L’oroscopo di sabato 26 luglio 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

Ariete

Amore: sciogli granite con lo sguardo.

Fortuna: ti vuole bene.

Il consiglio del giorno: scrivi tutto quello che ti passa per la testa, senza filtri.

Voto: 7 e mezzo

Toro

Amore: per nulla delicato.

Fortuna: scappa via come i gabbiani.

Il consiglio del giorno: cammina a piedi nudi, ma lontano dagli altri asciugamani.

Voto: 5 e mezzo

Gemelli

Amore: meglio evitare mosse troppo azzardate.

Fortuna: vi vuole riposati.

Il consiglio del giorno: selfie autoironici da condividere subito.

Voto: 6 e mezzo

Cancro

Amore: prendi l’iniziativa e ci piace.

Fortuna: il aumenta l’autostima.

Il consiglio del giorno: tuffati di testa anche nei ricordi.

Voto: 6 e mezzo

Leone

Amore: con le bollicine.

Fortuna: in originali souvenirs.

Il consiglio del giorno: spedisci una cartolina a chi ti aspetta a casa.

Voto: 7

Vergine

Amore: parcheggiato, non sai dove.

Fortuna: ti segue da lontano.

Il consiglio del giorno: concediti una fuga, anche solo mentale, tutta per te.

Voto: 6

Bilancia

Amore: corteggiatissima.

Fortuna: usi solo le tue risorse.

Il consiglio del giorno: usa il tuo charme come super potere ,per ottenere quello che vuoi.

Voto: 8 +

Scorpione

Amore: solo avventure veloci.

Fortuna: parla una lingua straniera.

Il consiglio del giorno: proponi il gioco del silenzio, ma a premi.

Voto: 6

Sagittario

Amore: fuori tempo.

Fortuna: tra una battuta e l’altra.

Il consiglio del giorno: resta in zona relax e limita gli sforzi alle espressioni facciali.

Voto: 6 –

Capricorno

Amore: competitivo anche in camera da letto.

Fortuna: non è nella tua squadra.

Il consiglio del giorno: insegna a qualcuno un trucco, ma non tutti i tuoi segreti.

Voto: 6 e mezzo

Acquario

Amore: ti annoia.

Fortuna: è distratta.

Il consiglio del giorno: prendi carta e penna e disegna tutto quello che non riesci a dire.

Voto: 5 +

Pesci

Amore: disperso tra le onde.

Fortuna: fa il morto a galla.

Il consiglio del giorno: lasciatevi portare, ma almeno mettete la crema.

Voto: 5