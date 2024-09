Macerata, 23enne accoltella i genitori e poi tenta il suicidio ferendosi alla gola

video suggerito

A cura di Gabriella Mazzeo

Un ragazzo di 23 anni ha ferito a coltellate i genitori per poi tentare il suicidio. Il tutto è accaduto nel pomeriggio a Gagliole, piccolo Comune del Maceratese. Il giovane avrebbe cercato di togliersi la vita dopo aver colpito i familiari, ferendosi alla gola.

Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Camerino e gli uomini e le donne del Reparto operativo di Macerata. Le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire l'accaduto, le cui dinamiche appaiono ancora poco chiare. Secondo quanto reso noto, la donna accoltellata ha 60 anni ed è stata portata in ospedale a Camerino. Non sarebbe in pericolo di vita.

Il padre dell'aggressore, un uomo di 65 anni, è invece in sala operatoria a Torrette di Ancona per lesioni da taglio a torace e addome. L'uomo è attualmente in prognosi riservata. Il 23enne che ha provato a togliersi la vita, invece, ha riportato ferite alla trachea.

In aggiornamento