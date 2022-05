L’oroscopo di oggi venerdì 20 maggio, previsioni segno per segno: Bilancia e Ariete non fuggono da domande profonde L’oroscopo di oggi, venerdì 20 maggio 2022 e le previsioni astrali per tutti i segni zodiacali. La Luna si trova ancora in Capricorno da dove corteggerà Plutone. E sarà proprio Plutone ad essere ancora protagonista: amplificherà le nostre emozioni più profonde.

L'oroscopo di oggi, venerdì 20 maggio 2022 e le previsioni astrali per tutti i segni zodiacali. È l'ultimo giorno del Sole nel segno del Toro, la Luna in Capricorno gironzolerà per quasi tutta la giornata attorno a Plutone. Quest'ultimo, nel frattempo sta sempre trigono al Sole e sestile a Marte, Nettuno e Giove. Insomma un potere forte del pianeta delle profondità e dell'inconscio.

Con la Luna fortissima oggi nel segno del Capricorno il segno sfortunato potrebbe essere l'Ariete con qualche momento di fatica nel vivere la profondità delle emozioni. Il segno fortunato di oggi sarà la Vergine, che sente che le sfortune stanno virando da un'altra parte… Con calma!

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Ariete

Ti sei un po’ troppo adagiato sugli allori con tutto questo splendere grazie ai favori della bella Venere e del fortunatissimo Giove. Occhio perché con Mercurio retrogrado, quindi un po’ sulle nuvole, potresti pagare un caffè decaffeinato al bar ben 2 euro e, invece di lamentarti, ringraziare pure per il bicchierino d’acqua del rubinetto e per la cortesia. Sei un po' sottotono Arietone!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: hai presente quella sensazione di quando eri bambino e ti avventuravi al giardinetto alla scoperta di nuovi tesori? Occhio a fidarti perché non sai mai quello che ti capita.

Lavoro: se non ti senti così fortunato come i giorni scorsi è a causa di Mercurio, che essendo retrogrado, è diventato di colpo miope e fatica a leggere anche il font grandezza 24.

Salute: anche se le paillettes di prima mattina su di te non stonano assolutamente, sarebbe meglio portarle per una bella serata o hai intenzione di restare così vestito fino all’ora dell’aperitivo e oltre?

Il consiglio del giorno: a breve diversi esercenti diranno addio ai buoni pasto a causa delle altissime commissioni. Per cui affrettati a fare un bello spesone con annessa raccolta punti del super mercato.

Voto 7

Toro

Ritieni che tutto debba avere un alto livello di efficienza perché, sentendoti in super forma grazie a Marte, incastri tutti i tuoi appuntamenti con uno scarto di pochi minuti. Infatti, se dovessi spostarti per lavoro o piacere tra Roma e Milano, il mezzo da te scelto sarebbe il treno per puntualità (quasi sempre) e prezzi. Poi, vuoi mettere arrivare subito in centro invece di fare almeno mezz’ora di autobus? La tua efficienza gongola!

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: va bene ricordarsi sempre gli anniversari e celebrarli ma non te la prendere se per caso il tuo partner si dimentica del primo caffé preso insieme. Può succedere.

Lavoro: ti senti intrappolato in un labirinto di richieste e formulari da compilare. Ti confido un segreto, per districarti da tutto questo senso del dovere basta seguire il vecchio detto: ‘minimo sbattimento, massimo risultato’.

Salute: Marte enfatizza ancor di più quel tuo aspetto da gigante buono, quello che quando ti abbraccia ti consola da tutti i dispiaceri più reconditi dall’infanzia in sù.

Il consiglio del giorno: da quando sei diventato super sportivo oltre all’abituale attrezzatura, dovresti guardare anche gli occhiali da sole che hanno lenti speciali per ogni tipo di attività da andare su un ghiacciaio o percorrere chilometri in bici. Sul sito dell’Oakley trovi quello più giusto per te.

