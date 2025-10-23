L’oroscopo di venerdì 24 ottobre 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

Pensieri profondi e la Luna in Sagittario cercatrice e filosofa: questo oroscopo di venerdì 24 ottobre 2025 è giusto per spalancare il cuore al futuro.

Ariete

Con Venere ancora a sfavore ti senti il cuoricino inquinato come la Pianura Padana di questi tempi, ma in questa giornata, nello specifico, grazie a una bella Luna che porta sfoghi emotivi, grandi dichiarazioni sentite e, perché no, anche qualche litigata chiarificatrice, sei sulla giusta via per risolvere la situazione. Dopo aver sbottato, ti sentirai di riuscire a respirare molto meglio!

Toro

I tanti pianeti in posizione in questi giorni potrebbero innervosirti parecchio oppure, proprio come suggerisce anche la Luna che spinge all'azione, potrebbero consigliarti di mostrare le tue debolezze e di farne un punto di forza. Non cercare di mimetizzarti, ma di dichiararti pubblicamente e soprattutto di trasformarti. So che ce la puoi fare, come l’ex presidente francese Sarkozy che accetta la pena del carcere con la mente e il cuore più aperti possibile.

Gemelli

Tu, con la Luna stortissima ma con i tanti pianeti nel segno dello Scorpione che ti stuzzicano l'ingegno e l'ironia, hai applaudito l'iniziativa di chi ha messo su Vinted i gioielli napoleonici rubati al Louvre qualche giorno fa. D'altronde sai benissimo che, quando la vita ti mette qualche ostacolo tra i piedi, tu puoi lamentarti oppure prenderla ridendo e ironizzando, e probabilmente deciderai per la seconda tattica.

Cancro

Con Marte e Mercurio a tuo favore, che ti vogliono particolarmente pragmatico e coraggioso, ma Venere che ti fa perdere la maggior parte della tua rinomata sensibilità e dolcezza, oggi potresti non trovarci niente di strano nella nuova legge che prevede che gli animali domestici imbarcati vengano considerati come bagagli. Dov'è finita la tua famosissima empatia?

Leone

Hai proprio la sensazione che le cose barcollino, non ti diano alcuna certezza, e soprattutto che riguardino te stesso. Quando le fondamenta vengono messe in discussione, non resta altro da fare se non uscire temporaneamente e guardare le cose da un altro punto di vista. Così dovranno fare gli inquilini VIP del mega grattacielo di New York che ha dato segni di cedimento, e tra questi inquilini c'è anche Jennifer Lopez. Tu, sono sicura, riuscirai a trovare il coraggio per stoppare temporaneamente tutto quello che non ti soddisfa.

Vergine

Con la Luna storta, le tue emozioni diventano davvero incontenibili, e anche tu potresti fare come il detenuto agli arresti domiciliari che ha abbandonato la sua casa solo per dirigersi nella caserma dei carabinieri, dove ha chiesto di essere arrestato. Non ce la faceva proprio più a sopportare la lunga solitudine! Ecco, Vergine, anche tu hai proprio bisogno di qualcuno con cui condividere le tue emozioni. Speriamo che sia molto paziente!

Bilancia

Cara Bilancia, con questa Venere a favore e tutti gli altri pianeti che non fanno che enfatizzare la tua sensualità, la tua femminilità e anche il tuo essere affascinante e attraente, ti senti proprio amata e compresa nelle tue doti, come Francesca Piccinini che entra a pieno titolo nella Volleyball Hall of Fame, premiata in Massachusetts. E che sorrisoni nelle foto!

Scorpione

È iniziata la tua stagione e tu senti davvero che sia il momento giusto per scendere in campo e urlare al mondo quali sono i tuoi nuovi progetti. Non ti fermerà davvero nessuno, soprattutto con questa creativa e travolgente Luna in Sagittario. Ti senti come la prima premier donna del Giappone appena eletta: senti davvero che puoi cambiare il mondo, o almeno il tuo pezzettino.

Sagittario

Con questa Luna nel tuo segno zodiacale, senti proprio di avere in mano il potere di fare qualsiasi cosa, soprattutto perché hai usato anche i pianeti a sfavore per indagarti e diventare sempre più sicuro di te. Senti di ottenere dei riconoscimenti, come i giovani italiani che da potranno prendere la patente a 17 anni, anche se sempre con un accompagnatore.

Capricorno

Con Venere ancora a sfavore, ti senti un po' messo sotto pressione, soprattutto dalle persone che ti stanno più vicino. È facile che si presentino con un elenco di difetti dei quali ti chiedono conto. Tu, però, mantieni il tuo savoir-faire e soprattutto la tua lucidità intellettuale. Anche sul campione Sinner, in questi giorni, diversi personaggi pubblici hanno da ridire, a partire da Bruno Vespa e Aldo Cazzullo.

Acquario

Con tutti i pianeti nel segno dello Scorpione che non aiutano proprio per niente, ti senti di abbandonare le armi, lasciare il campo, mollare tutti lì appesi, proprio come ha fatto Fastweb, che purtroppo è stata down per talmente tante ore che molte persone si sono sentite in diritto di abbandonare la scrivania. Ecco, diciamo pure che tu non ti senti di fare alcuna promessa sulle tue performance.

Pesci

La tua passione focosa di questi giorni, nello specifico, con la Luna storta, potrebbe sfuggirti un po' di mano. Si sa che tu fai fatica a mantenere la misura, e la perderai decisamente. Ti scoccia un po' che WhatsApp stia testando il limite massimo di messaggi che si possono inviare a una persona che non risponde. Tu probabilmente saresti bloccato da qualcuno!