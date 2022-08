L’oroscopo di oggi venerdì 19 agosto 2022: ultimo giorno di Marte in Toro L’oroscopo di oggi, venerdì 19 agosto 2022, e le previsioni su amore, fortuna e lavoro per tutti i segni zodiacali. C’è aria di cambiamento, dal Toro stabile e possessivo, al Gemelli curioso e sempre in movimento. Sia la Luna sia Marte sembrano esprimere questo passaggio.

L'oroscopo di oggi, venerdì 19 agosto 2022 con le previsioni astrali per tutti i segni zodiacali: ecco cosa ci dicono le stelle oggi su amore, fortuna e lavoro! Godiamoci l’ultimo momento di passione voluttuosa con Marte trigono a Plutone nei segni di terra. Perché da domani il pianeta delle energie entra in Gemelli!

Con la Luna tra Toro e Gemelli si ha la sensazione che le energie stiano davvero cambiando: il segno fortunato di oggi sarà il Capricorno e il segno sfortunato l’Acquario.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Ariete

Ricordati sempre che tu hai Giove dalla tua, e qualsiasi cosa ti possa accadere avrà alla fine un risvolto in qualche modo positivo. Proprio come la pecorella ‘Fortunata’ che percorre 100 km con il suo agnellino per ritrovare il suo gregge. Perderti in avventure non sarà quindi un grosso problema.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: un vero re sotto le coperte!

Lavoro: oggi sei concentrato unicamente se ti parlano di amore.

Salute: appena passi cade a tutti la mandibola!

Il consiglio del giorno: divertiti con i tuoi amici a fare gli acquisti per il fantacalcio. Questo appuntamento è assolutamente imperdibile per gli appassionati di questo sport nazionale.

Voto 7 +

Toro

Hai ancora oggi i favori di Marte, per cui puoi dedicarti alle tue attività sportive preferite e arrivare diretto sul podio. Praticamente sei il Mark Jacobs dello zodiaco che vince agli europei di atletica. Affrettati perché da domani cambia tutto.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: sei tutto un fuoco! Ma solo fino a domani.

Lavoro: un vero capitano d’azienda!

Salute: è il giorno giusto per cambiare tutto l’assetto del soggiorno!

Il consiglio del giorno: Per sentirti un eterno bambino dovresti fare l’album delle figurine di calcio della Panini. Un tuffo nella tua infanzia sarà un’estrema gioia.

Voto 7 e mezzo

Gemelli

Dovreste non lamentarvi troppo per questa quadratura di Mercurio, che è come una spina sotto a un piede. Ricordatevi che è proprio nei momenti di difficoltà che vengono a galla delle qualità nascoste. Come sta accadendo proprio in questo periodo di siccità: in tutto il mondo stanno emergendo reperti storici molto importanti. Ricordatevi sempre che la medaglia ha due facce.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: oggi datevi alla pazza gioia! Con tutti i sensi!

Lavoro: non prendetevi troppo sul serio, mi raccomando!

Salute: pettine e specchio sempre a portata di mano anche se non vi servono!

Il consiglio del giorno: ascoltate della musica classica per rilassarvi e fare un po’ pace con voi stessi. Una bella sonata di Mozart o di Beethoven fanno proprio al caso vostro.

Voto 6 e mezzo

Cancro

Ti unisci volentieri all’iniziativa dei pensionati di Buccinasco, che coltivano ortaggi per le famiglie più bisognose. Con Marte ancora dalla tua parte, per oggi, sei pronto a zappare la terra, seminare e concimare. Ma fino al tramonto ovviamente. Perché poi ti dedichi volentieri anche ad altro.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: anche le sveltine possono andar bene…

Lavoro: lanci sondaggi tra i tuoi colleghi sul gradimento delle email a metà agosto. Ti assicuro che solo tu ne sei entusiasta!

Salute: in moto perpetuo!

Il consiglio del giorno: nel caso stessi ristrutturando la tua casa, scegli i materiali naturali come legno e la terracotta, che sono da sempre molto cool e che donano quel tocco di calore che tanto ti piace per la tua casa.

Voto 7 +

Leone

Caro Leone con Venere e Giove dalla tua parte sei proprio sulla cresta dell’onda. Anche la super leonessa Madonna, che ha appena compiuto 64 anni, è sempre meravigliosa. Prendila come esempio per come essere sempre al top, indipendentemente dall’età riportata sui documenti.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: vuoi farne una mega indigestione!

Lavoro: essendo già venerdì c’è davvero poco da fare.

Salute: oggi sei sempre pronto per un selfie!

Il consiglio del giorno: Per quest’estate ma anche per l’autunno e l’inverno i capi di colore rosa sono assolutamente un must have da declinare su abbigliamento e accessori, e da abbinare in maniera moderata ovviamente.

Voto 7 +

Vergine

Pare che il nome Torino stia diventando un brand di successo nella fascia alimentare, soprattutto per prodotti esteri dai cioccolatini ai biscotti. Tu che hai Mercurio a favore vuoi subito mettere in chiaro che si tratta della città italiana, e non si può approfittare dell’allure e della ‘bontà’ di questo capoluogo. Sei già pronta con in mano un reclamo ufficiale: una raccolta di 10.000 firme per fare giustizia e riportare a ‘casa’ questo importante nome.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: oggi fascino a go go!

