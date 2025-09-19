L’oroscopo di venerdì 19 settembre 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

L’oroscopo di oggi, venerdì 19 settembre 2025, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Il segno zodiacale fortunato sarà il segno del Leone e il segno sfortunato lo Scorpione.

Nell'oroscopo di oggi, venerdì 19 settembre 2025, se da un lato c'è come una perdita di concentrazione sul reale e un'inondazione di idealismo, dall'altro possiamo contare sulla ripresa potente della forza dei valori relazionali, emotivi, sentimentali. Luna e Venere, infatti, sono a braccetto per tutta la giornata, partendo dal segno del Leone per finire, entrambe, nel pomeriggio, nel segno della Vergine. Il segno zodiacale fortunato sarà il segno del Leone e il segno sfortunato lo Scorpione.

Ariete

Anche tu oggi sarai particolarmente innervosito dalla lentezza delle persone che ti circondano. Nonostante Venere e la Luna amplifichino la tua emotività e la voglia di travolgere tutti di passione, non resisti proprio a suonare il clacson quando ti trovi qualcuno davanti che ti rallenta. D'altronde hai così tanti baci da dare che non vuoi perdere tempo! Sei proprio come un cittadino europeo che si lamenta della lentezza dell'Unione nel prendere decisioni, ben descritto nel discorso di Mario Draghi!

Amore: travolgente e impulsivo, non lasci scampo a chi ti interessa. Venere ti rende irresistibile anche quando esageri con i clacson sentimentali.

Lavoro: Mercurio non aiuta la concentrazione, sei veloce a iniziare mille cose ma lento a finirne una. Delegare può salvarti la giornata.

Fortuna: la Luna accende l’emotività, ma rischi di giocarti la mano al gratta e vinci. Meglio non affidarsi al caso oggi.

Il consiglio del giorno: scarica la tensione con una corsa al parco o iscriviti a una lezione di kickboxing: sfogo e adrenalina garantiti.

Voto: 7

Toro

Con Venere e Marte a tuo sfavore oggi non hai proprio alcuna intenzione di metterti in gioco o metterti in mostra. Se fosse possibile, andresti in giro con una bella tuta e la coda alta che fanno volontariamente un look disinteressato. Non potresti proprio sopportare, per esempio, l'agguerrita lotta dei cappelli tra Kate Middleton, la regina Camilla e Melania Trump. Tu la daresti proprio vinta a tavolino all'avversario!

Amore: Venere stortina ti spegne l’entusiasmo. Ti chiudi a riccio e ti godi il silenzio come fosse un regalo prezioso.

Lavoro: Marte in dissonanza ti toglie energia: oggi le scadenze sono più pesanti di un pranzo domenicale a casa di nonna.

Fortuna: scarsa. Più che un colpo di fortuna rischi un colpo di sonno. Meglio non pretendere troppo.

Il consiglio del giorno: concediti un bagno caldo con sali profumati o compra un pigiama nuovo: comfort totale contro l’ansia stellare.

Voto: 5,5

Gemelli

Ti piace così come sei e non hai alcuna intenzione di limitare quello che pensi, quello che mostri all'esterno. Ti adoro in questa tua formula, anche se Mercurio in opposizione può spesso creare delle scintille nel dialogo con le persone che hai intorno. Tu, però, non hai alcuna intenzione di tenere a freno la lingua né alcun modo di esprimere te stesso. Applaudi felice della nuova Miss Italia diciottenne con l'apparecchio!

Amore: battibecchi e risate si mescolano. Non filtri nulla e chi ti ama sa che è questo il pacchetto completo.

Lavoro: Mercurio contrario ti fa sembrare un bug di sistema: tante idee, poca capacità di organizzarle.

Fortuna: la dea bendata ti osserva con curiosità, ma non interviene. Giornata neutra, niente jackpot.

Il consiglio del giorno: compra un diario colorato e annota le idee che ti scoppiano in testa. Ordinarle ti farà sentire geniale.

