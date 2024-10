video suggerito

Arriva il ciclone polare sull'Italia con piogge e temperature in calo: quando e dove colpirà la perturbazione Torna il maltempo sull'Italia a causa di una perturbazione in discesa dal Nord Atlantico. Un ciclone polare che porterà ad un calo delle temperature, oltre che l'arrivo di piogge e temporali, specialmente sulle regioni centro-settentrionali. Che tempo farà in Italia nei prossimi giorni, le previsioni meteo.

A cura di Biagio Chiariello

Una vasta area depressionaria è in discesa dal Nord Atlantico e coinvolgerà anche l'Italia. Il ciclone polare durerà diversi giorni, portando nuovamente un carico di maltempo su molte regioni e un vortice ricco di piogge. Previsto anche un calo significativo delle temperature.

Sarà dunque la fine dell'Ottobrata, che negli ultimi giorni ha fatto registrare temperature oltre i 30 gradi in molte zone del Sud e in Sicilia, dove si sono maggiormente sentiti gli effetti dell’anticiclone africano. Tuttavia, con la nuova perturbazione atlantica, non assisteremo a una drastica e immediata discesa delle temperature. Vediamo meglio come cambieranno le previsioni meteo nei prossimi giorni.

Quando arriva il ciclone polare con maltempo e calo di temperature

Nelle prossime ore assisteremo a una nuova importante svolta atmosferica: la causa del ritorno del maltempo è da ricercare nel ciclone in arrivo dal Nord Atlantico, sospinto da correnti d'aria fredde e instabili di origine polare. Le perturbazioni toccheranno dapprima l'Europa occidentale, per poi dirigersi verso l'Italia. È prevedibile il ritorno delle precipitazioni, a partire dalle regioni settentrionali.

Gli effetti di questa fase di maltempo si faranno sentire soprattutto da giovedì/venerdì e probabilmente anche durante il weekend: rischio di temporali e nubifragi, che questa volta potrebbero interessare anche le aree tirreniche centro-meridionali e la Sicilia, portando a un significativo calo delle temperature rispetto ai valori registrati negli ultimi giorni.

Dove colpirà la perturbazione polare, le previsioni meteo

Già da oggi, mercoledì 16 ottobre, è possibile che la perturbazione in arrivo dalla Francia riesca a superare il campo di alta pressione che finora ha mantenuto il caldo. La situazione non sarà però uniforme su tutto lo Stivale. Il tempo peggiorerà soprattutto al Nord-Ovest, con possibili temporali in Liguria e nell'alto Piemonte. Piogge anche su Toscana, Umbria e Marche. Temperature in calo al Centro-Nord e in Sardegna, mentre valori ancora oltre la norma saranno registrati al Sud e in Sicilia.

Giovedì 17 ottobre, nuvolosità diffusa e qualche pioggia al Nord, in Toscana e Umbria; temporali tra Liguria e alta Toscana; nubi sparse anche nel resto del Paese, con locali piovaschi in Puglia. In tarda serata e durante la notte, il maltempo si sposterà in modo significativo anche sulle regioni meridionali e sulla Sicilia. Il clima in queste zone resterà comunque abbastanza caldo a causa dei venti di Scirocco.