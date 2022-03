Ragazzina di 15 anni muore sbalzata dal tagadà al luna park a Novara Secondo quanto ricostruito finora, la ragazzina era a bordo dell’attrazione Tagadà quando è stata sbalzata in aria ed è ricaduta violentemente a terra rimanendo esanime.

A cura di Antonio Palma

Una serata di divertimento si è trasformata in tragedia nelle scorse ore nel Novarese dove una ragazzina di 15 anni è stata letteralmente sbalzata in aria durante un giro su una giostra al luna park ed è morta dopo alcune ore di agonia in ospedale. Il drammatico incidente si è consumato nella serata di ieri, sabato 12 marzo, al luna park di Galliate, in provincia di Novara. Secondo quanto ricostruito finora, la ragazzina era a bordo dell’attrazione che viene chiamata Tagadà quando, per motivi tutti da accertare, è stata sbalzata in aria ed è ricaduta violentemente a terra dove è rimasta priva di sensi e immobile.

Immediatamente soccorsa dai presenti e poi dal personale del 118, accorso sul posto a seguito di una chiamata di emergenza, la quindicenne è stata trasportata d’urgenza in ambulanza e in codice rosso all’ospedale Maggiore di Novara. La ragazzina è stata ricoverata direttamente nel reparto di rianimazione dove è rimasta per tutta la notte prima di esalare l'ultimo respiro nella mattinata di domenica. Per i medici le ferite riportate nella caduta dalla giostra del luna park erano apparse subito gravissime e l’adolescente non ce l'ha fatta

Sull’accaduto e sulle eventuali responsabilità in termini di sicurezza della giostra, indagano ora i carabinieri e gli agenti della Polizia locale che sono intervenuti sul posto nell’immediatezza dei fatti. Gli inquirenti stanno cercando di stabilire l’accaduto attraverso le testimonianze dei presenti. La notizia ha sconvolto la comunità locale come ha confermato anche il sindaco del comune vicino a Novara, Claudiano di Caprio, che ha commentato: "Siamo sconvolti, è una vera tragedia".

Le giostre a Galliate avevano aperto proprio sabato nell’ambito del tradizionale appuntamento del mese di marzo che questa volta era ancora più atteso perché assente da due anni a causa del Covid. Lo stesso sindaco aveva annunciato iniziative a favore dei ragazzi, con distribuzione dei biglietti omaggio e giornate a metà prezzo sulle giostre del Luna Park per far divertire i più piccoli.