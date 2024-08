video suggerito

L’oroscopo di venerdì 9 agosto 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di venerdì 9 agosto 2024 e le previsioni astrali per tutti i segni: scopri cosa ti riservano le stelle per questa giornata. Questo oroscopo ha il sapore dell’aria nel senso dei segni d’aria. Luna in Bilancia a favore di Marte e Giove sono davvero coinvolgenti: é pura energia estiva! Il segno fortunato é la Bilancia mentre il segno sfortunato il Cancro. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

L'oroscopo di venerdì 9 agosto 2024: i protagonisti saranno i segni d’aria. Marte e Giove in Gemelli sollecitati da una bella Venere in Bilancia portano vivacità e voglia di provare emozioni forti ai tre segni socievoli per eccellenza. Il segno più fortunato di tutti é la Bilancia mentre il segno sfortunato il Cancro.

L'oroscopo segno per segno 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Ariete

Amore: è da 2 di picche.

Lavoro: è proprio il momento di andare in ferie.

Fortuna: la ritrovi in una corsa a perdifiato senza un percorso predefinito.

Il consiglio del giorno: niente discussioni o contrattazioni.

Voto 5 e mezzo polemico.

Toro

Amore: pronto a donarti completamente.

Lavoro: lasci tutto perfettamente in ordine per il tuo rientro.

Fortuna: ti proclama campione di gentilezza ed empatia.

Il consiglio del giorno: coccole alla tua dolce metà anche se fa caldo.

Voto 7 dolcissimo.

Gemelli

Amore: fate centro anche bendati.

Lavoro: è giunto il momento di andare in ferie e di divertirvi.

Fortuna: perfetti capitani per la squadra di biglie.

Il consiglio del giorno: organizzate un torneo multi sport in spiaggia.

Voto 7 + giocherelloni.

Cancro

Amore: solo sguardi ammiccanti.

Lavoro: sarà una vera faticaccia stare lontano da mail e riunioni.

Fortuna: ti consiglia uno scrub per ravvivare le emozioni.

Il consiglio del giorno: non polemizzare su tutto.

Voto 5 ispido.

Leone

Amore: è incommensurabile.

Lavoro: rispondi solo alle urgenze.

Fortuna: splendida splendente, come piace a te.

Il consiglio del giorno: sfoggia micro costumi in spiaggia perché te li puoi permettere.

Voto 8 e mezzo al top.

Vergine

Amore: ti soddisfa in ogni angolatura.

Lavoro: segue le tue indicazioni.

Fortuna: una collaborazione proficua.

Il consiglio del giorno: ogni tanto spegni il telefono, te lo puoi concedere.

Voto 8 raggiante.

Bilancia

Amore: una vera professionista in materia.

Lavoro: sempre disponibile anche su un isolotto alle Maldive.

Fortuna: ti concede sempre ottime occasioni e opportunità.

Il consiglio del giorno: viaggio in gruppo con amici e parenti.

Voto 8 e mezzo equilibrata.

Scorpione

Amore: soddisfa tutti i tuoi desideri.

Lavoro: lasci una tua foto in ufficio per chi dovesse sentire la tua mancanza.

Fortuna: aguzza ancora di più il tuo ingegno.

Il consiglio del giorno: prove di tiro al poligono.

Voto 8 splendido.

Sagittario

Amore: vivilo alla giornata.

Lavoro: sei già proiettato sul bagnasciuga.

Fortuna: è come sollevare un bilanciere di 100 chili senza riscaldamento.

Il consiglio del giorno: pensa solo alle vacanze.

Voto 6 e mezzo in ferie.

Capricorno

Amore: solo se strettamente necessario.

Lavoro: operativo 24 ore su 24.

Fortuna: ti chiede di rallentare ma per te non è un’opzione.

Il consiglio del giorno: viaggio in solitaria per fare tutto quello che vuoi.

Voto 5 e mezzo egoriferito.

Acquario

Amore: ti puoi proprio scatenare.

Lavoro: bravissimo senza troppo impegno.

Fortuna: è la compagna perfetta per fare baldoria.

Il consiglio del giorno: serata danzante per festeggiare l’estate.

Voto 8 preso bene.

Pesci

Amore: siete a dieta ferrea.

Lavoro: l’unico sollievo è che è quasi periodo di chiusura.

Fortuna: non la troverete nella trousse con le protezioni solari.

Il consiglio del giorno: cornetto rosso porta fortuna da indossare per scaramanzia.

Voto 6 – ci penserete domani.

