L’oroscopo della settimana dal 5 agosto all’11 agosto 2024: Toro, Vergine e Capricorno equilibrati nelle relazioni

Nell'oroscopo di questa settimana, che va da lunedì 5 agosto a domenica 11 agosto 2024, i segni di terra (Toro, Vergine, Capricorno), ma anche Cancro e Scorpione, risentiranno dell’entrata di Venere in Vergine, che porterà un’attenzione particolare sui dettagli nelle relazioni. Questi segni risentiranno anche di Mercurio che inizierà il suo moto retrogrado in Vergine (durerà fino al 28 agosto), e creerà opportunità per riflettere, rivedere piani e risolvere malintesi. Grandi energie in cielo da metà settimana anche per l’aspetto di sestile tra il Sole in Leone e Marte e Giove in Gemelli, che favorirà iniziative audaci per Ariete e Leone e per i segni d’aria.

Oroscopo settimanale 5-11 agosto 2024: le previsioni segno per segno

Le previsioni della settimana per tutti i segni zodiacali: ecco cosa ci riservano le stelle nella settimana dal 5 all’11 agosto 2024.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

La tua settimana inizia energica e avventurosa come un romanzo di Jules Verne. Ti sentirai pieno di carica e ottimismo, pronto a esplorare mondi nascosti e a vivere avventure mozzafiato. Ogni giorno sarà un susseguirsi di emozioni e scoperte, con opportunità di successo che ti faranno sentire al top. Da giovedì pomeriggio, però, potrebbero emergere delle sfide inaspettate, come le insidie che affronta Phileas Fogg nel suo "Giro del mondo in 80 giorni". Mantieni la calma e tieni un po’ a bada il tuo spirito avventuroso e con un po’ di pazienza (lo so che per te non è facile!), vedrai che supererai i piccoli ostacoli con grande facilità e approderai alla giornata di domenica senza pensieri.

Voto 7

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Sfide e opportunità si alterneranno come in un film di Woody Allen dove il caos apparente nasconde momenti di pura magia. Lunedì, la Luna Nuova in quadratura potrebbe portare un po’ di incertezza rispetto a ciò che si desidera realmente, ma sarà proprio in questo caos che potrai trovare un seme di chiarezza e ispirazione. Nutri queste intuizioni e vedrai che si trasformeranno in nuove opportunità. Anche Venere e Mercurio retrogrado in Vergine ti aiuteranno a fare il punto della situazione: potrebbe essere il momento ideale per rivedere vecchi progetti e dare loro una nuova vita. Se domenica sentirai il bisogno di startene un po’ in tranquillità e di perderti tra i tuoi pensieri, non preoccuparti, è solo la Luna in Scorpione che ti richiamerà a momenti di introspezione profonda. Ascoltala.

Voto 8

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Marte continua a rendervi attivi come non mai, spingendovi a correre verso i vostri obiettivi senza sosta, proprio come un fiume in piena che non può essere arginato. Mercurio retrogrado, però, vi porterà a mettere in discussione tali obiettivi: i vostri traguardi potrebbero non essere più ben definiti come prima e voi potreste sentirvi come se aveste disperso energie per qualcosa di non utile, provando anche un po’ di frustrazione per questo. Cercate di non saltare a conclusioni affrettate, forse la state facendo più grande di ciò che in realtà è. Mantenete la calma e la lucidità e non fatevi sopraffare da nervosismo e rabbia, piuttosto concentratevi su ciò che di bello avete fatto in questo periodo.

Voto 6/7

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Caro Cancro, questa settimana Venere, entrando nel segno della Vergine, ti renderà molto disponibile con gli altri, pronto a prenderti cura di tutte le persone a te care, aiutandole anche in situazioni pratiche, come una vera Mary Poppins che con il suo ombrello magico e la sua borsa senza fondo, riesce a risolvere ogni problema e portare un po’ di magia nella vita di chi le sta intorno. Potresti avere l'opportunità di chiarire malintesi e rafforzare i legami affettivi, trovando un equilibrio tra dare e ricevere, rivedendo alcune dinamiche relazionali e riflettendo su come comunicare al meglio i tuoi sentimenti.

Voto 7 +

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Il Sole cammina ancora al tuo fianco, irradiando una luce così intensa da far risplendere te e tutto ciò che hai attorno. La tua energia erotica sarà palpabile, come un fuoco ardente che nessuno potrà ignorare e il tuo carisma inarrestabile, come una supernova che illumina l'intero universo, attirando tutti con magnetismo irresistibile. Con tutta questa energia, con la Luna Nuova nel tuo segno lunedì, e comunque a favore per la maggior parte della settimana, avrai la determinazione per lanciarti in iniziative audaci accentuando la fiducia che hai in te stesso. Solo domenica potresti sentirti un po’ meno espansivo, ma considerala una cosa positiva, perché un pit stop ogni tanto è quello che ci vuole per tornare a splendere ancora di più!

Voto 8

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Venere, appena entrata nel tuo segno, ti sussurrerà all’orecchio come esprimere te stessa al meglio, e tu farai tesoro di tutti i suoi consigli. La cura dei dettagli, in famiglia, col partner e anche al lavoro, sarà impeccabile: come un abile artigiano che dà vita a un capolavoro, tu darai vita a relazioni funzionanti in ogni ambito. Le collaborazioni saranno infatti favorite. Tuttavia, Mercurio retrogrado (e anche Marte che, non dimentichiamoci, sta lì e ti guarda un po’ accigliato) potrebbe scuotere la trama di questo bel film con qualche colpo di scena imprevisto, facendoti rivalutare i tuoi piani e le tue idee. Ma tu non ti farai cogliere impreparata perché, quando giovedì Venere e Mercurio si incontreranno nel cielo, tu vivrai un momento importante di condivisione e nuove prospettive, dove ogni parola e ogni gesto saranno carichi di un significato profondo e riuscirai così a far fronte a qualsiasi piccolo disguido.

