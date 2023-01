Magda, il cane che da anni va al cimitero davanti alla lapide della proprietaria morta Ogni giorno Magda raggiunge la lapide della proprietaria defunta al cimitero di Catanzaro Lido: una storia che ha spinto i residenti della città calabrese a prendersi cura del cane e a cercarle una nuova casa.

A cura di Chiara Ammendola

Magda davanti alla tomba della sua proprietaria (foto Facebook)

È difficile restare impassibili dinanzi allo sguardo triste di Magda dinanzi alla lapide della sua proprietaria. Un'immagine così forte che è stata immortalata in uno scatto da un passante. Eugenio, questo il nome dell'inconsapevole spettatore, ha poi deciso di postare quella foto sui social, ma anche di capire qualcosa in più della storia di quel cane dagli occhi tristi.

Siamo in Calabria, a Catanzaro, all'interno del cimitero della città. È qui che è stata avvistata da Eugenio quella che ha poi scoperto chiamarsi Magda, un cane non più di primo pelo, che sembra si aggiri da anni nel cimitero. La vedono arrivare e poi andare via dopo un po'. Entra e si dirige con passo lento verso la lapide della proprietaria, sepolta all'interno del cimitero di Catanzaro Lido.

Sta lì un po' e poi va via. E così ogni giorno. La sua storia ha provato a raccontarla attraverso un post Facebook proprio Eugenio che, insieme all'amico Mimmo, ha assistito alla scena. Un racconto che ha subito smosso gli animi che di chi la legge.

Tanta commozione sì, ma anche la voglia di aiutare quel cane dallo sguardo triste e dal pelo malandato: c'è infatti chi si chiede dove viva Magda, se qualcuno le dia da mangiare o si prenda cura di lei. Insomma se qualcuno abbia preso il posto dell'amata proprietaria, decidendo di adottarla.

Magda all’entrata del cimitero di Catanzaro Lido

I due uomini hanno spiegato che ci sono volontari e persone di buon cuore che la accudiscono, ma nessuno che abbia deciso di darle una nuova casa. Da qui l'appello affinché chiunque voglia possa prendersi cura di questo cane restituendogli l'amore che la morte della proprietaria gli ha tolto.