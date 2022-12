Luigi e Augustine, morti in un incidente a Brindisi: come stanno i due amici in condizioni gravissime Un 18enne è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Perrino di Brindisi, mentre un 20enne è in rianimazione a Lecce. Un altro ferito è stato dimesso ieri mattina (17dicembre), mentre il quarto ha riportato diverse fratture e i sanitari stanno valutando le sue condizioni.

A cura di Davide Falcioni

Restano ancora molto gravi le condizioni di due dei quattro ragazzi feriti in un drammatico incidente stradale avvenuto venerdì lungo la strada provinciale che collega Brindisi a San Pietro Vernotico. Nello schianto, violentissimo, hanno perso la vita sul colpo Luigi Raffaele Marangio e Augustine Kwadwo Kona, rispettivamente di 18 e 32 anni e alla guida di due vetture.

A bordo dell'auto condotta dal più giovane c'erano però altri ragazzi estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco: un 18enne è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Perrino di Brindisi, mentre un 20enne è in rianimazione a Lecce. Un altro ferito è stato dimesso ieri mattina (17dicembre), mentre il quarto ha riportato diverse fratture e i sanitari stanno valutando le sue condizioni: non sarebbero comunque in pericolo di vita.

I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre i feriti dalle lamiere, ridotte malissimo. Purtroppo Luigi e Augustine sono morti sul colpo, i sanitari del 118 non hanno potuto nulla per strapparli alla morte. A occuparsi dei rilievi, gli agenti della Polizia Locale di San Pietro Vernotico, coadiuvati dai colleghi di Brindisi. Chi ha assistito dal vivo alla scena, non potrà certo dimenticarla.

I funerali di Marangio si sono tenuti ieri pomeriggio presso la Chiesa degli Angeli a San Pietro Vernotico. Dopo le esequie, un corteo di moto ha accompagnato il feretro verso il cimitero cittadino per l'addio. I funerali di Augustine si sono tenuti invece 18 dicembre oggi presso la chiesa di San Leucio, al rione Minnuta, alla presenza di numerosi amici e rappresentanti della comunità africana.

La dinamica dell'incidente è stata devastante. Tre le auto coinvolte: una Ford Focus, sulla quale viaggiavano tre ragazzi di origine straniera, e una Ford Fiesta con a bordo cinque giovani, che si sono scontrate frontalmente. Una Peugeot, invece, è finita contro il guardrail. Fortunatamente illesi i suoi occupanti. L'incidente si è verificato a pochi chilometri di Tuturano, in agro di San Pietro Vernotico. Le auto si sono ridotte a un groviglio di lamiere, quella dove viaggiavano i giovani, tutti sui 20 anni, si è ribaltata, l'altra è finita sul guardrail.

La lettera di addio dei compagni di scuola di Luigi

Mina Fabrizio, dirigente scolastico del "Giorgi" di Brindisi, istituto frequentato da Luigi Marangio, ha pubblicato una lettera sul sito dell'istituto: "Nella tarda serata di ieri è giunta la triste notizia della tragica e prematura scomparsa di un nostro studente. Aveva solo 18 anni! Non ci sono parole per descrivere l’angoscia e lo sconforto provato nell’apprendere la notizia. La morte di un ragazzo lascia sempre inebetiti e increduli! Il mio primo pensiero è per lui, per una giovane vita spezzata, per l’interruzione del suo progetto di vita; per i suoi genitori che dovranno trovare la forza di sopravvivere, per sua sorella, per i parenti e amici. Il mio pensiero va anche a tutti noi, dirigente, docenti, personale Ata, studenti e famiglie perché la morte di un giovane colpisce tutta la comunità. Assaporiamo il senso di impotenza, siamo portati a riflettere, a interrogarci sul senso della vita e a cercarne un significato, ma non sempre riusciamo davanti a tali eventi tragici. Per una comunità educante, ogni ragazzo, ogni giovane in formazione, prima ancora di essere uno studente, è un “figlio” di cui prendersi cura, da crescere, da ascoltare e accompagnare nel suo percorso di vita. Per questo il dolore è grande anche per tutti noi: a scuola ascoltiamo e condividiamo i sogni di vite che non vedremo, ma che spingiamo al largo, verso mondi sconosciuti! In un fatale momento, caro Luigi, hai oltrepassato questo mondo e hai raggiunto un nuovo orizzonte, quello più lontano, ma anche quello più vicino alla pace e al bene assoluto! Fai buon viaggio, Luigi che la terra ti sia lieve! Invito tutti al silenzio, nel rispetto di Luigi e della sua famiglia".