Voto 7

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Continui a goderti questa estate in maniera dinamica e frizzante. Sei piuttosto audace, non ti freni davanti a nulla e sei pronta a conquistare nuovi orizzonti. Lunedì avrai un ottimo mood per prendere decisioni rapide e incisive e affrontare nuove situazioni, ma soprattutto mercoledì, Marte e Giove coalizzati ti daranno una grande spinta di energia e ottimismo e anche qualche occasione intrigante e tentatrice. Non strafare, sfoggia la tua diplomazia ma poi fai tua la frase di Oscar Wilde: "L'unico modo per liberarsi di una tentazione è cedervi.” Quindi cedi e divertiti, cara Bilancia!

Voto 7 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Piano piano stai risalendo la china, i pianeti si spostano e tu ritorni a respirare senza affanno. Questa settimana è la volta di Venere che, finalmente, non si troverà più in una posizione contrastante, ma anzi giocherà a tuo favore donandoti voglia di vivere l’estate e di stare in compagnia, soprattutto se sei della prima decade e soprattutto nella parte centrale della settimana, grazie anche al supporto della Luna in bell’aspetto. Giovedì, l’incontro di Venere e Mercurio retrogrado, potrebbe far affiorare vecchie questioni: potresti trovarti a risolvere malintesi o a ricucire rapporti. Avrai l’opportunità di correggere il tiro e ripartire con una visione più chiara della situazione. Essenziale sarà la tua capacità di comunicare con empatia: fai parlare il tuo cuore e vedrai che lui sarà in grado di chiarire ogni dubbio.

Voto 7

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Caro Sagittario, spero proprio che questa sia la tua settimana off e che tu possa riposare. Il cielo di questi giorni sarà piuttosto sfidante: potresti sentirti stanco, affaticato e confuso, e potrebbero esserci molte situazioni che ti faranno alzare il sopracciglio come segno di disappunto. Ma non lasciarti scoraggiare, anche quando tutto sembrerà difficile come la risoluzione di un caso di Agatha Christie. Concentra nella giornata di lunedì le cose importanti da fare, così da poter beneficiare degli influssi della Luna in posizione a te favorevole, invece prenditi giovedì come giornata di completo relax e cerca di evitare reazioni spropositate se le cose non dovessero andare come vorresti. Tieni a mente quello che diceva Confucio: "La nostra più grande gloria non sta nel non cadere mai, ma nel risollevarci ogni volta che cadiamo.”. Tieni duro.

Voto 5

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

"Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell'avere nuovi occhi.”. Credo proprio che questa frase di Marcel Proust si addica alla tua settimana. Saranno giorni piacevoli e sereni, perfetti per riscoprire la bellezza delle piccole cose, riconsiderare situazioni da un altro punto di vista, riflettere sul passato e, perché no, trovare anche conforto nei ricordi, come se stessi sfogliando un vecchio album di famiglia. È il momento perfetto per goderti la compagnia delle persone care, magari organizzando una cena all'aperto per ritrovare la gioia nelle connessioni autentiche, riconoscendo il valore delle tue radici e celebrando ogni piccolo traguardo. Goditi questa settimana di riflessione e riconciliazione, caro Capricorno!

Voto 7 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Inizi questa settimana, amico dell’Acquario, come un’alpinista che affronta una parete rocciosa: un po’ sotto pressione, ma carico di adrenalina per raggiungere la vetta e godersi un panorama mozzafiato. Da mercoledì a venerdì sentirai un boost di energia e di ottimismo, proprio come un esploratore che avanza per scoprire nuovi orizzonti. Cerca, però, di non sovraccaricarti di responsabilità, e di non trasportare sulle tue spalle pesi troppo grandi. Marte e Giove ti sproneranno e ti accenderanno, ma potrebbero portarti anche a esagerare un po’ e a provare un po’ di malessere nel vedere i tuoi sforzi non ripagati. Sarà soprattutto nella giornata di domenica che questo malcontento potrebbe emergere e dipingere un po’ di grigio la tua giornata. Non farne un dramma, è solo una situazione momentanea, vedrai che svanirà in poco tempo.

Voto 6 +

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Il consiglio della settimana è di rimanere il più possibile in linea con la vostra natura intuitiva e melliflua, perché proprio la vostra capacità di adattarvi, di fluire con le situazioni e di vedere oltre le apparenze potrebbe esservi di grande aiuto. Sì, perché questa settimana il cielo sarà un po’ birichino nei vostri confronti e farà sì che i pianeti si posizionino in modo da rendervi un po’ nervosi, stanchi, confusi e sfiduciati. Evitate di prendere decisioni importanti, di litigare con partner e familiari, di iniziare nuovi progetti al lavoro e, in caso di inconvenienti, affrontateli considerandoli esperienze di arricchimento. Prendetela con filosofia e chiudete la settimana dedicando del tempo a voi stessi, concedendovi il riposo e le attenzioni che meritate.

Voto 5 –