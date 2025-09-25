L’oroscopo di venerdì 26 settembre 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Amore: Con la Luna storta non hai pazienza per i cuoricini. Meglio tenerti lontano da discussioni inutili, rischi di alzare il tono anche con chi non c'entra.

Lavoro: Oggi le idee ci sono, manca la diplomazia. Evita di improvvisare: Marte nervoso ti fa sembrare più aggressivo che brillante.

Fortuna: Bassa, come il livello di tolleranza. Ti conviene fare affidamento su vecchie certezze, non su colpi di scena improvvisi.

Il consiglio del giorno: Compra tisane rilassanti da tenere in ufficio, ti aiuteranno a fingere calma zen mentre dentro ribolle tutto.

Voto: 5

Toro

Amore: Il desiderio c’è, ma l’energia ti abbandona sul più bello. Non strafare, scegli momenti teneri e poco impegnativi.

Lavoro: Con Marte contro ogni piccola attività sembra una maratona. Delegare è la tua parola d’ordine.

Fortuna: Un po’ traballante, come il respiro dopo due rampe di scale. Evita azzardi e scegli la via più semplice.

Il consiglio del giorno: Regalati un cuscino ergonomico per il relax: oggi la vera vittoria è riposare bene.

Voto: 6

Gemelli

Amore: Oggi sei più giudice che amante: il partner rischia di sentirsi sotto esame. Sii leggero, non trasformare un flirt in un colloquio di lavoro.

Lavoro: Regole e dettagli sono il tuo rifugio: sfrutta questa vena critica per rivedere un progetto e migliorarlo.

Fortuna: Moderata, niente fuochi d’artificio ma neppure rovesci. Ti salva l’intelligenza veloce.

Il consiglio del giorno: Prendi un libro di galateo contemporaneo: oggi ti sentirai il suo autore segreto.

Voto: 7

Cancro

Amore: Cuore in fermento, lanci segnali diretti e senza freni. Un flirt diventa subito protagonista della giornata.

Lavoro: Anche senza Mercurio a favore, risolvi problemi con intuito e velocità. Nessuno ti ferma.

Fortuna: Alta: i pianeti ti sostengono e anche gli imprevisti diventano opportunità.

Il consiglio del giorno: Concediti un dolce fuori pasto: oggi puoi permetterti un premio senza sensi di colpa.

Voto: 8

Leone

Amore: Con empatia sotto zero rischi di ferire senza volerlo. Chiedi scusa in anticipo, eviti guai seri.

Lavoro: Attento alle valutazioni superficiali: controlla due volte documenti e conti.

Fortuna: Non eccezionale, il rischio di sbagliare è alto. Muoviti con prudenza.

Il consiglio del giorno: Porta con te una lente d’ingrandimento, oggi ti servirà per vedere i dettagli nascosti.

Voto: 6

Vergine

Amore: Sei un vulcano emotivo, travolgi chiunque ti capiti a tiro. Oggi il romanticismo è il tuo superpotere.

Lavoro: Più cuore che calcolo: sorprendi con idee fuori schema, anche se non programmate.

Fortuna: Ottima, ti muovi tra le emozioni come una regina delle feste.

Il consiglio del giorno: Compra un rossetto rosso fuoco: ti farà sentire ancora più irresistibile.

Voto: 9

Bilancia

Amore: Seduci con ironia, la tua leggerezza è irresistibile. Flirt veloci e brillanti.

Lavoro: Risolvi anche le situazioni più grottesche senza perdere la pazienza. Bravo!

Fortuna: Alta: sembri avere sempre la battuta giusta al momento giusto.

Il consiglio del giorno: Compra un quaderno per annotare le tue battute migliori: oggi farai scintille.

Voto: 8

Scorpione

Amore: Passione al massimo: se potessi, metteresti il cartello “vietato annoiarsi”.

Lavoro: Energia e intraprendenza ti rendono leader naturale. Ti seguono senza esitazione.

Fortuna: Sfavillante: tutto fila come desideri, sei magnetico.

Il consiglio del giorno: Concediti una cena giapponese: sushi e sake celebrano la tua energia.

Voto: 9

Sagittario

Amore: Nostalgia canaglia: pensi agli amori passati. Condividi ricordi con leggerezza.

Lavoro: Concentrazione bassa, meglio dedicarti a compiti semplici.

Fortuna: Media: emozioni contrastanti non aiutano la lucidità.

Il consiglio del giorno: Fai una playlist di vecchie hit italiane: ti farà sorridere invece che piangere.

Voto: 6,5

Capricorno

Amore: Le tue precauzioni ti rendono poco romantico. Dimostra affetto senza calcolare ogni rischio.

Lavoro: Organizzazione impeccabile: oggi sei il manuale vivente della prudenza.

Fortuna: Buona: le tue ansie diventano utili strategie.

Il consiglio del giorno: Compra una piccola cassaforte da tenere in casa: ti farà sentire invincibile.

Voto: 7,5

Acquario

Amore: Non sopporti coccole e smancerie. Oggi l’amore deve rispettare le distanze di sicurezza.

Lavoro: Con Marte storto sei spinoso: i colleghi ti evitano e forse è meglio così.

Fortuna: In ribasso: tutto sembra pesarti più del previsto.

Il consiglio del giorno: Compra un paio di cuffie antirumore: la pace la troverai solo così.

Voto: 5

Pesci

Amore: Venere agitata ti rende impaziente: vuoi emozioni intense subito, senza aspettare.

Lavoro: Marte ti spinge ad agire di forza più che di metodo. Occhio ai pasticci.

Fortuna: Discontinua: la grinta non compensa le piccole distrazioni.

Il consiglio del giorno: Compra un set di Lego piccolo: sfogherai la frenesia senza stressarti.

Voto: 7