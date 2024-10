Bomba d’acqua sulla Toscana, la stazione di Siena completamente allagata per il maltempo Dopo la bomba d’acqua che ha colpito la Toscana, la stazione di Siena è stata completamente sommersa dall’acqua con disagi alla circolazione dei treni. In Toscana per domani venerdì 18 ottobre, è prevista allerta meteo arancione. A Siena chiuse le scuole di ogni ordine e grado. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Gabriella Mazzeo

La bomba d'acqua che ha colpito la Toscana nel pomeriggio di oggi, giovedì 17 ottobre, ha causato allagamenti e disagi nella città di Siena. Le immagini che arrivano dal centro toscano sono impressionanti: la stazione ferroviaria è finita completamente sott'acqua e i binari non sono neanche più visibili. Allagati anche i sottopassi, diventati veri e propri fiumi in piena.

Anche le strade della città risultano allagate con disagi alla viabilità e abitazioni senza luce. La Polizia Municipale è al lavoro con quattro pattuglie per le operazioni di monitoraggio e ripristino della sicurezza. Il Comune sta seguendo da vicino la situazione di strade e rotatorie attualmente sommerse dall'acqua: sono stati registrati inoltre piccoli smottamenti in zona nord, in via Bianchi Bandinelli, Pietriccio e via Caduti di Vicobello.

La Protezione Civile: "Limitare gli spostamenti"

Per le prossime ore, la Protezione Civile ha raccomandato alla popolazione di limitare gli spostamenti e di non salire in auto se non per viaggi strettamente necessari. La sindaca di Siena, Nicoletta Fabio, ha deciso di chiudere le scuole di ogni ordine e grado per domani, venerdì 18 ottobre. La decisione arriva dopo le previsioni di ulteriori piogge per le prossime ore.

La stazione di Siena

La stazione ferroviaria di Siena sommersa

La stazione ferroviaria di Siena è invece completamente allagata, così come strade e rotonde. In poco tempo sono caduti almeno 97 millimetri di pioggia a Sovicille, nella provincia Senese, come segnala il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani su Telegram.

Sulle linee Siena – Empoli/Chiusi/Montepescali, la circolazione ferroviaria è sospesa per danni sulla linea. La notizia è riportata anche sul sito di Rfi, che mette in guardia i viaggiatori dei possibili ritardi dei treni, variazioni e cancellazioni.

Particolarmente difficile anche la situazione di strada Massetana Romana (Siena) dove si registrano allagamenti pure nei parcheggi e nelle aree vicine ai negozi.