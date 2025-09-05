L’oroscopo di oggi venerdì 5 settembre 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

La Luna già nell’oroscopo di oggi, venerdì 5 settembre 2025 si fa sentire: le emozioni sono al primo posto in attesa dell’eclissi di Luna di domenica. Il segno fortunato è la Bilancia e il segno sfortunato il Toro.

L'oroscopo di oggi, venerdì 5 settembre 2025, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

Nell'oroscopo di oggi la Luna in Acquario e Venere in Leone si scontrano. Non si può non notare però che, avvicinandoci alle eclissi, i pianeti sono isolati, come a dire che siamo in attesa, confusi, pronti a indagare. Il segno fortunato è la Bilancia e il segno sfortunato il Toro.

Ariete

Se ti arrabbi e ti ribelli, hai proprio ragione, caro Ariete. Lo farai sostenuto da Venere e dalla Luna che ti ricordano quanto sia importante amare te stesso prima di tutto e poi, subito dopo, chi ti sta intorno. La qualità della vita è una cosa molto importante e tu non hai alcuna intenzione di rinunciarvi, quindi sostieni i giovani nelle grandi città che si lamentano del fatto che più della metà dello stipendio se ne vada per un affitto. Buttarello per di più!

Amore: Passioni accese e grande bisogno di libertà: non accetti legami soffocanti e pretendi sincerità totale.

Lavoro: Marte contro ti rende insofferente ai comandi: meglio progetti autonomi che colleghi petulanti.

Fortuna: Ti salva Venere: incontri piacevoli e gesti inattesi addolciscono la giornata.

Il consiglio del giorno: Compra un libro di self help motivazionale e leggilo al parco, aria fresca e mente libera.

Voto: 7

Toro

Sarà la Luna storta, sarà Venere che proprio non collabora, ma oggi non guardi in faccia proprio a nessuno. Quello che desideri lo avrai e non ti farai alcun problema ad andartelo a prendere. L'etica proprio non attecchisce! Potresti fare come il milionario polacco che ha rubato a un bambino il cappellino che gli era stato regalato dal tennista Majchrzak dagli spalti agli US Open.

Amore: Scontroso e pungente, oggi rischi discussioni anche per dettagli insignificanti.

Lavoro: Venere e Mercurio ti rendono critico: meglio rimandare decisioni delicate.

Fortuna: Bassa: rischi figuracce se provi a fare il simpatico a tutti i costi.

Il consiglio del giorno: Concediti una passeggiata solitaria in campagna per scaricare il nervosismo.

Voto: 5

Gemelli

Con la Luna, Marte e anche Venere tutti a favore ormai dovrebbe esserti ben chiaro che la mente, il ragionamento razionale, non arrivano proprio dappertutto, ma che piuttosto è bene lasciare spazio alle emozioni e all'istinto. A confermare tutto ciò c'è la storia della nonna che ha fatto scegliere alla nipotina il gratta e vinci da acquistare e si è rivelato quello vincente: le ha fatto incassare 100.000 €.

Amore: Emozioni vivaci, desideri travolgenti e zero timori nell’esporsi.

Lavoro: Oggi il cervello corre veloce e sai convincere chiunque con il tuo charme.

Fortuna: Brilla: colpi di scena piacevoli e intuizioni da seguire subito.

Il consiglio del giorno: Compra un biglietto della lotteria o prova un concorso: oggi potresti sorprendere.

Voto: 9

Cancro

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato l'allarme per non sottovalutare ansie e depressioni che stanno dilagando sempre di più nella nostra società. Non è certo un simbolo di debolezza quindi prendersi un momento di pausa per riflettere o semplicemente anche per rallentare. Tu che sei così sensibile, soprattutto in questo periodo, non cercare di strafare soltanto per stare al passo con gli altri.

Amore: Hai bisogno di coccole e rassicurazioni più che di fuochi d’artificio.

Lavoro: La stanchezza pesa: meglio gestire piccole cose invece di grandi progetti.

Fortuna: Media: protezione delle persone care, piccoli gesti che fanno bene.

Il consiglio del giorno: Regalati un massaggio rilassante per scaricare tensioni.

Voto: 6

Leone

Con la Luna storta sarà davvero difficile trovare amore in altri esseri umani, ma con Venere proprio nel tuo segno zodiacale alla tenerezza non vuoi proprio rinunciare. Quindi, come si fa con l'oroscopo di oggi? Direi che la soluzione migliore siano gli amici a quattro zampe che ti riempiono di coccole senza però riempirti di domande. Sappi, in tutti i casi, che a Helsinki è stato inaugurato il primo percorso turistico solo per cani. Approfittane!

Amore: Venere ti rende irresistibile, anche se oggi preferisci compagnia silenziosa.

Lavoro: Sei concentrato, ma diffidente verso collaborazioni nuove.

Fortuna: Altalenante: occhio alle spese impulsive.

Il consiglio del giorno: Porta il tuo animale a fare una lunga passeggiata, ti regalerà pace.