Voto: 6,5

Cancro

L'ironia non ti manca e nemmeno il sarcasmo, che sono ancora più forti perché sai finalmente quanto vali e non ti lasci certo schiacciare da qualche battuta poco simpatica e decisamente poco lungimirante. Insomma, sarà davvero difficile abbattere la tua vitalità oggi! Sorridi prendendo spunto dal post della candidata alle regionali in Toscana che risponde alle accuse di razzismo pubblicando una sua foto con in mano una banana.

Amore: emotivo e pungente, oggi sai difendere il cuore con ironia. Chi ti vuole bene applaude.

Lavoro: sei più pungente di un tweet sarcastico. Attento a non urtare i colleghi con battute troppo affilate.

Fortuna: Luna e Venere ti proteggono, senti che l’universo è dalla tua parte. Piccoli colpi di scena positivi.

Il consiglio del giorno: prova un laboratorio di scrittura comica: la tua ironia può diventare un superpotere creativo.

Voto: 7,5

Leone

L'amore e la passione sono talmente travolgenti oggi nella tua vita quotidiana che il resto dell'agenda dovrà essere annullato. Tu, però, sembri rifiorire e hai proprio cuoricini negli occhi, come Camihawke che, nonostante la delicata riservatezza, arrossisce parlando di Tananai in un'intervista a Fanpage.it.

Amore: Venere ti regala scene da film romantico: baci rubati, sguardi intensi, cuori palpitanti. Sei protagonista assoluto.

Lavoro: poca concentrazione, pensi più a scrivere messaggi dolci che a rispondere alle mail.

Fortuna: la Luna ti sostiene, sei al centro della scena e tutto sembra girare a tuo favore.

Il consiglio del giorno: prenota un massaggio o una spa di coppia: perfetto per amplificare l’atmosfera da innamorati.

Voto: 9

Vergine

Sarà Mercurio ormai nel tuo segno zodiacale che ha fatto ripartire il cervello alla grande, oppure sarà che la Luna e Venere congiunti che arriveranno nel pomeriggio amplificano la tua visione umanistica e umanitaria, caritatevole a tutti gli strati della società, ma oggi senti davvero che è giunto il momento di guardare lontano. Difficile che tu ti perda in quei frulli perché sei pronta a grandi progetti. Punti al record come quello del salto in lungo di Mattia Furlani, oro ai mondiali di Tokyo.

Amore: affettuosa e attenta, oggi ti dedichi a chi ami con generosità. Cupido ti applaude.

Lavoro: Mercurio ti rende brillante e precisa. Le tue idee hanno il timbro dell’efficienza.

Fortuna: Luna e Venere ti sostengono: piccoli segni dell’universo ti ricordano che sei sulla strada giusta.

Il consiglio del giorno: investi in un’agenda digitale nuova, così organizzi meglio i tuoi mille progetti.

Voto: 8

Bilancia

È vero che si sta avvicinando l'eclissi di Sole, che è un momento di grande intensità emotiva, soprattutto per te che ultimamente sei stata molto sotto pressione dal punto di vista astrologico. Oggi, però, continua a goderti quella ritrovata e conquistata sicurezza che ha il calciatore dell'Inter Marcus Thuram, che stende l'Ajax con due goal di testa.

Amore: equilibrio ritrovato: sai ascoltare e accogliere, senza sentirti in difetto.

Lavoro: con la nuova sicurezza affronti le sfide come un leader elegante. Zero ansia da prestazione.

Fortuna: non eccezionale, ma sufficiente a farti sorridere di fronte agli imprevisti.

Il consiglio del giorno: concediti un nuovo taglio di capelli: sarà un gesto liberatorio e di rinnovata fiducia.

Voto: 7

Scorpione

Con le grandi tensioni emotive che scuoteranno il tuo cuoricino, mi sento di dire che oggi sei davvero a rischio esplosione. Soprattutto dal punto di vista sentimentale e relazionale è davvero un attimo farti girare le scatole e di sicuro non ti terrai dentro quella detonazione di sentimenti che Venere e Marte a sfavore sono pronte a provocare. Il bello, però, è che farai sentire da che parte vuoi stare e che cosa ritieni che sia davvero giusto. Meglio di Enzo Iacchetti a Cartabianca!