Lavoro: non riesci a staccartene neppure per pochi minuti.

Salute: prontissima a dare una mano, che sia in cucina o per i compiti delle vacanze.

Il consiglio del giorno: La nuova ossessione delle celebrity s’è il book stylist. Praticamente è un secchione conoscitore di tutti i libri passati, presenti e futuri. Tu potresti proporti tranquillamente. Pensaci, perché potrebbe essere un’esperienza davvero interessante.

Voto 8 +

Bilancia

Concordi pienamente con le ordinanze di decoro, quelle che invitano i turisti a vestirsi propriamente per camminare per le vie dei centri sulle coste italiane, invece di indossare il costume. Tu siccome sei sempre più buona grazie a Venere, vorresti offrire una tua consulenza affinché oltre che vestirsi fossero anche stilosi. Da proporre subito ai comuni del litorale ligure, per cominciare.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: oggi sei più sexy di Elettra Lamborghini.

Lavoro come i compiti delle vacanze ti applichi un po’ tutti i giorni.

Salute: rispolvera la minigonna di quando avevi diciotto anni!

Il consiglio del giorno: Sono certa che non ti sono sfuggite sui social le unghie alla Haley Bieber: sono semplici ma molto molto raffinate. Per uno stile attento, alla moda, ma senza esagerare.

Voto 7 +

Scorpione

Fisicamente sei molto sfinito dall’opposizione di Marte, che fortunatamente da domani termina. Se dovessi fare dei lavori pesanti potresti anche tu pensare di utilizzare un esoscheletro. Pare che ben presto verranno inseriti per tutti quei lavori considerati fisicamente troppo impegnativi. Potresti fare una prova, ma solo per oggi.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: ormai lo hai inserito nella categoria: scocciature.

Lavoro: ti lamenti perché vorresti tutti già operativi!

Salute: campione mondiale di dito medio.

Il consiglio del giorno: Ricordati di mettere il Count Down per il primo episodio di House of Dragon. Mancano pochissimi giorni e tu non vuoi assolutamente perdere l’inizio di questa nuova emozionante passione.

Voto 5 e mezzo

Sagittario

Ti stai lasciando andare al divertimento sfrenato, proprio grazie a Venere e a Giove. Pare che anche Belen sia del tuo stesso mood, infatti posta una foto mostrando i quattro chiletti in più di ‘felicità’ che ha accumulato durante un’estate piena d’amore. Quando si dice che i sentimenti e la gioia portano un certo benessere.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: distribuisci allegramente baci e coccole, come i campioni i dei profumi.

Lavoro: pur di non prendere decisioni ti sei degradato ad assistente.

Salute: professionista in pensiero leggero, poco impegnativo.

Il consiglio del giorno: Ricordati sempre di ironizzare su te stesso, che da sempre è un’arma vincente per le conquiste, proprio come Berlusconi che invita gli elettori a votare il partito comunista nelle sue pillole quotidiane. Fare burloni funziona sempre.

Voto 7

Capricorno

Concordi pienamente con il commento di Christian De Sica sull’esagerazione, definita “da cafoni”, che si vede di recente sui social. Tu con Mercurio a favore preferisci moderazione, in tutti i campi. Come i veri signori.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: oggi come Figaro: tutti ti vogliono, tutti ti cercano.

Lavoro: sei già a pieno regime.

Salute: ti cantano tutti: ‘Arriva lui, bello bello…’.

Il consiglio del giorno: Non rinunciare assolutamente alla cabina privata nei bagni della tua spiaggia. Il luogo perfetto dove tenere tutte le cose di cui hai bisogno e avere uno spazio esclusivo dove andarti a cambiare il costume. Un’abitudine un po’ datata ma molto molto funzionale.

Voto 7 e mezzo

Acquario

Avresti bisogno di un compagno di vita, come il robot nato napoletano ‘Brillo’ che parla con quel simpatico accento partenopeo e prepara anche i cocktail. Tu che hai Venere contro hai bisogno di leggerezza, e sicuramente di confessarti con un bravo barista che sappia ascoltare e mantenere tutti i tuoi segreti.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: oggi il massimo delle tue relazioni è con te stesso.

Lavoro: i conti tornano con addirittura 3 cifre dopo la virgola.

Salute: hai sempre da ridire per partito presto.

Il consiglio del giorno: In questi giorni di umore un po’ down riguarda il film: ‘Il mago di Oz’. È una storia di avventura, di speranza ed inclusione. Infatti spiega che essere diversi dagli altri da vero valore aggiunto al gruppo.

Voto 5 –

Pesci

Se una signora di 97 anni appassionata di lettura diventa testimonial di una casa editrice, tutto anche per voi è possibile. Ricordatevi che avete ancora i benefici di Marte e anche oggi della Luna (fino a dopo pranzo) per cui sognate in grande e impegnatevi fino in fondo.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: dei veri fantasisti!

Lavoro: non prendetevi troppo sul serio.

Salute: le sfide sono il vostro pane quotidiano.

Il consiglio del giorno: la città di Torino cerca postini per il boom di consegne di pacchi. Voi che siete sempre molto disponibili potrete arruolarvi per sentirvi sempre più utili alla società.

Voto 7