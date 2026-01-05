Maltempo, allerta meteo arancione e gialla domani 6 gennaio: le regioni a rischio
Maltempo sull'Italia con buona parte della penisola che domani dovrà fare i conti con condizioni meteorologiche avverse. Secondo il bollettino diramato dalla Protezione civile, per la giornata di domani – martedì 6 febbraio – è prevista una allerta meteo arancione per rischio idraulico e idrogeologico su settori di Lazio e Molise e allerta gialla su settori di dieci regioni: Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Umbria, Abruzzo, Basilicata, Puglia, Sicilia.
Allerta meteo arancione martedì 6 gennaio: le regioni a rischio
Sul sito della Protezione civile troviamo, come ogni giorno, il bollettino di criticità con l'allerta meteo. Per la giornata di domani viene segnalata allerta arancione in settori di due regioni, Lazio e Molise. Nei dettagli:
Moderata criticità per rischio idraulico
- Lazio: Bacini Costieri Sud, Aniene, Bacino del Liri
- Molise: Alto Volturno – Medio Sangro
Moderata criticità per rischio idrogeologico:
- Lazio: Bacini di Roma
- Molise: Alto Volturno – Medio Sangro
Allerta meteo gialla domani in settori di 10 regioni
In settori di dieci regioni, tutte nel Centro-Sud, è prevista allerta meteo gialla nel giorno dell'Epifania per rischio idraulico, rischio temporali e rischio idrogeologico.
Ordinaria criticità per rischio idraulico:
- Calabria: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale
- Campania: Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana
- Lazio: Appennino di Rieti, Bacini di Roma
- Marche: Marc-4, Marc-3
- Molise: Frentani – Sannio – Matese
- Umbria: Chiani – Paglia
Ordinaria criticità per rischio temporali:
- Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Marsica, Bacino Basso del Sangro
- Basilicata: Basi-A2, Basi-E2, Basi-D, Basi-A1, Basi-C, Basi-E1, Basi-B
- Calabria: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale
- Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea
- Puglia: Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Sub-Appennino Dauno, Salento
- Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia
- Umbria: Chiascio – Topino, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiani – Paglia, Medio Tevere, Alto Tevere
Ordinaria criticità per rischio idrogeologico:
- Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Marsica, Bacino Basso del Sangro
- Calabria: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale
- Campania: Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento, Alto Volturno e Matese, Basso Cilento, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini
- Lazio: Bacini Costieri Sud, Bacini Costieri Nord, Aniene, Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Appennino di Rieti
- Marche: Marc-5, Marc-2, Marc-1, Marc-6, Marc-4, Marc-3
- Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea
- Puglia: Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Sub-Appennino Dauno, Salento
- Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia
- Umbria: Chiascio – Topino, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiani – Paglia, Medio Tevere, Alto Tevere
Meteo, le previsioni per domani: Epifania con pioggia, vento e neve
Quella dell'Epifania, ultima festività del periodo natalizio che cade domani 6 gennaio, sarà una giornata di maltempo per gran parte dell'Italia. Una giornata di freddo su molte città, neve e piogge. Secondo le previsioni meteo, avremo tempo fortemente instabile al Centro-Sud e poi anche in Emilia Romagna con precipitazioni sparse, localmente moderate. Attese nevicate sugli Appennini sopra i 1000 metri e anche sulle zone interne della Sardegna.
L’avviso della Protezione civile prevede in particolare precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lazio, Molise, Campania, Basilicata e Calabria settentrionale. Nevicate fino a quote di 300-400 m, e localmente fino a livello del mare, su Emilia-Romagna orientale, Marche, Umbria e Toscana orientale, in estensione dal pomeriggio all’Abruzzo e al Lazio orientale.