Voto 6 +

Gemelli

Siete un po’ incastrati tra i vostri pensieri perché Mercurio è in piena crisi esistenziale come il secchione della classe che a un certo punto smette di studiare e si mette a fare il deejay. Infatti, se vi trovaste a leggere concentrati ed interessati del perché i peli pubici siano ricci invece che lisci, dovreste ritenere necessaria una pausa relax alle vostre sinapsi. Come una mini vacanza dopo il duro lavoro.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: siete così pistini che vorrete il profilo social del vostro partner ‘pulito’ da tutte le foto con la ex e chiederete che lo status sentimentale venga subito modificato da ‘single’ in ‘impegnato’. Contenti voi…

Lavoro: oggi sarà l’ultimo giorno, per il momento, per concludere buone transazioni quindi datevi subito una mossa perché sarà come prendere un aereo last minute, occhio perché comunque potreste trovare il fate chiuso.

Salute: vi ricordo che fare stretching e mobilitazione del bacino non serve solo per una postura impeccabile ma può essere utile in altre piacevoli situazioni. Capito?

Il consiglio del giorno: visto gli scarsi stimoli di mercurio, online ci sono già liste di libri imperdibili che saranno presentati al Salone del Libro. Vi bastano pochi minuti e qualche click. Voto 7 e mezzo

Cancro

La tua voglia di dolcezza è davvero irrefrenabile e in effetti con Giove in quadratura dovresti fare attenzione alla linea, perché rischi di arrotondare un po’ il tuo giro vita. Festeggiare il centenario dalla nascita degli orsetti gommosi dell’Haribo è un appuntamento imperdibile quindi, solo per oggi, ti concedo questa abbuffata ma da domani solo carotine crude e gambi di sedano e magari anche un giro dal dentista… Ok??

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: lo so che tu in fondo sei tutto cuoricini e poesie romantiche ma il cielo di questo periodo ti dice di puntare su leggere passioni e lasciare il ‘peso dei sentimenti’ nell’armadio del cambio di stagioni con i maglioni di lana.

Lavoro: se la settimana finisce ‘così, così’ , non disperare perché da lunedì il ritmo cambia totalmente e ti ritrovi di colpo con un bel vento in poppa. Fidati.

Salute: la prestanza non è tutto, anche se fa davvero molto, ma se continui ad uscire con il pigiamone con gli orsacchiotti, non lamentarti poi che nessuno ti guardi.

Il consiglio del giorno: per proteggere la tua linea dagli effetti espansivi di Giove potresti provare la dieta Meta e il metodo Tabata tanto acclamato da Naomi Campbell. Di certo non sbagli.

Voto . 6 +

Leone

Ti senti davvero al massimo e, anche se il Sole vorrebbe sussurrarti qualche dubbio nell’orecchio, tu lo combatti a suon di Venere e Giove. Per enfatizzare ancor di più questa tua potenza, potresti ispirarti al look da guerriera 2.0 di Bebè Vio sul red carpet della Croisette. A problemi ed emotività incontrollate tu rispondi con un bel: ‘Scansati, please’.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: ti assicuro che per fare la prima mossa non devi aspettare il consenso degli altri. Puoi ‘provarci’ con chi ti piace senza dover chiedere prima permesso. Ok?

Lavoro: ti suggerisco una bella zampata finale e magari suggerire al capo l’aumento che tanto desideri perché a breve Mercurio torna in quadratura e tu ti trovi nuovamente in stallo. Approfittane ora dei suoi favori.

Salute prenditi i tuoi spazi e dedicati alle tue passioni perché con i favori delle stelle anche il partner più esigente sarà molto accondiscendente se dovessi partire per tutto il week end ad arrampicare.

Il consiglio del giorno: se senti di dover mettere pace tra testa ed emozioni, potresti partecipare al Civil Week di Don Ciotti dove si insegna l’empatia e l’accettazione delle proprie debolezze.

Voto 8 –

Vergine

Finalmente ti sei rimessa all’opera mia cara Vergine e hai deciso di prendere in mano la tua vita grazie al libero arbitrio decisissimo e alla Luna favorevole (non potevo non dirtelo). Infatti combatti la quadratura di Marte e Mercurio con forza ed inventiva tanto da poter essere stata proprio tu a suggerire a Liliana Segre di invitare Chiara Ferragni al memoriale della Shoah per sensibilizzare i giovani. Brava perché hai capito che puoi essere tu padrona della tua vita.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: pare proprio tu ti sia svegliata con il piede giusto tanto da offrire tutta la dolcezza che hai conservato nella tua dispensa del cuore a tutte le persone che incontri. Finalmente.

