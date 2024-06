video suggerito

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 10 giugno: le regioni a rischio Maltempo sul nord Italia, per domani lunedì 10 giugno la Protezione civile ha valutato una allerta arancione in Lombardia e una allerta gialla in quattro regioni per rischio temporali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il maltempo irrompe sull’Italia portando una ondata di pioggia e temporali, in particolare sulle regioni del nord. Per questo la Protezione civile ha valutato per domani lunedì 10 giugno una allerta arancione in Lombardia e allerta gialla in quattro regioni per rischio temporali. Tutta colpa di una nuova perturbazione di origine atlantica che è in rapido avvicinamento alle regioni settentrionali del nostro Paese e che porterà già nelle prossime ore condizioni di diffusa instabilità meteorologica.

Maltempo, allerta meteo arancione domani in Lombardia

Sulla base delle previsioni disponibili, il dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse, che integra ed estende quello diramato nella giornata di ieri, valutando per la giornata di domani, lunedì 10 giugno, allerta arancione per rischio temporali su parte della Lombardia. I settori interessati sono Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi orientali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale.

Allerta meteo gialla per il 10 giugno: le regioni a rischio

L’avviso di allerta meteo per domani prevede precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Veneto e sulle Province Autonome di Trento e Bolzano, oltre al persistere di tali fenomeni sulla Lombardia. Gli eventi saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, fulmini, locali grandinate e forti raffiche di vento. Per lunedì quindi è stata valutata un allerta meteo gialla su parte di Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto e Toscana. Tutte le allerte meteo per domani 10 giugno:

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Lombardia: Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi orientali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale

Lombardia: Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi orientali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Lombardia: Valcamonica

Toscana: Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Ombrone Gr-Alto

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna

Lombardia: Valcamonica Toscana: Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Ombrone Gr-Alto Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Lombardia: Laghi e Prealpi orientali, Orobie bergamasche

Toscana: Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Ombrone Gr-Alto

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

Meteo, le previsioni per domani 10 giugno

Le previsioni meteo per domani 10 giugno segnalano una Italia spaccata in due dal punto di vista meteorologico per l’inizio di settimana. Sulle regioni settentrionali una circolazione ciclonica porterà maltempo diffuso e temporali mentre una circolazione anticiclonica al centro-sud porterà caldo intenso. Piogge e temporali sparsi su Veneto e Friuli-Venezia giulia fin dal mattino in estensione e intensificazione su Piemonte, Lombardia e Trentino-Alto Adige dal pomeriggio. Qualche pioggia isolata o brevi rovesci al mattino anche su Toscana, Umbria, Marche e nord Lazio ma in esaurimento. Sole e caldo infine al sud.