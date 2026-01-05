Maltempo, allerta meteo arancione e gialla domani 6 gennaio: le regioni a rischio

Freddo, neve e pioggia sull’Italia nel giorno dell’Epifania: domani prevista allerta meteo arancione su settori di Lazio e Molise, allerta gialla in gran parte del Centro-Sud.

Maltempo sull'Italia con buona parte della penisola che domani dovrà fare i conti con condizioni meteorologiche avverse. Secondo il bollettino diramato dalla Protezione civile, per la giornata di domani – martedì 6 febbraio – è prevista una allerta meteo arancione per rischio idraulico e idrogeologico su settori di Lazio e Molise e allerta gialla su settori di dieci regioni: Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Umbria, Abruzzo, Basilicata, Puglia, Sicilia.

Allerta meteo arancione martedì 6 gennaio: le regioni a rischio

Sul sito della Protezione civile troviamo, come ogni giorno, il bollettino di criticità con l'allerta meteo. Per la giornata di domani viene segnalata allerta arancione in settori di due regioni, Lazio e Molise. Nei dettagli:

Moderata criticità per rischio idraulico

Lazio: Bacini Costieri Sud, Aniene, Bacino del Liri

Molise: Alto Volturno – Medio Sangro

Moderata criticità per rischio idrogeologico:

Lazio: Bacini di Roma

Molise: Alto Volturno – Medio Sangro

Allerta meteo gialla domani in settori di 10 regioni

In settori di dieci regioni, tutte nel Centro-Sud, è prevista allerta meteo gialla nel giorno dell'Epifania per rischio idraulico, rischio temporali e rischio idrogeologico.

Ordinaria criticità per rischio idraulico:

Calabria: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale

Campania: Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Lazio: Appennino di Rieti, Bacini di Roma

Marche: Marc-4, Marc-3

Molise: Frentani – Sannio – Matese

Umbria: Chiani – Paglia

Ordinaria criticità per rischio temporali:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Marsica, Bacino Basso del Sangro

Basilicata: Basi-A2, Basi-E2, Basi-D, Basi-A1, Basi-C, Basi-E1, Basi-B

Calabria: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Puglia: Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Sub-Appennino Dauno, Salento

Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia

Umbria: Chiascio – Topino, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiani – Paglia, Medio Tevere, Alto Tevere

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Marsica, Bacino Basso del Sangro

Calabria: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale

Campania: Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento, Alto Volturno e Matese, Basso Cilento, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini

Lazio: Bacini Costieri Sud, Bacini Costieri Nord, Aniene, Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Appennino di Rieti

Marche: Marc-5, Marc-2, Marc-1, Marc-6, Marc-4, Marc-3

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea

Puglia: Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Sub-Appennino Dauno, Salento

Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia

Umbria: Chiascio – Topino, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiani – Paglia, Medio Tevere, Alto Tevere

Meteo, le previsioni per domani: Epifania con pioggia, vento e neve

Quella dell'Epifania, ultima festività del periodo natalizio che cade domani 6 gennaio, sarà una giornata di maltempo per gran parte dell'Italia. Una giornata di freddo su molte città, neve e piogge. Secondo le previsioni meteo, avremo tempo fortemente instabile al Centro-Sud e poi anche in Emilia Romagna con precipitazioni sparse, localmente moderate. Attese nevicate sugli Appennini sopra i 1000 metri e anche sulle zone interne della Sardegna.

L’avviso della Protezione civile prevede in particolare precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lazio, Molise, Campania, Basilicata e Calabria settentrionale. Nevicate fino a quote di 300-400 m, e localmente fino a livello del mare, su Emilia-Romagna orientale, Marche, Umbria e Toscana orientale, in estensione dal pomeriggio all’Abruzzo e al Lazio orientale.