Lavoro: la notizia che Mercurio torna ad esserti amico, proprio da settimana prossima, ha subito la svoltato la tua giornata tanto che stai già pensato a come preparare una festa di benvenuto. Di certo il pianeta del pensiero ti chiederà di mettere subito mano ai conti, poi si festeggia.

Salute: combatti l’opposizione di Marte con una tanica di polase ed integratori, non hai alcuna intenzione di farti più mettere i piedi in testa dal quell’antipatico energumeno.

Il consiglio del giorno: già che sei, quasi tornata in te, potresti valutare l’istallazione dei pannelli solari in casa perché con la crisi energetica si vocifera che a breve posteranno anche diventare obbligarmi, meglio approfittare subito degli incentivi!

Voto . 7

Bilancia

Non sai più dove mettere tutta l’attività celebrale che ti sta dando Mercurio e, dopo aver finito tutte le settimane enigmistiche e indovinelli che hai trovato in casa, potresti ritrovarti a fare curiosi esperimenti come il Dr Frankestein Junior in cucina. Infatti appena hai letto che alcuni scienziati hanno insegnato ad un gruppo di batteri a giocare a Tetris, ti sei subito messa all’opera. Vista la verve, spero tu non esploda.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: anche se fai finta di nulla sono certa che trovare dolci messaggini nella tasca della tua giacca ti rende molto felice, ma non vorrai mostrarlo a nessuno.

Lavoro: la frase ‘sei tutta chiacchiere e distintivo’ ti cade proprio a pennello perché tu metti in riga tutti i furbetti a suon di contratti blindatissimi. Lascia pure che si lamentino.

Salute: avresti bisogno di un corso di danza classica come per dare un po’ di armonia alle bambine sgraziate. Fai una prova, perché potrebbe anche piacerti.

Il consiglio del giorno: la Marvel ha appena prodotto una serie su un personaggio particolare, intitolata ‘She Hulk’, la versione femminile dell’eroe verde. Tu guardala, prendi appunti e poi mi fai un bel riassuntino, ok?

Voto 6

Scorpione

Con il tuo super radar che rileva una bellezza nell’arco di duecento metri, di certo non ti sarai perso l’ultima copertina di Sport illustrated con la statuaria, anche se un po’ attempata, mamma di Elon Musk. Tu che hai i favori di Mercurio e Marte sai bene come apprezzare, lusingare e infiammare qualsiasi bellezza dalle più alle meno giovani, come un vero Don Giovanni.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: pare che che non ti piaccia più pescare in un oceano pieno di pesci, sei più come il pesce angelo che quando incontra l’anima gemella non la lascia più.

Lavoro: oggi dovresti fare la giocata della vita e con un bel all in metterti a posto per tutta la vita o almeno per le prossime settimane quando Mercurio non ti sarà più a favore.

Salute: il concorso da Mister universo si basa su diverse qualità, oltre alla perfezione del corpo ci vuole un buon calibro mentale e tu le hai entrambi.

Il consiglio del giorno: per le prossime settimane farebbe al caso tuo seguire la dieta Mind, quella che tiene ben acceso il cervello. Vedrai che ti sarà molto utile.

Voto 8 e mezzo

Sagittario

Il fatto che ci siano dei ladri professionisti che in poco meno di sessanta secondi riescono a scappare con un furgone pieno di refurtiva, per te che hai Mercurio e Marte a sfavore è assolutamente inconcepibile e fisicamente infattibile. Tu l’unica cosa che ti ricordi, per miracolo, legata al concetto di stare sotto al minuto, è il film con Nicolas Cage: ‘Fuori in sessanta secondi’. Forse i ladri si saranno ispirati proprio lì.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: ti apri come un fiore di prima mattina a ricevere tutti i benefici del sole e di questa bellissima stagione. Tu l’amore lo vivi proprio così.

