Allerta meteo arancione per maltempo a Milano dalla serata di oggi, 17 ottobre: rischio esondazioni

La Protezione civile ha emesso un'allerta arancione per rischio idrogeologico e idrico nel Nodo idraulico di Milano a partire dalle 21 di oggi, giovedì 17 ottobre. Dal tardo pomeriggio, infatti, è atteso un progressivo intensificarsi delle piogge che andranno a colpire le aree che sono già sature di acqua. Le precipitazioni si verificheranno anche sulla zona delle Prealpi e dell'Appennino, oltre che sulla pianura centro occidentale. Un'attenuazione dei rovesci potrà arrivare solo nel pomeriggio di domani, venerdì 18 ottobre.

In particolare, il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha diramato l'allerta arancione per rischio idrogeologico anche per Laghi e Prealpi Orientali, per la zona del Lario e Prealpi Occidentali, per quella dei Laghi e delle Prealpi Varesine e per l'Appennino Pavese. L'allerta è arancione anche per rischio idraulico sulle Orobie Bergamasche.

I fenomeni più intensi avranno luogo il 18 ottobre, sia nel corso della notte che della mattinata. Non si esclude la possibilità di rovesci a carattere temporalesco. Per questo motivo, la Protezione civile invita i cittadini a non sostare nelle aree a rischio di esondazione dei fiumi Lario e Seveso, oltre che in quelle dove sono presenti impalcature di cantieri, dehors e tende. Le raffiche di vento, proveniente da Est, potrebbero raggiungere anche i 50 chilometri orari e potrebbero verificarsi incidenti.

Per il momento, non è prevista una fine dell'allerta meteo. Il Centro operativo comunale rivaluterà la situazione nel corso della mattinata del 18 ottobre.