Maltempo a Rimini, sepolti dalla neve in Valmarecchia: scomparsa 70enne Ancora disagi dovuti al maltempo in provincia di Rimini: sepolti dalla neve i cittadini in Valmarecchia. Una donna di 70 anni risulta scomparsa dalla serata di ieri: in corso le ricerche del soccorso alpino.

A cura di Gabriella Mazzeo

Ancora disagi in provincia di Rimini dopo le intense nevicate delle scorse ore. Particolarmente in difficoltà le persone anziane in Valmarecchia, impossibilitate ad uscire di casa. La situazione resta problematica soprattutto nei borghi medioevali, dove sono caduti anche due metri di neve. Risulta dispersa una 70enne di Montecopiolo: gli spazzaneve hanno liberato l'ingresso della sua abitazione, ma di lei nessuna traccia. Le ricerche restano ancora in corso.

L'anziana risulta scomparsa dalla serata di ieri. Le operazioni del soccorso alpino sono ancora in atto. A dare l'allarme, i vicini di casa e il figlio che vive fuori dalla provincia. Nei giorni scorsi le forte nevicate hanno provocato nei comuni nel Riminese l'interruzione della rete elettrica e telefonica: il tutto ha reso ancora più difficili le comunicazioni dei soccorritori con i civili, spesso isolati in casa.

I tecnici sono ancora al lavoro in numerosi comuni per ripristinare completamente la linea elettrica e telefonica oltre che per liberare le strade dalla neve e dagli alberi caduti. L'assessora comunale all'agricoltura di San Leo ha assicurato la situazione resta "sotto controllo" e che "gli spazzaneve lavorano giorno e notte". "Le nevicate hanno provocato danni alle piante e alla rete elettrica, ci stiamo tutti impegnando al massimo per ripristinare una situazione di normalità" ha asserito l'assessora Valentina Guerra.

Le nevicate sono iniziate già nella giornata di domenica per poi proseguire durante quella d lunedì 23 gennaio. Per la giornata di domani è prevista invece un'allerta per possibili valanghe in Emilia Romagna. L'allarme è valido per 24 ore a partire dalla mezzanotte e riguarda l'appennino emiliano occidentale, centrale e quello romagnolo. Nell'appennino emiliano occidentale è stata emessa un'allerta verde, mentre è giallo l'avviso per quanto riguarda l'appennino emiliano centrale e quello romagnolo.