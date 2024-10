video suggerito

Maltempo in Lombardia, in arrivo piogge e piena del fiume Po: dove scatterà l’allerta meteo In Lombardia ci sarà allerta meteo gialla e arancione per rischio idrogeologico e idraulico in diverse zone a causa della pioggia e della piena del fiume Po. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

33 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dal primo pomeriggio di oggi, sabato 19 ottobre, ci saranno temporali in diverse zone della Lombardia. In particolare modo in alcune aree della Pianura e dell'Appennino. Le perturbazioni termineranno nelle prime ore di domani, domenica 20 ottobre. Proprio a causa delle precipitazioni che nell'ultima settimana hanno interessato l'Appennino emiliano e il Piemonte, il fiume Secchia e il Po saranno in piena nelle prossime ore con un innalzamento dei livelli idrometrici.

La Protezione Civile di Regione Lombardia, proprio in vista del maltempo che potrebbe interessare diverse aree, ha diramato alcune allerte meteo gialle e arancioni. Dalle 12 di oggi, sabato 19 ottobre, è scattata l'allerta gialla per rischio idrogeologico in Bassa Pianura Occidentale, Bassa Pianura Centro Occidentale e Appennino Pavese. Dalle 14 invece è entrata in vigore in Pianura Centrale. Dalle 18 invece è scattata l'allerta arancione per rischio idrogeologico in Alta Pianura Orientale, Bassa Pianura Centro-Orientale, Bassa Pianura Orientale.

Dalle 12 ci sarà allerta gialla per rischio idraulico in Bassa Pianura Centro-Orientale e in Bassa Pianura Orientale. Dalle 18 scatterà in Alta Pianura Orientale. La misura è già in vigore da mezzanotte in Bassa Pianura Occidentale, Bassa Pianura Centro Occidentale. Non ci sarà invece nessuna allerta nella città di Milano, che nelle ultime ore è stata scenario di piogge prolungate e maltempo.