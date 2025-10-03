L’oroscopo di sabato 4 ottobre 2025: le previsioni segno per segno di Ginny
Ariete
Amore: purché faccia alla romana.
Fortuna: avresti bisogno di un corso di aggiornamento.
Il consiglio del giorno: scarica un’app che ti aiuti a mettere via piccole somme senza che te ne accorgi, ma scegli una di quelle che che ti garantisce un guadagno sicuro.
Voto: 5 +
Toro
Amore: emotivo.
Fortuna: quando apri il frigorifero.
Il consiglio del giorno: cerca di mantenere la calma.
Voto: 6 +
Gemelli
Amore: si finge sordo.
Fortuna: quando fate ordine tra fuori e dentro.
Il consiglio del giorno: se vi propongono il gioco del silenzio, cogliete il messaggio sottile.
Voto: 5
Cancro
Amore: dolcissimo.
Fortuna: la tua vulnerabilità.
Il consiglio del giorno: concediti il tuo dolcino preferito, te lo meriti.
Voto: 7 e mezzo
Leone
Amore: solo immaginato.
Fortuna: il riposo non viene per nuocere.
Il consiglio del giorno: rispolvera le regole del burraco.
Voto: 5 e mezzo
Vergine
Amore: cerca di non puntare il dito.
Fortuna:hai energia da vendere.
Il consiglio del giorno: approfitta della bici per andare a caccia di foliage.
Voto: 6
Bilancia
Amore: in tua compagnia non ci si annoia di certo.
Fortuna: non è solo bella presenza.
Il consiglio del giorno: dedica il tuo tempo libero a letture stimolanti.
Voto: 7
Scorpione
Amore: avvolgente.
Fortuna: tra le lenzuola.
Il consiglio del giorno: accompagna le caldarroste con un bicchiere di Nebbiolo: per trasformare una merenda in un piccolo rito d’autunno.
Voto: 9
Sagittario
Amore: goditi una siesta.
Fortuna: puoi immaginarla.
Il consiglio del giorno: scrivi almeno tre cose per la quale sei grato.
Voto: 5 e mezzo
Capricorno
Amore: vai di emoji.
Fortuna: con la tua famiglia.
Il consiglio del giorno: dillo con i fiori. Una rosa rossa per la passione, un girasole per portare luce e buonumore.
Voto: 7 +
Acquario
Amore: trovi le parole giuste.
Fortuna: allineata al tuo pensiero.
Il consiglio del giorno: accetta che non tutti ragionino alla tua stessa velocità, e impara a modulare le aspettative.
Voto: 6
Pesci
Amore: ballerino.
Fortuna: provate con uno schiocco di dita.
Il consiglio del giorno: tenete un diario in cui appuntare i sogni appena svegli.
Voto: 7