Lavoro: i piccoli dettagli che al momento ti sfuggono, possono emergere all’ultimo minuto ma per tua fortuna c’è Giove che mette tutto subito a posto.

Salute: è arrivato il momento di dire basta alla pigrizia e anche se hai Marte che ti sollecita continuamente, tu puoi decidere di non ascoltarlo. Capito?

Il consiglio del giorno: per capire le differenze tra Generazione x,y,z, Millenials e boomer, ci pensano La Vale, Pina e Diego con un bel tutoral ad ok. Così non potrai più sbagliarti.

Voto 7 –

Capricorno

Ricordati che la fortuna non ti è amica mio caro Capricorno in questi giorni perché con Giove in quadratura non si scherza. Infatti, se anche tu dovessi ricevere per sbaglio 350.000 euro, come è successo a un giovane giapponese, non giocarteli tutti al casinò on line perché in pochi minuti li perderesti tutti.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: se pensi di stare bene nel tuo deserto sentimentale, ricorda che quando meno te l’aspetti tra una duna e l’altra appare una bella oasi che non è un miraggio.

Lavoro: cerca di non rimanere incastrato in ufficio fino a tardi perché oggi è venerdì e puoi fare anche altro che inviare email e scrivere report mentre guardi la tua serie preferita, ok?

Salute: lo sapevi che anche le macchine da corsa della F1 per correre devono sempre stare ad un certo numero alto di giri, e se è troppo basso o troppo alto si spengono. Anche tu cerca il tuo buon equilibrio.

Il consiglio del giorno: con i primi soli ricordati la crema solare perché anche con il cielo velato puoi facilmente diventare un peperone rosso tutto rugoso. Mi raccomando.

Voto 6

Acquario

Sei una vera Star, con questo cielo che ti illumina a cui oggi si è pure aggiunta la Luna, bella ed empatica. Sei il segno che dovremmo mandare in rappresentanza durante le grandi occasioni come la splendida Jasmine Trinca nella giuria internazionale del Festival di Cannes. Con te il figurone è assicurato.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: ti sorprende molto lasciarti trasportare da tutto questo sentimento e trovarti con gli occhi a cuore ogni volta che vedi il tuo partner. Sai com’è? L’amore succede.

Lavoro: nella tavola rotonda di oggi ricorda di pianificare tutti i prossimi incontri per non perdere questa onda positiva. Vedi già che Mercurio ti sta per lasciare quindi meglio programmare tutto al dettaglio.

Salute: le chiacchiere amichevoli con tanto di condivisione a cuore aperto sono per te una vera goduria e trascorreresti così tutta la tua giornata, dal caffè della mattina fino allo Spritz delle sei (anche prima va sempre bene, eh…).

Il consiglio del giorno: corri al aire d Next Fest a Firenze per le ultime novità su libri, tv, cinema e musica, per te come un negozio di caramelle.

Voto 9

Pesci

Ditemi un po’: eravate voi vero in prima fila al congresso degli Stati Uniti a discutere di sicurezza e Ufo? Tutto quello che va oltre nello spazio infinito è davvero pane per i vostri denti, in più con la congiunzione tra Marte e Nettuno, tutte le vostre convinzioni hanno ancor più forza e determinazione, tanto che sareste pronti a partire subito per una missione speciale per essere i primi testimoni di un contatto con gli extraterrestri.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: puntate sempre molto in alto perché all’unione dei corpi per voi ci deve essere quella degli spiriti con tanto di respirazione sincronizzata, che pare far raggiungere l’orgasmo perfetto.

Lavoro: credo che le vostre energie siano più orientate verso il dopo lavoro che alla presentazione che state scrivendo, e vista la voglia di leggerezza aggiungete qualche tocco ‘frizzante’ per stemperare la pesantezza di schemi e numeri.

Salute: per voi anche la giornata più lunga e pesante è intervallata da corse su scivoli d’acqua perché vi sentite come già in vacanza.

Il consiglio del giorno:: dovreste cercare la storia di Gaspare e dei w56 del caso ‘amicizia’ di certo una bona attività durante le ore più calde di queste torride giornate.

Voto 7