Voto: 7

Vergine

Essere seri non significa certo essere seriosi e tu questo lo saprai benissimo oggi. Nessuno mette in discussione la tua professionalità, ma le cose si possono fare anche con un certo senso dell'umorismo. Per questo anche tu hai applaudito all'iniziativa dell'ospedale Niguarda di Milano che il 1° settembre agli sportelli dell'accettazione ha unito anche lo 9 e 3/4, in onore del binario famosissimo di Harry Potter.

Amore: Tenero e complice, oggi il cuore batte con leggerezza.

Lavoro: Sai rendere piacevole anche la routine, guadagnandoti stima.

Fortuna: Buona: incontri curiosi che ti strappano un sorriso.

Il consiglio del giorno: Compra un gadget a tema Harry Potter per portare leggerezza.

Voto: 8

Bilancia

Oggi ti senti la paladina di te stessa e non hai certo bisogno dell'approvazione degli altri, ma soprattutto non chiederai aiuto né appoggi perché sai di poterti difendere da sola. Questo mood per te è una grande novità ma anche una grande rivelazione. Applaudi la regina Camilla che racconta di quando, da adolescente, ha allontanato un molestatore con un colpo di tacco.

Amore: Fiera e autonoma, pretendi rispetto e dai lezioni di dignità.

Lavoro: Decisa, porti avanti i tuoi progetti senza tentennare.

Fortuna: Alta: oggi tutto ti conferma che puoi contare solo su te stessa.

Il consiglio del giorno: Regalati un paio di scarpe nuove: ti ricorderanno la tua forza.

Voto: 9

Scorpione

Pare sia stato scoperto in Marocco il fossile del dinosauro più antico della storia e che sia stato chiamato proprio "dinosauro punk" perché probabilmente aveva una cresta particolarmente paurosa. Ecco, diciamo che oggi, con la Luna e anche Venere entrambi a sfavore, ti senti socievole e rassicurante proprio come questo dinosauro.

Amore: Sei pungente e distante: meglio non provocarti.

Lavoro: Fatichi a collaborare: preferisci isolarti.

Fortuna: Bassa: malumori e intoppi ti tolgono energia.

Il consiglio del giorno: Scrivi un diario per sfogare nervi e malumori senza ferire nessuno.

Voto: 5

Sagittario

Tutto questo proliferare di impegni, appuntamenti, performance proprio non lo reggi! Oggi vorresti sfuggire da tutti gli impegni e ritornare a goderti la vita più semplice, selvaggia e essenziale. Stimi e invidi anche un po' la scelta di Raz Degan che si è defilato definitivamente dal jet set e adesso vive organizzando digiuni, a piedi nudi e senza la TV.

Amore: Hai bisogno di leggerezza e di rapporti senza etichette.

Lavoro: Sogni evasione: difficile restare dietro a orari e doveri.

Fortuna: Buona: incontri stimolanti se lasci spazio alla spontaneità.

Il consiglio del giorno: Organizza un picnic in mezzo alla natura.

Voto: 7

Capricorno

Sarà bene che ti cerchi subito un metodo alternativo all'uso sfrenato di Nutella per sopravvivere alle incazzature di questo periodo. Te lo dico, caro Capricorno, perché pare che il prezzo delle nocciole, e di conseguenza quello della Nutella, a breve salirà alle stelle dato che a causa del caldo ne sono cresciute molte meno. Ti consiglio di sfogare i nervi tesi con del sano sport.

Amore: Poco disponibile: rischi di sembrare freddo e distante.

Lavoro: Il nervosismo riduce la concentrazione: rallenta i ritmi.

Fortuna: In calo: piccole spese impreviste.

Il consiglio del giorno: Prova una lezione di kickboxing per liberare la rabbia.

Voto: 6

Acquario

Diciamo pure che questa Venere in opposizione già da qualche tempo ha minato la tua sicurezza in te stesso, soprattutto dal punto di vista estetico, relazionale, della self confidence. Per fortuna però sarà l'aria dell'eclissi, sarà Marte che ti fa rialzare da qualsiasi caduta o sarà la Luna che oggi amplifica l'amore verso te stesso, ma saprai dire un sonoro "vaffa" a tutti coloro che si permettono di giudicarti. Ha fatto lo stesso finalmente anche la bellissima Francesca Michielin che dice anzi di amare tutte le sue imperfezioni.

Amore: Hai voglia di verità, non di filtri: mostri solo chi sei davvero.

Lavoro: Non accetti giudizi: preferisci agire senza giustificarti.

Fortuna: Discreta: piccoli successi che rafforzano l’autostima.

Il consiglio del giorno: Prova un nuovo look, senza curarti del giudizio altrui.

Voto: 7

Pesci

Ci saranno dei piccoli intoppi a causa soprattutto di quel Mercurio proprio in opposizione. Tu però non farti prendere né dalla rabbia né dal nervosismo né tantomeno dalla frustrazione. Non abbandonare i tuoi progetti, ma semplicemente modifica qualche piccola parte tecnica come i Coldplay che riprogrammano i loro concerti quando sanno dello sciopero della metropolitana di Londra.

Amore: Desideri calma e conferme, eviti litigi inutili.

Lavoro: Rivedi dettagli pratici: piccole correzioni evitano errori grossi.

Fortuna: Media: soluzioni arrivano in extremis.

Il consiglio del giorno: Compra un’agenda nuova e riorganizza i tuoi progetti.

Voto: 6