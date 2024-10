video suggerito

Maltempo in Lombardia, scatta allerta meteo rossa nella Bergamasca e arancione a Milano: le zone a rischio È allerta meteo su gran parte della Lombardia. Sono attesi rovesci, nubifragi e vento forte. Sarà prevista allerta arancione per rischio idrogeologico e idrico in gran parte del territorio. Nella provincia di Bergamo scatterà invece allerta rossa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Ilaria Quattrone

È allerta meteo su gran parte della Lombardia. Dal pomeriggio di oggi, lunedì 7 ottobre, ci saranno possibili precipitazioni ma di debole intensità sulla regione. In serata i fenomeni si intensificheranno sui settori occidentali e meridionali. Per la giornata di martedì 8 ottobre si attendono forti nubifragi, rovesci e vento. Sarà prevista allerta arancione per rischio idrogeologico e idrico in gran parte del territorio. A Milano saranno sorvegliati i fiumi Seveso e Lambro. Nella provincia di Bergamo scatterà invece allerta rossa.

Piogge e vento forte attesi per martedì 8 ottobre: sorvegliati i fiumi Lambro e Seveso

Per la giornata di domani, martedì 8 ottobre, saranno previste forti piogge, rovesci e nubifragi in diverse zone della Lombardia. E infatti nella Bergamasca è stata prevista allerta meteo rossa per rischio idrogeologico. A Milano, in particolare modo, la Protezione Civile sorveglierà i fiumi Seveso e Lambro sempre a rischio esondazione. L'allerta è massima su tutto il territorio.

Maltempo in Lombardia, allerta rossa nella bergamasca e arancione a Milano

Come diramato nel bollettino della Protezione Civile di Regione Lombardia, dalle 6 di domani ci sarà allerta rossa per rischio idrogeologico sulle Orobie Bergamasche. Sarà arancione per rischio idrogeologico in: Valchiavenna, Media-Bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi Occidentali, Valcamonica, Laghi e Prealpi Orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura Centrale e Appennino Pavese. Sarà prevista allerta gialla per rischio idrogeologico: Alta Valtellina, Alta Pianura Orientale, Bassa Pianura Occidentale, Bassa Pianura Centro Occidentale.

Sempre dalle 6 sarà prevista allerta arancione per rischio idraulico in: Orobie Bergamasche, Nodo Idraulico di Milano, Pianura Centrale. Diramata allerta gialla per rischio idraulico in: Valchiavenna, Media-Bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi Occidentali, Valcamonica, Laghi e Prealpi Orientali, Alta Pianura Orientale, Bassa Pianura Centro Occidentale. Dalle 14 di domani sarà invece prevista allerta meteo gialla per temporali su: Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi Occidentali, Orobie Bergamasche, Laghi e Prealpi Orientali, Pianura Centrale, Alta Pianura Orientale, Bassa Pianura Centro-Orientale, Bassa Pianura Orientale e Appennino Pavese.

Sarà invece prevista allerta meteo gialla per vento forte su: Orobie Bergamasche, Laghi e Prealpi Orientali, Pianura Centrale, Alta Pianura Orientale, Bassa Pianura Centro-Orientale, Bassa Pianura Orientale e Appennino Pavese.