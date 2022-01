Lotteria Italia 2021/22, boom di biglietti venduti: volano gli Autogrill, l’estrazione il 6 gennaio Boom di vendite per l’edizione 2021-2022 della Lotteria Italia, che fino al 31 dicembre registra 6,3 milioni di tagliandi staccati. L’estrazione dei biglietti vincenti il 6 gennaio su Rai1.

A cura di Redazione

È boom di vendite per l’edizione della Lotteria Italia 2021-2022. Fino al 31 dicembre sono stati acquistati 6,3 milioni di biglietti, in aumento del 39,6% rispetto alla scorsa edizione, quando i tagliandi venduti furono 4,5 milioni. Dopo la flessione del 2020 a causa delle limitazioni introdotte per la pandemia di Coronavirus, gli italiani sono tornati ad acquistare i biglietti nei negozi di quartiere, con vendite che superano i 4,3 milioni tra bar e tabacchi, circa un milione in più rispetto al 2020. Secondo i dati raccolti da Agipronews, oltre 943mila biglietti della Lotteria sono stati staccati nei bar (+47,7%), mentre nelle tabaccherie sono stati venduti 3,3 milioni di tagliandi (+24,5%).

A livello regionale, è in Lombardia che sono stati venduti più biglietti, circa un milione. La percentuale supera il 29%, considerando il dato "aggregato" delle vendite in Autogrill, che per il momento viene "riversato" interamente alla Lombardia, dove la società ha sede. Secondo il Lazio con il 12%, poi la Campania che sfiora il 9% e l’Emilia-Romagna che supera il 7%. Oltre il 6% Piemonte e Toscana, poi Veneto e Sicilia oltre il 5%. Sicuramente anche grazie all’assenza di limitazione sugli spostamenti rispetto allo scorso anno, raddoppiano anche le vendite in Autogrill: al 31 dicembre, sono oltre 750mila i biglietti staccati contro i 362mila tagliandi dello scorso anno (+107%). Si registra invece un calo del 27% per la vendita dei tagliandi online, che nel 2020 aveva fatto segnare un vero e proprio boom con oltre 83mila biglietti virtuali: quest’anno si assestano a poco più di 60mila biglietti.

I biglietti della Lotteria Italia sono suddivisi in venti serie alfabetiche da 500.000 biglietti ciascuna, per un totale di 10 milioni di biglietti in commercio distribuiti in tutta Italia. Il primo premio ammonta a 5 milioni di euro mentre le vincite sono divise in tre diverse categorie con l'ammontare massimo delle vincite della seconda e della terza categoria che viene stabilito da una commissione apposita. Come ogni anno, l’appuntamento per l’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia è per il 6 gennaio: l’abbinamento verrà effettuato durante la trasmissione di Rai Uno condotta da Amadeus “Soliti ignoti – il ritorno”. I vincitori della Lotteria Italia dovranno riscuotere il loro premio entro e non oltre 180 giorni dall'estrazione finale.