video suggerito

Maltempo in Lombardia, allerta rossa per pioggia forte mercoledì 9 e giovedì 10 ottobre Si intensifica il maltempo sulla regione. Dalle ore 14.30 di oggi mercoledì 9 ottobre e per la giornata di domani giovedì 10 ottobre il Centro funzionale della Protezione civile ha diramato un’allerta rossa per rischio idrogeologico e un’allerta gialla per temporali e vento forte. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dalle ore 14.30 di oggi mercoledì 9 ottobre e per la giornata di domani giovedì 10 ottobre il Centro funzionale della Protezione civile lombarda ha diramato un'allerta rossa per rischio idrogeologico e un'allerta gialla per temporali e vento forte sulla regione. L'allarme è scattato nelle zone di Valchiavenna e Valtellina, Lario e Prealpi Occidentali, Orobie Bergamasche, Valcamonica e Pianura centrale.

Il meteo di oggi mercoledì 9 ottobre: si intensifica il maltempo

Nella giornata di oggi, mercoledì 10 ottobre, un flusso in quota proveniente da Ovest Sudovest associato ad una vasta circolazione di bassa pressione atlantica si estende verso Sud fino al bacino del Mediterraneo. A partire dal pomeriggio sono quindi attese precipitazioni sparse a partire dai rilievi e precipitazioni diffuse sui settori alpini e prealpini che, a partire dalla tarda serata, tenderanno ad intensificarsi. È attesa ventilazione dai quadranti orientali e meridionali, che tenderanno ad un rinforzo in serata.

Le previsioni di domani giovedì 10 ottobre

Nella giornata di domani, giovedì 10 ottobre, sono previste invece precipitazioni in propagazione da Sud-Ovest a Nord-Est, con un’intensificazione durante la notte e la prima parte della giornata. Attese precipitazioni diffuse moderate o forti su Alpi, Prealpi e sui settori adiacenti di alta pianura occidentale, anche a carattere di rovescio e temporale. Dalle ore centrali del primo pomeriggio si attende una tendenza all'attenuazione con un progressivo esaurimento verso sera a partire dai settori occidentali.

Le aree con allerta rossa in Lombardia

Su Valchiavenna, Media – Bassa Valtellina e Orobie Bergamasche si prevedono accumuli areali tra 80 e 120 mm/12h, localmente nella parte alta delle valli possibili accumuli fino a 120-160 mm/12h. Su Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi Occidentali, Alta Valtellina, Valcamonica e Nodo Idraulico di Milano attesi accumuli areali tra 50 e 100 mm/24h. Venti a partire dal mattino tendenti all’attenuazione.