Amore: Venere stortina crea drammi da soap opera. Emozioni forti, anche troppo.

Lavoro: Marte contro ti fa sbattere la porta a chiunque ti intralci. Conta fino a dieci.

Fortuna: oggi sembra averti dimenticato. Giornata da gestire con prudenza.

Il consiglio del giorno: prova yoga o meditazione guidata: può salvare relazioni e nervi.

Voto: 5

Sagittario

Oggi potresti davvero darci una grande lezione di vita! Con Venere e la Luna che amplificano il tuo sentire amore verso le altre persone, puoi superare Mercurio contro, che invece ti rende più difficile prendere decisioni fattive. Non importa se sarai squalificato come il mezzofondista belga che ha aiutato e sostenuto il compagno colombiano tagliando il traguardo insieme a lui. Non importa, perché quello che farai sarà darci una grande lezione di umanità!

Amore: affettuoso e generoso, oggi abbracci tutti. Venere ti fa sentire in missione d’amore.

Lavoro: Mercurio contrario rallenta i progetti, ma la collaborazione con gli altri ti salva.

Fortuna: la Luna ti regala momenti luminosi che scaldano il cuore.

Il consiglio del giorno: organizza una cena solidale o partecipa a un evento benefico: ti farà sentire utile.

Voto: 7,5

Capricorno

Le formalità sono per te sempre un aspetto di grande importanza e soprattutto ti danno quella rassicurazione anche nelle relazioni più sentimentali. Ti tieni in disparte dal dare un giudizio, ma affronti tutto con la tua solita dose di formalismo, proprio come i reali inglesi che accolgono Trump a Windsor.

Amore: preferisci le regole alle improvvisazioni. Oggi cerchi stabilità, non fuochi d’artificio.

Lavoro: preciso e formale, impressioni tutti con la tua serietà. Non cedi alle distrazioni.

Fortuna: giornata neutra, nessuna sorpresa eclatante, solo certezze rassicuranti.

Il consiglio del giorno: acquista una stilografica elegante: perfetta per firmare documenti e sentirti autorevole.

Voto: 6,5

Acquario

Oggi sembra proprio che ti venga richiesto dall'universo l'ultimo sforzo in fatto di relazioni sociali. Da domani le cose andranno decisamente meglio, soprattutto perché Venere non sarà più in opposizione e tu sarai meno infastidito anche dal respiro delle persone che ti stanno intorno. Il peggio è davvero andato e ti sento ottimista come leggendo delle nuove tariffe ribassate per i pedaggi autostradali che saranno messe in atto a breve.

Amore: in apnea emotiva, resisti ancora un po’. Da domani i rapporti tornano a ossigenarsi.

Lavoro: sei stanco delle dinamiche sociali, ma non molli. Ultimo sforzo e la liberazione arriva.

Fortuna: bassa oggi, ma già pronta a risalire con Venere che smette di ostacolarti.

Il consiglio del giorno: regalati una giornata detox digitale, lontano da chat e notifiche.

Voto: 6

Pesci

Per colpa di questo Mercurio in opposizione vi sentirete zittiti oggi, soprattutto nel pomeriggio, quando anche la Luna e Venere passano a sfavore. Vi sentite ingiustamente stoppati come Jimmy Kimmel, il cui show televisivo sulla TV americana è stato sospeso dopo il monologo su Trump e Kirk. Difficile, però, riuscire davvero a imbavagliarvi, ma probabilmente oggi eviterete di esporvi troppo dichiaratamente. In effetti mi sembra una saggia decisione!

Amore: Luna e Venere contro ti bloccano. Ti chiudi, sperando che passi presto.

Lavoro: Mercurio opposto confonde parole e intenzioni. Meglio rimandare le riunioni importanti.

Fortuna: bassa. Oggi conviene mantenere un profilo discreto e osservare.

Il consiglio del giorno: concediti un pomeriggio di cinema d’autore, senza parlare con nessuno.

Voto: 5,5