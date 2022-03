Ludovica morta a 15 anni dopo essere caduta da una giostra: stava festeggiando il compleanno La giostra è stata sequestrata, sul caso indagano polizia e carabinieri. La Procura di Novara ha iscritto nel registro degli indagati il proprietario del tagadà.

A cura di Natascia Grbic

Si chiamava Ludovica Visciglia la ragazzina di quindici anni morta questa mattina all'ospedale di Novara in seguito a una caduta avvenuta su una giostra al luna park nella serata di ieri. Ludovica, residente a Trecate, era uscita con gli amici per festeggiare il suo compleanno, ma la sua vita è finita sul tagadà, attrazione che ruota su se stessa facendo sobbalzare e cadere le persone che vi si trovano all'interno. Erano le 23, lei e i suoi amici avevano deciso di fare un ultimo giro prima di tornare a casa. Mentre la giostra girava, Ludovica è caduta per terra insieme ad altri, ma ha battuto violentemente la testa. Sono stati gli amici, alla vista del sangue, a urlare di fermare immediatamente la giostra. La 15enne è stata portata immediatamente in ospedale, ma le sue condizioni sono apparse disperate sin da subito: dopo ore di agonia è morta a causa della gravità delle ferite riportate.

Morte Ludovica Visciglia, indagato il proprietario della giostra

La giostra è stata sequestrata, sul caso indagano polizia e carabinieri. La Procura di Novara ha iscritto nel registro degli indagati il proprietario del tagadà, anche se sembra che a manovrarla ci fosse in quel momento il figlio minorenne dell'uomo. Per questo è stata attivata anche la Procura dei minori. La festa per San Giuseppe è stata immediatamente sospesa e il luna park chiuso, in rispetto alla morte della giovane vittima e anche per facilitare le indagini che si stanno effettuando proprio in queste ore. "A fronte del grave episodio che si è verificato presso il parco divertimenti allestito in piazza Vittorio Veneto in occasione della festività di San Giuseppe, con ordinanza sindacale si ordina l'immediata sospensione – ha dichiarato il sindaco di Galliate, Claudiano Di Caprio – Siamo vicini alla famiglia, come padre sono sconvolto da questa tragedia".