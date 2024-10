video suggerito

Maltempo, allerta meteo arancione domani 18 ottobre in Liguria e altre 4 regioni: elenco comuni scuole chiuse In Liguria domani 18 ottobre è stata diramata un'allerta meteo arancione per temporali, con conseguente chiusura delle scuole. La Protezione Civile ha emesso l'avviso e diversi comuni hanno deciso di sospendere le lezioni, tra cui le province di Savona, La Spezia e Genova. L'elenco dei comuni coinvolti è in continuo aggiornamento. Anche in Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto sarà in vigore l'allerta arancione.

A cura di Biagio Chiariello

La Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo arancione su Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto, per la giornata di domani venerdì 18 ottobre. Come già accaduto ieri, molte scuole della Liguria resteranno chiuse.

Ci aspetta dunque un'altra giornata di maltempo a causa del ciclone polare che sta interessando il Centro-Nord e anche la Sardegna, portando fenomeni di forte intensità. Come già accaduto ieri, molte scuole della Liguria resteranno chiuse.

La vasta e profonda area perturbata di origine atlantica porterà, dunque, un ulteriore peggioramento delle condizioni meteorologiche, con piogge e temporali in estensione dall'area nord-ovest al resto del settentrione, verso le regioni centrali tirreniche e, da domani, a Campania e Sicilia centro-occidentale.

Allerta meteo arancione domani per Liguria e altre 4 regioni del Nord Italia

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse, che integra ed estende quelli diramati nei giorni precedenti.

L’avviso segnala che nelle prossime ore si prevede il persistere di precipitazioni diffuse, localmente a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana. Sono attese piogge da sparse a diffuse, con possibili rovesci o temporali, su Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Umbria e Lazio, che si estenderanno dalle prime ore di domani anche alla Campania, per poi raggiungere la Sicilia, in particolare i settori centro-occidentali. Questi fenomeni saranno accompagnati da rovesci intensi, frequenti fulmini, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Quindi per le prossime 24 ore ci sarà allerta arancione in Liguria e su alcuni settori di Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto.

Liguria, scuole chiuse in provincia di Savona per allerta meteo

Alla luce delle previsioni meteo, i sindaci di diversi Comuni stanno decidendo la chiusura delle scuole per domani, 18 ottobre 2024. Ad essere interessata è soprattutto la Liguria. In particolare la provincia della Spezia che ha nuovamente decretato la sospensione delle lezioni in presenza domani nelle scuole secondarie superiori a seguito dell'allerta meteo. "Un provvedimento necessario per ridurre il rischio per gli studenti, in particolare per i soggetti pendolari" fa sapere il sindaco Pierluigi Peracchini.

Ma non solo. Ad Ameglia, tutte le scuole saranno chiuse, così come ad Arcola, Bolano, Borghetto, Brugnato, Calice al Cornoviglio e Follo. A Lerici, il Comune ha ordinato di posticipare l'orario di ingresso nelle scuole di ogni ordine e grado, compresi il nido e la scuola dell'infanzia, fino al termine delle condizioni di allerta, non prima delle 8.00. A Rocchetta chiuderanno la scuola primaria e quella dell'infanzia, mentre a Santo Stefano Magra e Sesta Godano tutte le scuole rimarranno chiuse. A Sarzana sarà sospesa l'attività didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado. A Varese Ligure le scuole saranno chiuse, così come a Vezzano Ligure, dove verranno sospese le attività didattiche in presenza e sarà chiuso anche l'asilo nido "Le Marmotte Biricchine".

Molte scuole chiuse anche nella Provincia di Savona: Albenga, Alassio, Andora, Borghetto, Santo Spirito, Borgio Verezzi, Finale Ligure, Giustenice, Magliolo, Pietra Ligure, Tovo San Giacomo, Toirano. Coinvolta anche la Provincia di Genova con Rapallo e Lavagna.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Per domani è stata valutata inoltre, allerta gialla su restanti settori di Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana, su alcune aree di Piemonte, Veneto e Friuli Venezia Giulia, sull’intero territorio di Trentino-Alto Adige, Umbria, Lazio e Molise, su parte di Abruzzo, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia.