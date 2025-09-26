L’oroscopo di sabato 27 settembre 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

L’oroscopo di sabato 27 settembre 2025 è perfetto se avete commissioni da fare o amici da rivedere: con la Luna in Gemelli stare fermi e zitti sarà impossibile.

Ariete

Amore: ti apprezza anche quando vivi nel tuo mondo.

Fortuna: sembra un po’ smemorata e non sa bene da che parte stare.

Il consiglio del giorno: puntate sulle cose essenziali, tipo presentarvi in orario per il pranzo.

Voto: 6 scarso

Toro

Amore: sei pronto a dedicargli qualche attenzione in più.

Fortuna: ti guarda le spalle con attenzione.

Il consiglio del giorno: cucina qualcosa di veloce ma che sia salutare.

Voto: 6 e mezzo

Gemelli

Amore: vi muovete con incertezza.

Fortuna: sembra vi abbia lasciati soli.

Il consiglio del giorno: puntate sulla comodità, anche solo con la vecchia tuta, un pò lisa, ma che non tradisce mai.

Voto: 5

Cancro

Amore: ti prende un po’ di malinconia pensando all’estate che è già alle spalle.

Fortuna: fai finta di non vederla, complice la testa un po’ confusa.

Il consiglio del giorno: rallenta e concediti un passo più tranquillo.

Voto: 6 e mezzo

Leone

Amore: purché non ti chieda prestazioni impegnative.

Fortuna: in una frase evidenziata sul tuo libro preferito.

Il consiglio del giorno: ritagliati una piccola attività fisica, anche solo la posizione yoga della ghirlanda: fa benissimo alle ginocchia e ti aiuta a scaricare tensioni.

Voto: 6 e mezzo

Vergine

Amore: la perfezione non esiste e va bene così.

Fortuna: nella routine.

Il consiglio del giorno: prova ad adottare una skincare personalizzata, che sfrutti diagnostica, analisi del viso o strumenti che valutano le tue esigenze specifiche.

Voto: 6 e mezzo

Bilancia

Amore: punti principalmente sulla sintonia mentale.

Fortuna: la vorresti nei paraggi.

Il consiglio del giorno: divertitevi a registrare brevi video su TikTok in cui condividete le vostre piccole perle di saggezza. Con ironia.

Voto: 7

Scorpione

Amore: con te ci si diverte parecchio.

Fortuna: giri di valzer in lenzuola di seta.

Il consiglio del giorno: scegli un profumo gourmand che faccia gola – vaniglia, cioccolato, note cremose calde – oppure una fragranza “peachy” che molti esperti segnalano come grande tendenza per l’autunno 2025.

Voto: 7 +

Sagittario

Amore: nell’amor proprio.

Fortuna: ti guarda le spalle con attenzione.

Il consiglio del giorno: sperimenta la cucina macrobiotica per alleggerirti da quel senso di pesantezza.

Voto: 6

Capricorno

Amore: sei disponibile a dedicargli il tuo tempo.

Fortuna: in una torta appena sfornata.

Il consiglio del giorno: parla apertamente con il partner, un confronto onesto e sereno porta sicuramente i suoi vantaggi.

Voto: 7

Acquario

Amore: ti ascolta per ore.

Fortuna: nei lampi di genio.

Il consiglio del giorno: se non l’hai ancora fatto leggi “Quando muori resta a me” di Zerocalcare, il libro più letto di questo settembre 2025, potresti trovare qualche spunto interessante.

Voto: 6

Pesci

Amore: altri pensieri vi ronzano per la testa.

Fortuna: arriva comunque puntuale a darvi una mano.

Il consiglio del giorno: se ci sono problemi che vi assillano da troppo, fermatevi un attimo e concedetevi una pausa in cui vi imponete di non rimuginarci sopra.

Voto: 5