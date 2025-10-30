L’oroscopo di venerdì 31 ottobre 2025: Halloween con la Luna in Pesci

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo di venerdì 31 ottobre 2025, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: scopri cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

Ariete

Soprattutto nel pomeriggio, quando la Luna in Pesci insieme a Venere opposta ti renderanno solitario e fin troppo indipendente, deciderai di zittire il cuore per poterti concentrare su tutto quello che hai da fare e nel quale ti aspetti grandi successi. Applaudi la scelta di Sofia Goggia che dice di non avere tempo per l’amore perché pensa alla laurea e alle Olimpiadi. Si vede già che Saturno infonde le sue energie ambiziose!

Toro

Hai l'impressione che la situazione ti sfugga di mano, soprattutto durante la mattinata, con Marte e la Luna entrambi a sfavore. I tuoi nervi proprio non reggono e quello che aveva sempre funzionato adesso non ti soddisfa più. Sei come il prezzo dell'oro che, dopo aver retto a qualsiasi subbuglio economico, adesso crolla come non mai dal 2013.

Gemelli

Mercurio in opposizione ti fa perdere decisamente ogni entusiasmo verso il lavoro, le relazioni sociali e qualsiasi genere di attività che preveda anche solo che tu debba toglierti il pigiama e uscire. Prevedo un venerdì sera bello tranquillo davanti alla TV! Trovi particolarmente ingegnosi i medici che mettevano appuntamenti inesistenti in lista d'attesa per lavorare meno. Anche tu hai come obiettivo quello di spegnere il cervello il prima possibile.

Cancro

Oggi cercherai a tutti i costi di avere ragione senza porti più di tanto il problema di che cosa sia davvero eticamente corretto oppure no. L'importante è che si riconosca la tua energia, la tua forza e soprattutto la tua stabilità! Sarai come Donald Trump, che festeggia il fatto che sia ufficialmente smentita la bugia del cambiamento climatico. Poco importa se il pianeta sta dando evidenti segni di affaticamento!

Leone

Con Mercurio a favore, ma Marte e la Luna che ti rendono particolarmente nervoso, caro Leone anche oggi potresti sbottare più e più volte, come sta succedendo alla Lucarelli tutte le volte che a “Ballando con le Stelle” si esibisce Barbara D'Urso. I battibecchi sono così piccanti che infiammano tutti intorno a te! Conoscendoti, adori essere al centro dell'attenzione anche solo per qualche commento un po' birbante.

Vergine

Mercurio e la Luna, entrambi a sfavore, oggi potrebbero farti esagerare un po' con l'ansia di tenere tutto sotto controllo e quindi, al contrario, fartelo perdere completamente. Occhio a non esagerare, per esempio con l'anticipo, come ha fatto la città di Bari che pare abbia già acceso le luminarie di Natale.

Bilancia

Con Venere sempre nel tuo segno zodiacale e anche la Luna a favore fino all'ora di pranzo, sarai un'inguaribile romantica e una dolcissima cercatrice di situazioni che ti riscaldino il cuore e ti facciano scendere anche una lacrimuccia. Preparati a sfogliare le vecchie foto e anche a commuoverti quando rivedrai in TV lo storico gioco a premi “La ruota della fortuna”, che ritornerà nella sua versione originale a gennaio 2026.

Scorpione

Luna storta o no, tu, caro Scorpione, non hai alcuna intenzione di rinunciare a quello che ritieni ti sia dovuto, per legge o anche soltanto per giustizia! Marte nel tuo segno zodiacale non ti farà arretrare nemmeno di un passo, fosse anche necessario tenere il broncio e incrociare le braccia. Sei come la signora turca che è riuscita a ottenere dall'ex marito gli alimenti anche per i due gatti domestici.

Sagittario

Hai intenzione di mettere tutta la tua creatività di oggi a favore delle tue idee, anche quando sarai consapevole di andare decisamente controcorrente. Il fatto di essere così ingegnoso, però, ti renderà simpatico anche a chi continuerà a pensarla in modo diverso da te. Sarai come il parroco di Livorno che, per boicottare Halloween, propone ai parrocchiani di travestirsi da santi!

Capricorno

Goditi ancora per questi giorni un bellissimo Marte a favore, che sembra ricordarti quanto tu sia in grado di fare grandi cose senza perdere tempo! Non avere alcun pudore nel gongolare per delle dichiarazioni di stima, come quelle che ha ricevuto Nicola Savino, che sarà il nuovo conduttore del Dopo Festival di Sanremo! Vai a prenderti tutto ciò che meriti.

Acquario

Ti piace vincere e anche oggi metterai in campo tutto il tuo carisma per farlo. Quello che preferisci, però, è vincere facile, perché Marte a sfavore in effetti ultimamente ti ha ridotto drasticamente lo spirito di iniziativa e l'energia fisica. Quindi, insomma, i tuoi risultati speri di raggiungerli in fretta e senza troppa fatica, perché non riesci a garantire quanto tu possa reggere. Ti senti come Giuseppe Conte, che è stato rieletto a capo del Movimento 5 Stelle anche perché era l'unico candidato.

Pesci

Avrai proprio l'impressione di non riuscire a esprimere quelle che sono le tue ragioni, ma dato che senti che la polemica è davvero dietro l'angolo e tu non hai davvero voglia di sopportarla ancora, farai come Chiara Ferragni, che versa un assegno alla signora che si è lamentata di aver acquistato 10 pandori credendo che il ricavato andasse in beneficenza. Preferirai decisamente annodarti la lingua anziché esplodere dicendo tutto quello che pensi. Mi sembri molto saggio!