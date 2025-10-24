L’oroscopo di sabato 25 ottobre 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Con la Luna a favore hai quella voglia di buttarti nella vita come a una sagra di paese: l’aria sa di entusiasmo, pane e salamella, e la gente balla tra una polka e una mazurca come se niente fosse. Anche tu ti lanci nelle emozioni con la stessa grinta, ma Venere di traverso ti fa perdere la pazienza in un attimo: ai balli di gruppo preferisci un tip tap tutto tuo.

Toro

Meglio restare con i piedi ben piantati a terra, concentrandoti su ciò che puoi controllare, verificare e dimostrare. Tutto il resto, per ora, sono solo parole che rimbalzano come raccomandazioni nelle orecchie di un adolescente. Con Mercurio e Marte in opposizione l’irritazione sale facilmente e ti senti un po’ preso per i fondelli. Non stupisce, quindi, se oggi la leggerezza ti sembra un lusso che non ti puoi proprio permettere.

Gemelli

Gemellini, oggi volete solo un po’ di dolcezza e guai a chi vi rovina il momento comfort. La Luna vi innervosisce, ma voi rispondete con una cucchiaiata generosa di tiramisù — il dolce più amato d’Italia. Lo sapevate che ogni italiano consuma circa 83 grammi di zuccheri al giorno? Bene, oggi state ufficialmente alzando la media… e pure il tasso glicemico nazionale.

Cancro

Marte ti spinge a spogliarti come se fosse ancora agosto, fregandotene delle temperature. Venere, però, ti rende fragile come quando ti svegli con un leggero mal di gola che, la sera, diventa febbrone da coperta e tachipirina. Fidati: metti almeno una sciarpina al collo, così domani ti risparmi la fastidiosa vocina da papera.

Leone

La concentrazione oggi è un optional: passi da una stanza all’altra senza ricordarti perché ci sei entrato e ti perdi nei pensieri come quando scegli la scorciatoia all’Ikea e finisci — di nuovo — nel reparto illuminazione. Organizzare la serata ti sembra un’impresa più grande di te e, sugli impegni seri, meglio stendere un velo… non è che hai già fatto finta di non vedere qualche notifica importante?

Vergine

Con la Luna stortissima, senti il bisogno di rimettere tutto in moto: corpo, testa e soprattutto umore. Altro che divano, oggi il tuo sfogo è una corsa al parco o una camminata a passo svelto con la musica nelle cuffiette. Ti basta un sentore di muscoli che si riattivano per tornare a sentirti meglio.Marte a favore ti spinge a muoverti: il benessere, per te, è tutto questione di ritmo.

Amore: un pò nella testa, un pò nelle mutande.

Bilancia

Bilancina, con una Luna splendida e Venere nel tuo segno, brilli che è una meraviglia. Persino Sirio, la stella più luminosa del cielo visibile a occhio nudo dalla Terra, fatica a starti dietro. E il bello è che te la stai giocando alla pari, perché ovunque vai attiri sguardi e sorrisi come se fossi tu la costellazione da seguire.

Scorpione

Con Marte dalla tua parte oggi sprizzi sicurezza da ogni poro. Ti senti potente come il preside del liceo quando parcheggia nel suo posto riservato mentre gli altri fanno il giro dell’isolato imprecando in silenzio. Tutto fila liscio, e tu te la godi con quell’aria di chi ha già vinto prima ancora che suoni la campanella.

Sagittario

Esci per comprare le brioche per colazione e torni con due biglietti per Parigi, solo perché avevi voglia di qualcosa di romantico. Con la Luna nel segno e Venere a favore ami in grande: sogni tramonti sulla Senna e passeggiate mano nella mano con la baguette sotto l’ascella, perché anche nei sentimenti, come nei viaggi, tu non conosci mezze misure.

Capricorno

Capricornone, con Venere storta ti senti fuori fase. Apri il frigo convinto di trovare la cena pronta e invece ti ritrovi davanti solo un triste vasetto di sottaceti che ti fissa pure con aria di sfida. Così ti sembrano anche le richieste degli altri oggi, piccole ma irritanti. Meglio chiudere lo sportello e ordinare una pizza, almeno quella non ti giudica.

Acquario

Venere ti trasforma nella metà perfetta: zero litigi, solo sorrisoni e zuccherini. Ma non montarti la testa, perché con Marte in quadratura la passione resta in modalità “coperta e tisana”. Altro che scene da film vietato ai minori: il massimo del piccante sarà condividere lo stesso cucchiaio per la minestrina, con tanto di sguardo languido tra un soffio e l’altro.

Pesci

Pesciolini, non vi accontentate di annuire e restare in silenzio. Con Mercurio dalla vostra parte e la Luna che vi rende emotivi a livelli altissimi, vi muovete come se aveste un megafono in mano e campanacci al collo per farvi sentire fino all’ultimo della fila. Chi vi ignora non ha scuse: avete molto da dire, poi sarà agli ascoltatori l’ardua sentenza su come prenderla.