Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per rischio idrogeologico e temporali domani 25 novembre: le regioni a rischio

Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

Per la giornata di domani, martedì 25 novembre 2025, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo arancione e gialla. Ecco le regioni a rischio.

Nelle prossime ore la perturbazione attualmente presente lascerà l'Italia, ma il miglioramento sarà soltanto temporaneo. Una nuova ondata di maltempo, la decima di novembre, è infatti già in avvicinamento e domani, martedì 25 novembre, investirà l’Italia colpendo in particolare le regioni del Centro-Sud. Il passaggio del fronte porterà anche venti più miti, responsabili di un temporaneo rialzo termico su gran parte del territorio.

Da mercoledì il sistema perturbato si allontanerà, ma un vortice di bassa pressione resterà agganciato sulla Penisola, mantenendo condizioni instabili almeno fino a venerdì. Attese nuove piogge diffuse, ancora una volta concentrate soprattutto sulle regioni centro-meridionali. Contestualmente, l’ingresso di correnti fredde settentrionali determinerà un nuovo e marcato calo delle temperature, con valori quasi invernali al Nord già a metà settimana.

In questo quadro, per la giornata di domani, martedì 25 novembre 2025, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo arancione e gialla. Ecco le regioni a rischio.

Maltempo, allerta meteo arancione domani: le regioni a rischio

Moderata criticità per rischio idrogeologico / Allerta arancione:

Campania: Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini

Toscana: Serchio-Costa, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Reno, Serchio-Lucca, Versilia, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Ordinaria criticità per rischio idraulico / Allerta gialla:

Calabria: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale

Campania: Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini

Emilia Romagna: Pianura modenese, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Lazio: Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri

Toscana: Serchio-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Serchio-Lucca, Serchio-Garfagnana-Lima

Calabria: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale Campania: Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini Emilia Romagna: Pianura modenese, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola Lazio: Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri Toscana: Serchio-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Serchio-Lucca, Serchio-Garfagnana-Lima Ordinaria criticità per rischio temporali / Allerta gialla:

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Bacino Alto del Sangro, Marsica

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-A1, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Toscana: Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Valdelsa-Valdera, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima

Umbria: Chiascio – Topino, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiani – Paglia, Medio Tevere, Alto Tevere

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Bacino Alto del Sangro, Marsica Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-A1, Basi-C Calabria: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea Toscana: Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Valdelsa-Valdera, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima Umbria: Chiascio – Topino, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiani – Paglia, Medio Tevere, Alto Tevere Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / Allerta gialla:

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Bacino Alto del Sangro, Marsica

Calabria: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale

Campania: Alta Irpinia e Sannio, Alto Volturno e Matese, Basso Cilento, Tanagro

Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia

Lazio: Bacini Costieri Sud, Bacini Costieri Nord, Aniene, Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Appennino di Rieti, Bacini di Roma

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Fortore, Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Sub-Appennino Dauno

Sardegna: Bacino del Tirso, Logudoro, Iglesiente, Campidano, Bacini Montevecchio – Pischilappiu

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Fiora e Albegna, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Romagna-Toscana, Valtiberina, Ombrone Gr-Alto

Umbria: Chiascio – Topino, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiani – Paglia, Medio Tevere, Alto Tevere

Meteo, le previsioni per domani 25 novembre

Per domani, martedì 25 novembre, il quadro meteorologico mostra un’Italia divisa. Il Nord-Ovest rimane sotto cieli sereni, condizioni che dal pomeriggio si estenderanno anche a Emilia e Romagna. Sul resto del Paese prevalgono invece le nuvole, con piogge diffuse nel corso della giornata su Venezie, regioni centrali, Campania, Basilicata, alta Puglia, Trapanese e Sardegna. In serata i fenomeni raggiungeranno anche la Calabria tirrenica e il resto della Sicilia.

Alle prime ore del mattino previste nevicate sulle Alpi orientali oltre i 900-1200 metri. Le temperature minime aumentano al Centro-Sud, restano stabili al Nord e in Sardegna; massime in rialzo quasi ovunque, tranne sull’isola, dove è atteso un calo.