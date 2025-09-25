L’oroscopo di venerdì 26 settembre 2025: le previsioni segno per segno di Ginny
Ariete
Amore: Con la Luna storta non hai pazienza per i cuoricini. Meglio tenerti lontano da discussioni inutili, rischi di alzare il tono anche con chi non c'entra.
Lavoro: Oggi le idee ci sono, manca la diplomazia. Evita di improvvisare: Marte nervoso ti fa sembrare più aggressivo che brillante.
Fortuna: Bassa, come il livello di tolleranza. Ti conviene fare affidamento su vecchie certezze, non su colpi di scena improvvisi.
Il consiglio del giorno: Compra tisane rilassanti da tenere in ufficio, ti aiuteranno a fingere calma zen mentre dentro ribolle tutto.
Voto: 5
Toro
Amore: Il desiderio c’è, ma l’energia ti abbandona sul più bello. Non strafare, scegli momenti teneri e poco impegnativi.
Lavoro: Con Marte contro ogni piccola attività sembra una maratona. Delegare è la tua parola d’ordine.
Fortuna: Un po’ traballante, come il respiro dopo due rampe di scale. Evita azzardi e scegli la via più semplice.
Il consiglio del giorno: Regalati un cuscino ergonomico per il relax: oggi la vera vittoria è riposare bene.
Voto: 6
Gemelli
Amore: Oggi sei più giudice che amante: il partner rischia di sentirsi sotto esame. Sii leggero, non trasformare un flirt in un colloquio di lavoro.
Lavoro: Regole e dettagli sono il tuo rifugio: sfrutta questa vena critica per rivedere un progetto e migliorarlo.
Fortuna: Moderata, niente fuochi d’artificio ma neppure rovesci. Ti salva l’intelligenza veloce.
Il consiglio del giorno: Prendi un libro di galateo contemporaneo: oggi ti sentirai il suo autore segreto.
Voto: 7
Cancro
Amore: Cuore in fermento, lanci segnali diretti e senza freni. Un flirt diventa subito protagonista della giornata.
Lavoro: Anche senza Mercurio a favore, risolvi problemi con intuito e velocità. Nessuno ti ferma.
Fortuna: Alta: i pianeti ti sostengono e anche gli imprevisti diventano opportunità.
Il consiglio del giorno: Concediti un dolce fuori pasto: oggi puoi permetterti un premio senza sensi di colpa.
Voto: 8
Leone
Amore: Con empatia sotto zero rischi di ferire senza volerlo. Chiedi scusa in anticipo, eviti guai seri.
Lavoro: Attento alle valutazioni superficiali: controlla due volte documenti e conti.
Fortuna: Non eccezionale, il rischio di sbagliare è alto. Muoviti con prudenza.
Il consiglio del giorno: Porta con te una lente d’ingrandimento, oggi ti servirà per vedere i dettagli nascosti.
Voto: 6
Vergine
Amore: Sei un vulcano emotivo, travolgi chiunque ti capiti a tiro. Oggi il romanticismo è il tuo superpotere.
Lavoro: Più cuore che calcolo: sorprendi con idee fuori schema, anche se non programmate.
Fortuna: Ottima, ti muovi tra le emozioni come una regina delle feste.
Il consiglio del giorno: Compra un rossetto rosso fuoco: ti farà sentire ancora più irresistibile.
Voto: 9
Bilancia
Amore: Seduci con ironia, la tua leggerezza è irresistibile. Flirt veloci e brillanti.
Lavoro: Risolvi anche le situazioni più grottesche senza perdere la pazienza. Bravo!
Fortuna: Alta: sembri avere sempre la battuta giusta al momento giusto.
Il consiglio del giorno: Compra un quaderno per annotare le tue battute migliori: oggi farai scintille.
Voto: 8
Scorpione
Amore: Passione al massimo: se potessi, metteresti il cartello “vietato annoiarsi”.
Lavoro: Energia e intraprendenza ti rendono leader naturale. Ti seguono senza esitazione.
Fortuna: Sfavillante: tutto fila come desideri, sei magnetico.
Il consiglio del giorno: Concediti una cena giapponese: sushi e sake celebrano la tua energia.
Voto: 9
Sagittario
Amore: Nostalgia canaglia: pensi agli amori passati. Condividi ricordi con leggerezza.
Lavoro: Concentrazione bassa, meglio dedicarti a compiti semplici.
Fortuna: Media: emozioni contrastanti non aiutano la lucidità.
Il consiglio del giorno: Fai una playlist di vecchie hit italiane: ti farà sorridere invece che piangere.
Voto: 6,5
Capricorno
Amore: Le tue precauzioni ti rendono poco romantico. Dimostra affetto senza calcolare ogni rischio.
Lavoro: Organizzazione impeccabile: oggi sei il manuale vivente della prudenza.
Fortuna: Buona: le tue ansie diventano utili strategie.
Il consiglio del giorno: Compra una piccola cassaforte da tenere in casa: ti farà sentire invincibile.
Voto: 7,5
Acquario
Amore: Non sopporti coccole e smancerie. Oggi l’amore deve rispettare le distanze di sicurezza.
Lavoro: Con Marte storto sei spinoso: i colleghi ti evitano e forse è meglio così.
Fortuna: In ribasso: tutto sembra pesarti più del previsto.
Il consiglio del giorno: Compra un paio di cuffie antirumore: la pace la troverai solo così.
Voto: 5
Pesci
Amore: Venere agitata ti rende impaziente: vuoi emozioni intense subito, senza aspettare.
Lavoro: Marte ti spinge ad agire di forza più che di metodo. Occhio ai pasticci.
Fortuna: Discontinua: la grinta non compensa le piccole distrazioni.
Il consiglio del giorno: Compra un set di Lego piccolo: sfogherai la frenesia senza stressarti.
Voto: 7