L’oroscopo di venerdì 3 ottobre 2025: le previsioni segno per segno di Ginny
Ariete
Amore: La lucidità scarseggia e rischi di leggere male i segnali. Aspetta prima di rispondere a quel messaggio che ti fa battere il cuore.
Lavoro: Mercurio storto ti confonde. Evita contratti e firme, non è il giorno per scelte a lungo termine.
Fortuna: Piccole coincidenze ti salvano in corner, ma niente colpi di scena da jackpot.
Il consiglio del giorno: Rileggi due volte le mail più importanti prima di spedirle.
Voto: 6
Toro
Amore: La rabbia rischia di riversarsi anche sul partner. Un respiro profondo prima di aprire bocca salva la serata.
Lavoro: Marte opposto ti spinge a ribellarti a qualsiasi ordine. Occhio a non fare scenate col capo.
Fortuna: La Luna storta riduce i tuoi bonus celesti: meglio non affidarsi al caso.
Il consiglio del giorno: Compra un punching ball e scarica lì la tensione.
Voto: 5,5
Gemelli
Amore: Ti senti idealista anche in coppia. Discuti con il partner di progetti futuri che hanno un respiro collettivo.
Lavoro: La tua parlantina è un’arma vincente. Convincere i colleghi oggi è facilissimo.
Fortuna: Piccoli colpi di fortuna accompagnano i tuoi discorsi più audaci.
Il consiglio del giorno: Porta con te un libro ispirante: ti servirà per una citazione brillante.
Voto: 8
Cancro
Amore: L’autostima alta rende il tuo fascino magnetico. Gli sguardi non mancano.
Lavoro: Sei talmente in pace con te stesso che non ti arrabbi neanche per le scadenze.
Fortuna: Le energie scorrono fluide. Non serve forzare nulla.
Il consiglio del giorno: Regalati un accessorio che esalti il tuo stile senza tempo.
Voto: 7,5
Leone
Amore: La pigrizia contagia anche il cuore: poca voglia di grandi gesti romantici.
Lavoro: Oggi sogni ferie infinite più che performance da leader.
Fortuna: La Luna storta non ti regala sostegni: procedi a passo lento.
Il consiglio del giorno: Concediti un massaggio rilassante: ne beneficerà anche l’umore.
Voto: 5
Vergine
Amore: Venere ti rende sensibile e desideroso di tenerezza. Vuoi protezione e silenzio.
Lavoro: Nonostante i tuoi impegni, oggi scegli la via soft e lasci correre.
Fortuna: Piccole gioie domestiche addolciscono la giornata.
Il consiglio del giorno: Stacca il telefono per qualche ora e regalati privacy totale.
Voto: 7
Bilancia
Amore: Conversazioni brillanti accendono l’intesa di coppia. La mente seduce più del corpo.
Lavoro: Mercurio ti dà energia intellettuale: sei un vulcano di idee da proporre.
Fortuna: La Luna sostiene i tuoi incontri: ottime chance di occasioni utili.
Il consiglio del giorno: Compra un taccuino per annotare le intuizioni geniali.
Voto: 9
Scorpione
Amore: Marte accende passione e voglia di avventure piccanti.
Lavoro: Energia alta, ma la Luna storta ti rende insofferente a regole e gerarchie.
Fortuna: Colpi di fortuna in viaggio, imprevisti non sempre negativi.
Il consiglio del giorno: Iscriviti a un corso sportivo per incanalare l’energia.
Voto: 7
Sagittario
Amore: Venere a sfavore porta incomprensioni: chiarisci subito, senza sarcasmi.
Lavoro: Ti sembra di combattere contro muri di gomma: insisti con pazienza.
Fortuna: Le stelle non ti assistono oggi, meglio non rischiare.
Il consiglio del giorno: Pratica yoga o meditazione per mantenere equilibrio.
Voto: 5,5
Capricorno
Amore: Venere a favore ti regala dolcezza infinita: la coppia si rafforza.
Lavoro: Poco focus sui compiti complessi: meglio rimandarli a domani.
Fortuna: Piccoli piaceri quotidiani ti rendono grato e sereno.
Il consiglio del giorno: Organizza una cena intima con amici stretti.
Voto: 8
Acquario
Amore: Il partner apprezza la tua visione aperta e coraggiosa. Dialoghi stimolanti.
Lavoro: Progetti innovativi prendono forma. Oggi sei un passo avanti agli altri.
Fortuna: La Luna ti rende il segno fortunato del giorno: sfrutta le occasioni.
Il consiglio del giorno: Iscriviti a un workshop creativo per osare nuove idee.
Voto: 9,5
Pesci
Amore: Venere contraria ti rende passionale ma poco raffinato.
Lavoro: Energia alta, difficile restare concentrato sui dettagli.
Fortuna: Colpi di scena intensi: nulla di neutro, tutto amplificato.
Il consiglio del giorno: Prova un corso di danza: sfogo e divertimento assicurati.
Voto: 6,5