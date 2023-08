Maltempo, allerta meteo arancione e gialla domani 18 agosto per temporali: le regioni a rischio Il maltempo non abbandona il nord Italia con nuvolosità e temporali che insisteranno anche nelle prossime ore: la Protezione civile ha valutato per domani 18 agosto una allerta meteo gialla e arancione per temporali su due regioni.

A cura di Antonio Palma

Mentre l’Italia sia appresta a vivere la nuova lunga ondata di caldo estivo, il maltempo non lascia il nord Italia, in particolare la zona dell’arco alpino e prealpino, dove nelle prossime ore nuovi temporali insisteranno su settori e regioni già colpite da intense piogge, in particolare sul nord est, causando anche situazione di rischio idrogeologico. Per domani, venerdì 18 agosto, la Protezione civile dunque ha valutato una allerta meteo arancione e gialla su due regioni per rischio temporali.

Maltempo, allerta meteo arancione domani 18 agosto: le regioni a rischio

Tutta colpa del transito di un nucleo di aria più fredda in quota che ha causato un incremento dell’instabilità atmosferica al nord portando precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su tutto l’arco alpino, prima a ovest e poi a est. Sulla base delle previsioni disponibili e dei fenomeni in atto, il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato per domani 18 agosto allerta arancione su alcuni settori della Lombardia.

Moderata criticità per rischio temporali / allerta arancione:

Lombardia: Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Per la stessa giornata di domani 18 agosto valutata anche una allerta gialla sui restanti settori della Lombardia e sulla Provincia Autonoma di Trento. Ecco nel dettaglio il bollettino con tutte le allerte meteo idrogeologiche per il 18 agosto 2023:

Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Lombardia: Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento

Ordinaria criticita' per rischio idrogeologico / allerta gialla:

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento

Meteo, le previsioni per il 18 agosto

Le previsioni meteo per domani 18 agosto indicano il ritorno del sole e del caldo su gran parte dell’Italia a parte le regioni nord-orientali dove fin dal mattino avremo intensa nuvolosità, associata a rovesci o temporali al tardo mattino e nel pomeriggio su tutti i rilievi alpini. Possibilità di qualche poggia pomeridiana anche sul restante settore alpino, sull'appennino emiliano- romagnolo e della Liguria di levante. Isolati piogge al pomeriggio possibilità anche sui settori appennini interni del centro sud.