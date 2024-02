Allerta meteo arancione e gialla per maltempo domani 23 febbraio: le regioni a rischio Valutata per domani, venerdì 23 febbraio, allerta arancione per rischio idrogeologico su parte della Lombardia e del Friuli Venezia Giulia, allerta gialla su Friuli Venezia Giulia, settori di Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana, Trento e Bolzano, Umbria, Lazio, Molise e su gran parte dell’Abruzzo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Una ondata di maltempo è in arrivo sull'Italia e per la giornata di domani, venerdì 23 febbraio, il Dipartimento di Protezione civile ha diramato una allerta meteo che riguarda diverse regioni. Sarà allerta arancione per rischio idraulico e rischio idrogeologico in settori di Friuli Venezia Giulia e Lombardia, allerta meteo gialla per rischio idraulico, temporali e idrogeologico per altre zone della penisola: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Abruzzo, Lazio, Molise, Umbria, Toscana, Trentino Alto Adige. Attese precipitazioni localmente intense al centro-nord, un deciso rinforzo della ventilazione e nevicate abbondanti sul nord-est.

Maltempo, allerta meteo arancione domani: le regioni a rischio

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Per la giornata di domani, venerdì 23 febbraio, sarà allerta arancione per rischio idrogeologico su parte della Lombardia e del Friuli-Venezia Giulia:

Moderata criticità per rischio idraulico/allerta arancione:

Friuli Venezia Giulia: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia

Moderata criticità per rischio idrogeologico/allerta arancione:

Friuli Venezia Giulia: Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino del Livenza e del Lemene

Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino del Livenza e del Lemene Lombardia: Laghi e Prealpi orientali, Orobie bergamasche

Allerta meteo gialla in 10 regioni per mercoledì 23 febbraio

Sempre per la giornata di venerdì prevista allerta meteo gialla sui restanti settori del Friuli-Venezia Giulia, alcuni settori di Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana, sulle province autonome di Trento e Bolzano sull’intero territorio di Umbria, Lazio, Molise e su gran parte dell’Abruzzo. Sul sito della Protezione civile il bollettino di criticità nel dettaglio:

Ordinaria criticità per rischio idraulico:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense

Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino del Livenza e del Lemene

Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino del Livenza e del Lemene Lombardia: Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi orientali, Orobie bergamasche

Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi orientali, Orobie bergamasche Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento

Ordinaria criticità per rischio temporali:

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico:

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense, Montagna bolognese

Montagna emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense, Montagna bolognese Friuli Venezia Giulia: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia

Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene Lombardia: Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Lario e Prealpi occidentali, Nodo Idraulico di Milano

Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Lario e Prealpi occidentali, Nodo Idraulico di Milano Molise: Alto Volturno – Medio Sangro

Alto Volturno – Medio Sangro Toscana : Serchio-Garfagnana-Lima, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno

: Serchio-Garfagnana-Lima, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno Trentino Alto Adige : Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano

: Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano Umbria: Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere

Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere Veneto: Piave pedemontano

Meteo, le previsioni per domani 23 febbraio

Un profondo ciclone in discesa dal Nord Atlantico provocherà nelle prossime ore una fase di maltempo caratterizzata da nubifragi, vento forte e abbondanti nevicate. Al Centro-Nord attese piogge intense, localmente sotto forma di rovescio o nubifragio: colpiranno Liguria, Lombardia, Triveneto, Toscana e Lazio. Visto il previsto calo delle temperature sono attese abbondanti nevicate su tutto l'arco alpino, con fiocchi a partire dai 900/1000 metri di quota. Entro la serata le precipitazioni raggiungeranno anche la Campania e la Calabria.