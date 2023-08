Allerta caldo in Italia domani 18 agosto, bollino rosso in cinque città: le previsioni meteo Secondo i dati del bollettino sulle ondate di calore diramato dal Ministero della Salute domani saranno cinque le città italiane da bollino rosso per il caldo: si tratta di Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze e Perugia.

A cura di Davide Falcioni

L'Italia si appresta ad essere investita da una nuova fase di caldo intenso. L'alta pressione infatti nei prossimi giorni consoliderà progressivamente la sua presenza sul nostro Paese, smorzando la residua instabilità e favorendo un’ulteriore aumento delle temperature. Già da domani, venerdì 18 agosto, il tempo si farà più stabile anche al Nord, con gli ultimi rovesci o isolati temporali sul settore alpino; non si esclude qualche isolato fenomeni anche sull'Appenino; da sabato tempo stabile e assenza di precipitazioni. Il caldo raggiungerà l’apice nel weekend, quando sarà intenso soprattutto al Centro-Nord, dove sono attesi diversi picchi di 37-39 gradi.

Allerta caldo domani 18 agosto, le città da bollino rosso

Domani, venerdì 18 luglio, secondo i dati del bollettino sulle ondate di calore diramato dal Ministero della Salute, saranno ben cinque le città italiane da bollino rosso per il caldo: si tratta di Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze e Perugia. A queste città sabato si aggiungeranno Campobasso, Latina, Rieti e Roma, mentre non sono ancora disponibili i dati relativi a domenica.

Bollino arancione e giallo domani 18 agosto in 16 città

Oltre alle città da bollino rosso il Ministero della Salute ha comunicato che altri capoluoghi italiani saranno da bollino arancione: si tratta di Campobasso, Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Verona. In giallo invece Ancona, Catania, Messina, Milano, Palermo, Pescara, Torino, Trieste, Venezia e Viterbo. Bollino verde invece per tutte le altre città.

Le previsioni meteo per domani 18 agosto

Domani mattina cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi, fatta eccezione per un po’ di nubi e qualche rovescio sulle Alpi Orientali. Nel pomeriggio qualche nuvola in sviluppo e isolati temporali su Alpi (soprattutto orientali) e zone appenniniche, in prevalenza soleggiato nel resto d’Italia. Temperature massime e afa quasi dappertutto in leggera crescita.