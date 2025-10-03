Attualità
Oroscopo del giorno

L’oroscopo di sabato 4 ottobre 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

C’è bisogno di dolcezza e umanità con questo oroscopo di sabato 4 ottobre 2025: la Luna bellissima entra nel segno dei Pesci.
A cura di Ginny Chiara Viola
Ariete

Amore: purché faccia alla romana.

Fortuna: avresti bisogno di un corso di aggiornamento.

Il consiglio del giorno: scarica un’app che ti aiuti a mettere via piccole somme senza che te ne accorgi, ma scegli una di quelle che che ti garantisce un guadagno sicuro.

Voto: 5 +

Toro

Amore: emotivo.
Fortuna: quando apri il frigorifero.
Il consiglio del giorno: cerca di mantenere la calma.
Voto: 6 +

Gemelli

Amore: si finge sordo.
Fortuna: quando fate ordine tra fuori e dentro.
Il consiglio del giorno: se vi propongono il gioco del silenzio, cogliete il messaggio sottile.
Voto: 5

Cancro

Amore: dolcissimo.
Fortuna: la tua vulnerabilità.
Il consiglio del giorno: concediti il tuo dolcino preferito, te lo meriti.
Voto: 7 e mezzo

Leone

Amore: solo immaginato.

Fortuna: il riposo non viene per nuocere.

Il consiglio del giorno: rispolvera le regole del burraco.

Voto: 5 e mezzo

Vergine

Amore: cerca di non puntare il dito.

Fortuna:hai energia da vendere.

Il consiglio del giorno: approfitta della bici per andare a caccia di foliage.

Voto: 6

Bilancia

Amore: in tua compagnia non ci si annoia di certo.
Fortuna: non è solo bella presenza.
Il consiglio del giorno: dedica il tuo tempo libero a letture stimolanti.
Voto: 7

Scorpione

Amore: avvolgente.

Fortuna: tra le lenzuola.
Il consiglio del giorno: accompagna le caldarroste con un bicchiere di Nebbiolo: per trasformare una merenda in un piccolo rito d’autunno.
Voto: 9

Sagittario

Amore: goditi una siesta.

Fortuna: puoi immaginarla.

Il consiglio del giorno: scrivi almeno tre cose per la quale sei grato.

Voto: 5 e mezzo

Capricorno

Amore: vai di emoji.

Fortuna: con la tua famiglia.

Il consiglio del giorno: dillo con i fiori. Una rosa rossa per la passione, un girasole per portare luce e buonumore.

Voto: 7 +

Acquario

Amore: trovi le parole giuste.

Fortuna: allineata al tuo pensiero.

Il consiglio del giorno: accetta che non tutti ragionino alla tua stessa velocità, e impara a modulare le aspettative.

Voto: 6

Pesci

Amore: ballerino.

Fortuna: provate con uno schiocco di dita.

Il consiglio del giorno: tenete un diario in cui appuntare i sogni appena svegli.

Voto: 7

