta arancione:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Costa romagnola, Collina emiliana centrale, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Moderata criticità per rischio idrogeologico/ Allerta arancione:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Ordinaria criticità per rischio idraulico / Allerta gialla:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

Ordinaria criticità per rischio temporali / Allerta gialla:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Emilia Romagna: Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Pianura bolognese, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese

Lazio: Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacini Costieri Sud

Marche: Marc-5, Marc-6, Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4

Sardegna: Gallura, Bacini Flumendosa – Flumineddu

Toscana: Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Casentino, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / Allerta gialla:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Emilia Romagna: Costa romagnola

Toscana: Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Casentino, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia

Veneto: Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone

Meteo, le previsioni per domani, lunedì 24 giugno

Domano cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso al Sud, con nubi diffuse in Sicilia. Nuvolosità irregolare, ma più diffusa altrove: sviluppo di rovesci e temporali sparsi al Centro-Nord e in Sardegna, con fenomeni in aumento nel pomeriggio; resta basso il rischio di piogge in Friuli Venezia Giulia e sulle coste Venete. Temperature massime in rialzo al Nord e Toscana, in ulteriore leggero calo nel medio e basso versante adriatico: valori quasi dappertutto vicini alla norma.