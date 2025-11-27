L’oroscopo di venerdì 28 novembre 2025: Scorpione e Pesci pieni d’amore

Nell’oroscopo di venerdì 28 novembre sono molto favorevoli per i segni d’acqua (Cancro, Pesci e Scorpione) con Luna e Venere sostenitrici.

Ariete

Se persino il Vaticano ha chiarito che il sesso non è soltanto a fine procreativo, ma proprio per unire la coppia, direi che tu oggi puoi davvero sfogarti in tutta l'esibizione erotica che il tuo partner riuscirà a sostenere. Perché se fosse per te faresti l'amore da qui fino a Natale, sfruttando tutto quel Marte meraviglioso che ti rende irresistibile ma anche particolarmente resistente! E quando ti ricapita?

Amore: Con Marte favoloso l’energia va alle stelle e diventi un magnete che accende chiunque. Ogni sguardo crea scintille e trasformi anche i momenti tranquilli in intensità pura. Lavoro: La voglia di fare supera tutto e ti porta a chiudere compiti complessi con una velocità sorprendente. Approfitti del ritmo alto per segnare punti che contano davvero. Fortuna: La giornata gira bene grazie all’adrenalina che fluisce armoniosa. Ti sembra di avere il vento a favore e ogni occasione prende la forma giusta per darti un vantaggio. Il consiglio del giorno: Sfrutta il surplus di passione con una sessione di sport intensa: un allenamento HIIT o una corsa veloce ti aiuteranno a canalizzare Marte come si deve. Voto: 9

Toro

Che nessuno osi invadere la tua privacy o prendersi delle libertà nei tuoi confronti, perché diciamoci la verità, nemmeno oggi sarai particolarmente simpatico e preferirai di gran lunga farti gli affari tuoi. Sempre colpa di questi Venere e Mercurio a sfavore. Lo ha ormai capito benissimo la tua dolce metà che si fa viva soltanto quando chiamata con grande chiarezza. Comprendi benissimo la stizza di Elodie che allontana dei fotografi un po' troppo invadenti durante il suo ultimo concerto.

Gemelli

Nonostante la Luna storta e Marte che ti innervosisce già anche solo quando suona la sveglia di prima mattina, direi che oggi dovrai trovare tutta la tua ragionevolezza, la tua dignità e la tua calma per poter sopportare, e soprattutto i tuoi competitor, anche detti nemici! Se il primo desiderio è quello di ignorarli e magari anche lanciare un'occhiata severa, poi ti consiglio di fare come ha fatto Sinner che si è fatto addirittura un selfie sull'aereo per le Maldive insieme al grande tennista Zverev. Buon viso a cattivo gioco!

Cancro

Con Luna e Venere entrambi a favore, anzi a favorissimo, che vanno ad amplificare ancora di più i benefici di Giove nel tuo segno zodiacale, direi che oggi è proprio il giorno nel quale credi nella bontà di tutti gli esseri umani. Per questo non hai alcuna intenzione di arrabbiarti, ma di essere fiducioso nel pensare che basti un consiglio sincero per rendere tutti più etici e giusti. Ti piace tantissimo l'iniziativa di inserire tra i cartelli stradali anche quelli con il cerchio verde che indicano non un obbligo, bensì, appunto, un consiglio.

Leone

Quanto ti piace in questi giorni mostrare tutti i tuoi lati così diversi ma contemporaneamente. Se da un lato sei intraprendente ed energico, dall'altro non hai alcun problema a mostrarti irriverente e provocatorio. Funzionerà esattamente così anche oggi quando potresti pensare di prendere spunto dalle suore californiane "Sisters of the Valley" che coltivano insieme la spiritualità e la marijuana.

Vergine

Non ti serviva certo la scienza per sapere che il segreto del benessere è andare a letto presto, anzi prestissimo, intorno alle 21. Oggi potresti superare l'insofferenza cosmica che provi per colpa di Marte e Luna storti e usare questa scusa per svignartela il prima possibile da qualsiasi evento sociale.

Bilancia

Ti senti così in forma in questi giorni, con quasi tutti i pianeti a favore (se non fosse per quel Giove che ti toglie la voglia di fare gli addobbi di Natale in anticipo), che quasi quasi punti a battere il record della più anziana tartaruga di terra che vive nello zoo di San Diego e ha 141 anni. Lei fin lì ci è arrivata con calma e tranquillità, che sono effettivamente le tue caratteristiche di questi giorni.

Scorpione

Con Venere nel tuo segno zodiacale e la Luna a favore, oggi direi che sei proprio il segno zodiacale più buono di tutti. Che poi la tua bontà è spesso sottovalutata, nel senso che ti precede una fama da vendicatore, anche un po' stronzetto. Ma io lo so che nel tuo caso è solo questione di una profondità d'animo che ti rende spesso difficile dimenticare. Per questa giornata, però, solo pensieri belli e grandi abbracci. Sarai più buono della MediaWorld che (per errore) ha venduto iPad Air a 15 €.

Sagittario

La passione decisamente non ti manca, anzi sarà davvero impossibile trattenerla, anche soltanto renderla più educata e presentabile. Tu sei pronto oggi a battere i piedi e i pugni se ritieni che il tuo amore, la tua realizzazione personale o anche soltanto l'obiettivo della giornata ti siano un po' troppo ostacolati. Come Rita De Crescenzo, esclusa dagli elenchi del voto a Napoli, non vedi l'ora di polemizzare sui social.

Capricorno

Di questi tempi mi sembra proprio che tu abbia imparato quanto non sia per nulla necessario mantenere lo standing che per tanto tempo è stato il tuo unico pensiero. Insomma, ti mostri per quello che sei e per le voglie che hai, e prenderesti quasi quasi spunto dalla signora romana diventata famosa con un video virale che raccoglie la cicoria nel mezzo di un'aiuola metropolitana. D'altronde, di quello che pensano gli altri non te ne frega proprio più nulla: quanta libertà finalmente conquistata!

Acquario

Dato che anche oggi il contatto troppo ravvicinato con le persone che ti circondano, anche quelle che non ti conoscono e ti sfiorano soltanto, ti darà particolarmente fastidio, apprezzerai moltissimo l'iniziativa inglese di creare delle corsie pedonali preferenziali per le anatre. Tu ne vorresti una soltanto per gli Acquario.

Pesci

Ti sembra davvero doveroso che la gente intorno a te riconosca la tua bellezza, la tua magia e tutto quello che riesci a comunicare qualsiasi cosa tu faccia. Perché i tuoi disegni non sono solo disegni e le tue parole non sono soltanto parole, questo lo sappiamo! Oggi tutto ciò viene amplificato dalla Luna nel tuo segno zodiacale e ti senti in sintonia con Frida Kahlo, la grande artista il cui quadro *Il sueño* è stato venduto all'asta per 57 milioni di dollari.